Comment écouter le podcast de Carolina Veneno Sandoval ?

Pitaya Nous vous disons où écouter le podcast « Veneno » Sandoval de Carolina.

La toujours amusante Carolina Sandoval présente « Dis-moi tout ! Avec Carolina Sandoval », un podcast de Pitaya Entertainment dans lequel il révèle à ses fans absolument TOUT ce qui se passe en coulisses sur ses réseaux sociaux, lors de ses voyages, et dans sa vie personnelle et professionnelle.

Avec une longue histoire dans les médias, la Vénézuélienne Carolina Sandoval, mieux connue sous le nom de « La Venenosa », s’est positionnée comme l’une des communicantes les plus irrévérencieuses et les plus réussies des médias hispaniques aux États-Unis. Son charisme, son originalité et son grand sens de l’humour l’ont amenée à conquérir plus de 9,5 millions de followers sur les réseaux sociaux et sur le radar de la Maison Blanche elle-même, avec qui elle a collaboré à d’importantes campagnes, et à la demande de celui qui a interviewé le médecin. conseiller du président et directeur du Centre national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci.

Ses multiples facettes en tant que journaliste, communicatrice, présentatrice de télévision, entrepreneure, femme d’affaires, fille, épouse, fière maman de deux enfants et surtout en tant qu’« influenceuse » l’ont menée à des niveaux de réussite jamais vus auparavant. Sa personnalité unique lui permet d’imposer des attitudes, des modes et de créer de nouvelles tendances. Cependant, pour elle, la chose la plus importante est la connexion qu’elle entretient avec les gens, le pouvoir qu’elle a de changer les perceptions et sa capacité à insuffler la confiance aux autres. Carolina est une communicatrice digne avec un style nouveau, organique, différent et créatif qui en dit long sur cette nouvelle ère numérique : une ère qui offre un espace virtuel inclusif où tout le monde peut contribuer, s’exprimer et en bénéficier.

Comment écouter le podcast « La Venenosa » ?

« Dis moi tout! With Carolina Sandoval « est disponible sur toutes les principales applications de podcast, telles que Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts et Stitcher, ainsi que sur le site Web de Pitaya et YouTube. De nouveaux épisodes sortent tous les mardis.

Dis moi tout! est la dernière série à rejoindre Pitaya Entertainment, l’une des sociétés de podcast latino à la croissance la plus rapide au monde. Depuis leur lancement en janvier de cette année, les podcasts de Pitaya Entertainment ont eu un fort impact sur les charts de popularité reflétant l’enthousiasme avec lequel ils ont été reçus par la communauté latino.

De quoi parle le premier épisode du podcast Veneno Sandoval ?

Dans le premier épisode de son podcast « Cuéntamelo Todo ! Avec Carolina Sandoval », La Venenosa brise le silence sur la première fois où elle est tombée amoureuse d’un de ses interviewés, au point qu’elle n’arrivait plus à se concentrer.

Bien qu’elle n’ait pas révélé le nom de la personne célèbre avec qui cet épisode amusant s’est produit dans son rôle professionnel, la star vénézuélienne a fourni quelques indices sur qui cela pourrait être.

Depuis ses débuts à la télévision de langue espagnole aux États-Unis, Carolina Sandoval est une référence pour les nouvelles générations de communicateurs car elle est l’une des rares personnalités de la télévision à être diffusée sans aucun type de filtre, atteignant un public de tous âges, qui sont fascinés par sa personnalité amusante et excentrique.