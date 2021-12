Comment économiser de l’argent sur l’achat de gadgets électroniques en 2022

Les téléphones mobiles et les produits électroniques ont connu une demande croissante au cours des deux dernières années, en particulier ceux qui soutiennent la culture du travail à domicile.

Alors que les anciennes propriétés foncières et les métaux précieux sont vendus et achetés librement, les gens sont sceptiques quant à l’achat d’actifs dépréciés impliquant des technologies. Dernièrement, avec l’implication d’intermédiaires de confiance, les transactions impliquant des voitures d’occasion ont gagné du terrain.

Récemment, pour répondre à l’exigence de travail à domicile (WFH) et de cours en ligne pendant les blocages de Covid-19, la demande de gadgets électroniques remis à neuf ou non emballés a également connu une augmentation.

« Chaque famille et chaque ménage sont impliqués dans la planification financière pour économiser de l’argent, et c’est crucial. En 2021, nous avons vu plusieurs personnes passer de l’achat de nouveaux produits à la possession de produits remis à neuf pour économiser de l’argent supplémentaire. Les téléphones mobiles et les produits électroniques ont connu une demande croissante au cours des deux dernières années, en particulier ceux qui soutiennent la culture du travail à domicile. Cependant, les gens ont également compris la valeur de l’épargne. Par conséquent, il y a eu une augmentation des ventes de nouveaux appareils électroniques et de produits reconditionnés. Nous avons constaté une croissance substantielle des appareils reconditionnés », a déclaré Soumitra Gupt, PDG de Xtracover.

« Alors que les habitants des zones urbaines et rurales préfèrent en général les nouveaux produits, nous avons constaté que les consommateurs s’intéressent désormais davantage à l’achat de produits reconditionnés ou sans emballage. Pourquoi? Les téléphones remis à neuf peuvent économiser jusqu’à 50 % du coût d’achat d’un nouveau téléphone, mais ce n’est pas seulement le coût qui devient un facteur – qualité de la remise à neuf, fabrication ou la base de connaissances/savoir-faire de l’équipe de remise à neuf, qualité des pièces de rechange utilisées pour la remise à neuf et quel type de garantie le vendeur est-il prêt à offrir sur le produit remis à neuf – tous ces facteurs constituent une bonne proposition pour un consommateur avec une valeur ambitieuse élevée mais avec un budget limité », a-t-il ajouté.

Des prix moins chers par rapport aux nouveaux produits et l’implication d’entreprises renommées dans l’offre de versions remises à neuf de leurs gadgets ont également déclenché une augmentation de la demande.

« La pandémie nous a beaucoup appris, notamment l’importance d’économiser de l’argent. L’achat de choses chères sur EMI est une alternative, mais cela s’accompagne généralement d’un taux d’intérêt supplémentaire. Lors de l’achat d’un produit, on a tendance à rechercher des produits alternatifs disponibles à un prix inférieur. Par exemple, c’est comme acheter une version inférieure ou plus ancienne du dernier appareil lancé par une grande marque pour faire une économie importante sur l’achat. Mais lorsque choisir une alternative n’est pas une option, on peut se tourner vers les marchés reconditionnés qui proposent des produits reconditionnés ou non emballés à un prix relativement inférieur avec une garantie », a déclaré Gupt.

