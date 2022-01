Comment économiser de l’argent pour différents objectifs financiers

Photo de Pixabay sur Pexels.com

Nous savons que demain n’est jamais garanti. Bien que nous sachions que demain n’est jamais garanti, il y a de l’espoir. L’espoir est la seule chose qui nous permet de continuer – vous ne pensez pas ? Vous contrediriez un large public si vous n’étiez pas d’accord. La même chose s’applique à différentes parties de notre vie. Nous espérons quelque chose dans le futur – le futur peut être quelque chose dans 10 ans ou 10 jours, et nous économisons pour cela.

Par exemple, si c’était l’anniversaire de votre meilleur ami dans deux semaines, vous économiseriez pour lui offrir ce qu’il a aimé, n’est-ce pas ? Mais savez-vous d’où vient le problème ? Quand on n’a pas les bonnes stratégies pour économiser. Nous pouvons économiser partout – il s’agit de quelques trucs et astuces. Ici, nous pouvons les apprendre. Alors, attachez-vous pour devenir un pro de l’épargne pour atteindre vos objectifs financiers.

Les mesures que vous pouvez prendre pour économiser sont simples, mais elles peuvent sembler écrasantes au début. Mais êtes-vous prêt à faire de petits pas de bébé ?

Stratégies d’épargne pour atteindre les objectifs financiers

1. Tenir des registres

La première étape pour économiser de l’argent est de déterminer combien vous dépensez. Gardez une trace de tous vos coûts, y compris le café, les articles ménagers et les pourboires en espèces. Une fois que vous avez rassemblé vos données, triez-les par catégories, telles que l’essence, l’épicerie et l’hypothèque, et totalisez chaque montant. Vérifiez votre carte de crédit et vos relevés bancaires pour vous assurer que vous êtes correct et ne négligez rien.

2. Avoir un budget ?

Une fois que vous savez combien vous dépensez en un mois, vous pouvez commencer à organiser vos dépenses enregistrées dans un budget raisonnable. Votre budget doit détailler comment vos coûts se comparent à vos revenus, vous permettant de gérer vos dépenses et d’éviter les dépenses excessives. N’oubliez pas de tenir compte des coûts qui surviennent sur une base régulière mais pas mensuelle, comme l’entretien d’une automobile.

3. Réduisez les dépenses non désirées

Si vos coûts sont si élevés que vous ne pouvez pas économiser autant que vous le voudriez, il est peut-être temps de faire des coupes. Identifiez les éléments non essentiels, tels que les divertissements et les repas au restaurant, que vous pouvez réduire. Recherchez des méthodes pour réduire vos dépenses mensuelles, telles que votre télévision et votre téléphone portable.

4. Fixez-vous des objectifs légitimes

Se fixer un objectif est l’une des stratégies les plus efficaces pour économiser de l’argent. Commencez par réfléchir à ce pour quoi vous voulez épargner – peut-être que vous vous mariez, que vous prenez des vacances ou que vous préparez votre retraite. Calculez ensuite de combien d’argent vous aurez besoin et combien de temps il vous faudra pour l’économiser.

5. Alignez vos priorités

Vos objectifs, après vos dépenses et vos revenus, sont susceptibles d’avoir le plus d’influence sur la façon dont vous gérez votre épargne. N’oubliez pas de garder à l’esprit les objectifs à long terme : c’est que la planification de la retraite ne laisse pas de côté les besoins immédiats.

6. Analysez vos revenus

Si votre revenu est de cinquante mille roupies par mois selon le CTC, recevez-vous vos 50 mille chaque mois ? Définitivement pas. C’est pourquoi vous devez analyser le salaire brut et faire des plans en fonction de votre revenu brut, car chaque centime compte.

7. Débarrassez-vous des tentations

Désabonnez-vous des e-mails marketing et des messages des magasins où vous dépensez le plus d’argent pour éviter la tentation. Conformément à la loi, chaque e-mail marketing doit comporter un lien de désabonnement, généralement en bas de l’e-mail, ou vous pouvez répondre à tout texte avec STOP, ce qui vous retirera de leur liste.

8. Acceptez les retours

Notez-le sur votre carte. Recouvrez votre carte d’un rappel d’épargne, tel que « Avez-vous atteint votre objectif d’épargne pour le mois ? » pour vous rappeler de penser à chaque transaction. Sur votre carte, écrivez le message sur un morceau de masking tape ou de washi tape coloré.

9. Automatisation

Mettre vos fonds en pilote automatique est une méthode simple pour isoler vos économies de vos dépenses. Il est facile de dépenser de l’argent une fois qu’il est dans votre compte bancaire. Vous pouvez éviter cette tentation en automatisant votre épargne.

10. Réduire la dette

La dette à taux d’intérêt élevé doit être traitée le plus tôt possible car elle s’accumule et augmente. Vous pourriez économiser de l’argent en ne payant pas d’intérêts.

Une technique de réduction de la dette consiste à rembourser d’abord le prêt au taux d’intérêt le plus élevé. Une fois que vous avez remboursé ce prêt, passez à la dette avec le prochain TAP le plus élevé. Cette tactique, connue sous le nom de « méthode de l’avalanche », réduira au minimum le montant des intérêts que vous payez à long terme.

11. Avoir plusieurs comptes d’épargne

Avoir plusieurs comptes d’épargne est une excellente méthode pour mettre de l’argent de côté pour différents objectifs financiers. Cela peut vous aider à vous assurer que l’argent affecté à un objectif d’épargne n’est pas détourné vers un autre.

Si tous vos fonds sont sur un seul compte, l’argent affecté à un fonds d’urgence peut être dépensé par erreur pour des vacances, par exemple.

Eh bien, voici quelques trucs et astuces utiles pour économiser que vous pouvez garder sous votre manche.

Conclusion

L’épargne commence petit, mais a un impact important. Il est donc bon que vous ayez prévu d’économiser pour atteindre vos objectifs financiers au lieu de simplement glisser une carte ou de demander un prêt. Alors, super boulot ! Continuez à économiser pour un avenir meilleur.