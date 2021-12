Comment économiser sur les frais supplémentaires lors de l’envoi d’argent à l’étranger

Il existe également des limites sur le montant d’argent pouvant être transféré vers d’autres pays depuis l’Inde.

Lorsque les gens déménagent dans différents pays pour des raisons telles que des études, un traitement médical, des vacances, un emploi, etc., il est nécessaire d’envoyer de l’argent vers d’autres pays ou de recevoir de l’argent de l’étranger. Cependant, outre la fluctuation des taux de change, le transfert d’argent d’un pays à un autre entraîne d’autres frais.

« Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les gens transfèrent de l’argent à l’étranger pour acheter ou louer une propriété, payer des frais de scolarité ou des frais médicaux, réserver des vacances à l’étranger, offrir de l’argent à des amis ou à la famille, acheter un article convoité à l’étranger, etc. Mathur, PDG, Tavaga Advisory Services.

« La Reserve Bank of India (RBI) permet aux citoyens indiens d’envoyer de l’argent depuis l’Inde via un processus appelé envoi de fonds. La RBI permet d’envoyer jusqu’à 250 000 $ de l’Inde par une personne ou une entité. Les frais encourus pour le transfert dépendront du montant que vous devez envoyer, de la destination et de la vitesse de transfert », a déclaré Mathur.

Points à garder à l’esprit lors du transfert d’argent à l’échelle mondiale

Mathur explique également les moyens de transférer de l’argent à l’international depuis l’Inde –

Les traites bancaires et les chèques de banque sont un moyen relativement moins cher d’envoyer de l’argent à l’étranger, mais peuvent prendre plus de temps pour atteindre le destinataire. La traçabilité de ces traites et chèques réduit le risque de perdre votre argent au cours du processus. Le transfert d’argent en ligne est l’une des méthodes les plus simples pour envoyer de l’argent à l’étranger et est largement utilisé. Le processus nécessite les détails du compte de destination, le code IBAN ou SWIFT de la banque destinataire, les informations du titulaire du compte, etc. Cette méthode implique toutefois des taxes élevées et des taux de change élevés. Le virement bancaire en ligne est l’un des derniers modes de transfert d’argent car il offre des frais peu élevés. et frais. Il existe diverses institutions financières telles que les banques, les échangeurs d’argent autorisés comme Western Union. Ce processus prend généralement plus de temps que les transferts d’argent en ligne, mais c’est l’un des moyens les moins chers possibles pour envoyer de l’argent à l’étranger.

« La méthode préférée dépendra fortement de la vitesse de transfert requise ou si vous recherchez une alternative budgétaire ou souhaitez utiliser uniquement une institution spécifique telle que votre banque ou des plateformes en ligne. Quelle que soit l’option que vous choisissez, assurez-vous de connaître tous les coûts de change cachés ; vérifiez les tarifs compétitifs et lisez toujours les détails afin d’économiser sur les coûts », a déclaré Mathur.

Comment protéger vos transactions bancaires des cyber-fraudes

Parlant de la complexité des transferts d’argent internationaux, Mayank Goyal, fondateur et PDG de moneyHOP, a déclaré : « Envoyer de l’argent à l’étranger peut être une tâche ardue, en particulier en raison des frais excessifs perçus. Déterminer les méthodes les moins chères pour envoyer de l’argent à l’étranger dépend invariablement de facteurs tels que le montant total envoyé, la destination des destinataires et la vitesse des transferts.

Goyal répertorie quelques conseils que vous pouvez suivre pour économiser sur les frais supplémentaires lors de l’envoi d’argent à l’étranger –

Plusieurs sociétés de transfert d’argent opèrent activement en ligne comme Moneygram, Western Union, etc. qui vous permettent de programmer vos transferts de fonds internationaux à un taux beaucoup moins cher, environ 20 pour cent de moins que les frais habituels. Choisir un partenaire transfrontalier intelligent comme moneyHOP sera vous aider à économiser beaucoup sur les frais cachés. En tant que solution néobancaire transfrontalière réglementée par la RBI, moneyHOP offre une transparence totale et offre des taux de change compétitifs. L’envoi d’argent via PayPal est également une option disponible uniquement pour sa fonction de frais de transfert zéro lors d’une transaction internationale. Les transferts d’argent par courrier électronique sont également un moyen économique d’envoyer de l’argent à l’étranger proposé par certaines institutions financières. Dans ce processus, vous pouvez directement envoyer de l’argent par voie électronique sans implication physique.

« La recherche de courtiers de change réputés peut également vous aider à obtenir les meilleurs taux de change de sa catégorie en fonction de la période d’échange que vous avez définie. Pour cela, vous devez ouvrir un compte auprès de l’entreprise concernée en utilisant un compte bancaire ou une carte de crédit », a déclaré Goyal.

