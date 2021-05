capital-risque

Cherchez-vous à démarrer une petite entreprise? Vous allez avoir besoin d’un peu d’argent pour démarrer. Vous avez peut-être une bonne idée et toutes les bonnes compétences, mais sans assez d’argent, vous ne la réaliserez jamais. Voici comment économiser de l’argent pour démarrer une petite entreprise.

Débarrassez-vous de votre dette

Le premier conseil (et le plus important) de cette liste est de vous débarrasser de vos dettes. Vous avez peut-être envie de lancer votre nouvelle entreprise, mais vous devez y aller avec une ardoise propre. Avoir des dettes vous empêchera d’obtenir des prêts commerciaux et rendra les choses encore plus effrayantes en cas de problème. Donc, même si cela prend quelques années de dur labeur, vous devriez essayer de rembourser les factures de carte de crédit et les prêts bancaires en souffrance.

Réduisez vos dépenses

La plupart des gens gaspillent leur argent. Ils peuvent sortir et dépenser 100 $ pour un repas lorsqu’ils ont beaucoup de nourriture dans le réfrigérateur. Ou ils peuvent acheter une nouvelle voiture lorsque leur voiture existante fonctionne parfaitement. Si vous envisagez de démarrer une petite entreprise, vous devez changer ces habitudes. Vous aurez besoin de tout l’argent auquel vous pouvez accéder pour concrétiser votre idée. Alors, réduisez vos dépenses et commencez à épargner. Cette nouvelle approche de l’argent vous aidera également lorsque vous démarrez votre entreprise, car vous économiserez mieux sur vos dépenses et augmenterez vos profits.

Constituer un fonds d’urgence

Lorsque vous démarrez une petite entreprise, vous devriez avoir un fonds d’urgence économisé. Si le business tank et que vous perdez tout votre investissement, vous allez avoir besoin d’un peu d’argent pour vivre. Vous devez donc calculer vos dépenses mensuelles et les multiplier par six. Cela suffit pour vous acheter six mois pour obtenir un nouvel emploi si l’entreprise ne décolle pas. Assurez-vous également de ne pas puiser dans le fonds d’urgence pour les dépenses professionnelles; vous le regretterez plus tard.

Automatisez les économies

Il existe de nombreuses applications bancaires mobiles qui vous permettront d’économiser automatiquement de l’argent. Ils calculent vos dépenses hebdomadaires ou mensuelles moyennes et placent le reste dans un compte d’épargne. Si vous n’êtes pas doué pour mettre de l’argent de côté, cela peut être un moyen efficace d’économiser de l’argent.

Économisez de l’argent sur les coûts de démarrage

Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise, il peut être tentant de profiter de toutes les dernières technologies, des plus beaux locaux et même de nouveaux vêtements de travail coûteux. Cependant, si vous êtes intelligent à ce sujet, vous pouvez éviter la plupart de ces coûts et réinvestir dans l’entreprise. Demandez-vous ce dont vous avez besoin pour commencer, pas ce que vous voulez. Recherchez également des offres d’ordinateurs portables professionnels et d’autres moyens d’économiser de l’argent sur l’équipement.

Commencez petit et lentement

C’est bien de tester les eaux avec une nouvelle entreprise. Si vous pouvez démarrer l’entreprise pendant votre temps libre tout en conservant un autre revenu, vous pouvez vous protéger contre la ruine financière. Ensuite, lorsqu’il est clair que l’entreprise peut gagner suffisamment d’argent pour que vous puissiez vous payer un salaire et réinvestir de l’argent dans l’entreprise, vous pouvez quitter votre emploi et vous y concentrer à plein temps.