Comment économiser de l’argent sur un nouvel iPhone chaque année

Au début de l’ère des smartphones, passer à un nouvel iPhone tous les deux ans était une évidence. Grâce aux généreuses subventions des opérateurs, les utilisateurs ont souvent pu obtenir un nouvel iPhone gratuitement ou à un tarif fortement réduit tant qu’ils ont signé un contrat de deux ans.

Au fil du temps, cependant, les transporteurs se sont lassés des subventions et ont éliminé cette pratique. À leur tour, les prix des smartphones ont grimpé en flèche. Ou, si nous sommes honnêtes, les prix des smartphones se sont ajustés à leur coût réel. Quoi qu’il en soit, la nouvelle économie des mises à niveau des smartphones a naturellement inquiété les dirigeants d’Apple. Ainsi, Apple a introduit en 2015 un plan de mise à niveau indépendant de l’opérateur conçu pour permettre aux utilisateurs de profiter des derniers et des meilleurs modèles d’iPhone chaque année.

Comment fonctionne le programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple

Le programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple permet d’obtenir facilement un nouvel iPhone chaque année. La façon dont cela fonctionne est simple. Une fois que vous avez acheté un nouvel iPhone et rejoint le programme de mise à niveau de l’iPhone, vous êtes essentiellement sur le point d’obtenir un prêt à tempérament APR de 24 mois à 0% pour le prix total de l’appareil. Donc, en gros, vous achetez un iPhone et vous le remboursez sur une période de 24 mois.

Voici maintenant où le programme de mise à niveau entre en jeu. Une fois que vous avez effectué l’équivalent de 12 paiements mensuels pour le prix d’achat de l’appareil, vous pouvez passer à un tout nouveau modèle d’iPhone sans frais supplémentaires. Bien sûr, vous devez envoyer votre ancien appareil et vous êtes maintenant prêt pour un nouveau prêt de 24 mois.

En effet, le programme de mise à niveau de l’iPhone s’apparente à un service d’abonnement. Tant que vous continuez à payer les mensualités, vous pouvez obtenir gratuitement des iPhones de nouvelle génération chaque année.

Combien ça coûte?

Le programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple commence à partir de 35,33 $ par mois et comprend la couverture AppleCare+. Sur le haut de gamme, vous paierez environ 70 $/mois si vous obtenez un modèle Pro avec beaucoup de stockage.

La couverture AppleCare+ comprend un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 à l’assistance Apple. Il comprend également la couverture matérielle, le support logiciel et. dommages accidentels. Pour seulement 4,16 $ de plus par mois, vous pouvez augmenter votre couverture AppleCare+ pour inclure une couverture contre le vol et la perte.

Il y a cependant quelques mises en garde.

Remarques d’Apple :

Sous AppleCare+, chaque incident de dommage accidentel est soumis à des frais de service de 29 $ pour les dommages à l’écran ou de 99 $ pour tout autre dommage. Chaque incident de vol ou de perte est assujetti à une franchise de 149 $. AppleCare+ avec vol et perte nécessite que Localiser mon iPhone soit activé sur votre appareil au moment où il est perdu ou volé.

Comment vérifier votre éligibilité au programme

Vous pouvez vérifier votre éligibilité au programme de mise à niveau de l’iPhone en vous rendant sur le site Web d’Apple ici. Vous pouvez soit vous connecter avec votre identifiant Apple et recevoir une réponse, soit rechercher votre éligibilité en saisissant votre numéro IMEI.

Les abonnés sur Sprint, Verizon, AT&T et T-Mobile peuvent profiter du programme. Notez également que l’admissibilité aux gains nécessite une vérification de crédit, vous devrez donc peut-être fournir des informations financières personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale. Vous aurez également besoin des informations pertinentes sur le compte de l’opérateur ainsi que d’une carte de crédit ou de débit. Apple note que les cartes prépayées ne sont pas acceptées.

Si vous êtes éligible, vous pouvez démarrer le processus d’inscription ici sur le site Web du programme de mise à niveau iPhone d’Apple.

D’ailleurs, c’est le moment de se pencher sur le programme étant donné que l’iPhone 13 sera dévoilé dans quelques semaines seulement.

