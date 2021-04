Comment écouter tous les podcasts du Mois de la Terre de Vox

En avril, les podcasts de Vox s’associent pour couvrir certains des problèmes les plus importants menaçant la vie sur Terre. De la durabilité à la biodiversité en passant par des choses vraiment cool sur le monde naturel, nous nous concentrerons sur notre planète et ses limites en épisodes tout au long du mois.

Nous raconterons des histoires sur la façon dont un kayak a changé une vie, les problèmes avec les cuisinières à gaz et la façon dont la hausse des températures changera la nourriture que nous avons à manger. Et, bien sûr, nous allons plonger profondément dans la politique – y compris une palooza Weeds avec quatre livres blancs prometteurs sur les détails de la façon dont nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Branchez-vous sur Today, Explained, Vox Conversations, The Weeds, Unxplicable, Worldly, Future Perfect et Vox Quick Hits pour entendre de nouveaux épisodes du Mois de la Terre chaque semaine. Ci-dessous, vous trouverez un guide de ce qui s’en vient. Envie de partager toutes les émissions avec vos amis? Dirigez-les simplement vers vox.com/earthmonth.

Changement climatique

Les mauvaises herbes: Livre blanc palooza: quatre éléments importants de la recherche sur le climat, expliqués | 4/13

Une extension du segment hebdomadaire du «livre blanc» qui est généralement diffusé sur les épisodes de mardi sur les mauvaises herbes, cette palooza mettra en vedette Matt Yglesias, Dara Lind et Umair Irfan expliquant quatre articles de recherche sur d’importantes recherches sur le climat.

Futur parfait: Sucer le carbone du ciel | 4/14

Une conversation avec Akshat Rathi, un chimiste au doctorat est devenu journaliste de Bloomberg et expert sur l’élimination du carbone en tant qu’industrie. Que signifie même l’élimination du carbone? Pouvons-nous même faire ça? Comment cela peut-il être utilisé, en particulier par l’industrie pétrolière, pour le meilleur ou pour le pire?

Aujourd’hui, a expliqué: Notre avenir climatique | 4/19

Après une année passée à traverser la pandémie de Covid-19, les dirigeants politiques, économiques et communautaires sont-ils prêts à prendre au sérieux le changement climatique? Un regard sur ce qui peut être fait pour atténuer la crise climatique.

Vox Quick Hits: Dites-m’en plus: Coopération américaine et chinoise sur le changement climatique | 4/19

La dernière fois que les États-Unis et la Chine ont collaboré sur le changement climatique, c’était l’accord de Paris. Maintenant, les États-Unis sont de retour et le président Joe Biden a nommé John Kerry en tant que nouvel envoyé américain pour le climat. Il semble que la Chine soit disposée à s’engager; La Chine a nommé le diplomate climatique Xie Zhenhua, qui est proche d’un ancien diplomate climatique américain. Les deux plus grandes économies du monde, qui représentent ensemble 43% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, peuvent-elles travailler ensemble?

Aujourd’hui, a expliqué: Le climat change la nourriture | 4/20

En partenariat avec Eater, nous examinerons comment la hausse des températures modifiera nos systèmes alimentaires: de la laitue vénéneuse aux mérites des méduses lorsque toutes les palourdes meurent.

Recoder tous les jours: Comment l’industrie des combustibles fossiles a convaincu les Américains d’aimer les cuisinières à gaz | 4/20

Vous avez peut-être l’impression qu’une cuisinière à gaz est meilleure qu’une cuisinière électrique, mais c’est parce que l’industrie des combustibles fossiles veut que vous pensiez cela. Des décennies de campagnes et de messages ont convaincu le locataire moyen et le propriétaire que les cuisinières à gaz sont le choix préféré. Mais vraiment, ils émettent des vapeurs nocives dans votre propre maison.

Vox Quick Hits: Dites-m’en plus: Culture de mauvaises herbes, gaz à effet de serre | 4/20

La production commerciale de marijuana augmente à mesure que de plus en plus d’États légalisent l’utilisation récréative, mais les fermes de mauvaises herbes en intérieur ont un impact significatif sur le climat. En fait, une étude récente a révélé qu’un huitième seulement des mauvaises herbes a une empreinte carbone de 41 livres. La solution? Trouver un moyen plus respectueux du climat de cultiver de la marijuana, comme des fermes en plein air.

Futur parfait: Dois-je encore avoir des enfants si je m’inquiète du changement climatique? 21/04

Une conversation avec le climatologue Kimberly Nicholas, qui a un nouveau livre qui aborde cette question. Nicholas a dirigé l’étude originale qui a révélé qu’avoir un enfant de moins est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour le climat – mais elle encourage toujours les personnes qui veulent être parents à aller de l’avant et à avoir un enfant.

Mondain: Le problème véritablement mondial des énergies fossiles | 4/22

Worldly se penchera sur les défis de déséquilibrer les économies des combustibles fossiles et à quoi cela ressemble pour des pays comme le Nigéria et la Norvège, dont les économies dépendent fortement de l’exportation de ces combustibles, et pour des pays comme la Chine et l’Inde dont la croissance économique est encore très dépendante. sur une énergie bon marché.

Aujourd’hui, expliqué: Qu’en est-il de l’énergie nucléaire? | 4/22

Quelle est la place de l’énergie nucléaire dans le débat sur le climat? Pourquoi joue-t-il un rôle plus important dans les politiques énergétiques de certains pays et pourquoi ne figure-t-il pas dans le plan de Biden?

Recoder tous les jours: Ce que les milliardaires pourraient faire mieux pour sauver la planète | 4/22

Le nombre de milliardaires a augmenté de 30% pendant la pandémie. Quelle serait la manière la plus efficace de dépenser leur fortune pour corriger le changement climatique? Nous demandons aux experts.

Futur parfait: Préparer notre sortie de la crise climatique

La géo-ingénierie solaire, également connue sous le nom d’intervention solaire sur le climat, est un moyen pour nous d’aider à refroidir la Terre. Certaines émissions des navires industriels reflètent le soleil dans l’atmosphère, ce qui semble contre-intuitif; les émissions qui polluent l’air refroidissent aussi la Terre? Comment étudions-nous cela? Comment pouvons-nous proposer une expérience à l’échelle mondiale sans conséquences potentiellement dangereuses?

Énergie et technologie propres

Conversations Vox: Comment changer notre façon de tout faire | 4/15

Si l’infrastructure énergétique mondiale entière doit passer à des sources d’énergie propre dans quelques décennies, cela nécessitera une énorme quantité de bâtiments; des véhicules électriques aux pompes à chaleur, en passant par les batteries, les bâtiments en bois, les micro-réseaux et les tables de cuisson électriques, etc. Il s’avère que nous en savons assez sur la façon d’accélérer les technologies le long de ces courbes, et quelles technologies ont besoin d’aide à partir de quels types de politiques.

Aujourd’hui, expliqué: Voitures électriques | 21/04

Nous nous attaquerons à la montée, à la baisse, puis à la remontée de la voiture électrique – et à la question de savoir si un avenir de voiture entièrement électrique suffit pour réduire les émissions.

Durabilité

Recoder tous les jours: L’impact environnemental du big computing | 4/19

Des crypto-monnaies aux algorithmes de langage d’intelligence artificielle, le gros calcul demande beaucoup d’énergie. Certaines transactions utilisant la crypto-monnaie nécessitent autant d’énergie qu’un résident de l’UE en utilise en un mois. Existe-t-il un moyen de rendre le gros calcul plus vert?

Recoder tous les jours: Le travail à distance est là pour rester. Comment le rendre durable? | 21/04

2020 a changé comment et où nous travaillons. Une fois la pandémie terminée, ceux qui peuvent travailler à domicile le feront probablement deux ou trois jours par semaine, et une plus petite proportion de travailleurs – 15 à 18 pour cent – sera éloignée à temps plein. Cela peut sembler être une victoire claire pour l’environnement – moins de personnes se déplaçant / se rendant au travail en voiture, moins de besoin de chauffer / refroidir des bâtiments massifs, etc. – mais ce n’est pas aussi simple que cela. Nous explorons comment la conversation sur les environnements de travail verts / durables évolue, maintenant que l’endroit où nous travaillons a changé.

Les mauvaises herbes: Comment construire une meilleure infrastructure de transport en commun | 23/04

Matt Yglesias s’entretiendra avec l’urbaniste Eric Goldwyn, dont les recherches concernent la fréquentation des bus dans les villes américaines, et qui a récemment enquêté sur une augmentation de l’utilisation du vélo pendant la pandémie.

Vox Quick Hits: une bonne réponse: Pourquoi il est difficile de parler de durabilité dans la mode | 28/04

Un seul sur la douzaine de faits les plus couramment cités sur l’énorme empreinte environnementale de l’industrie de la mode est basé sur une sorte de science, de collecte de données ou de recherche évaluée par des pairs. Le reste est basé sur des instincts, des liens brisés, du marketing et quelque chose que quelqu’un a dit en 2003.

Si nous voulons vraiment recruter l’industrie de la mode dans la lutte pour sauver notre monde de l’incendie, ces mauvaises faits nous rendent à tous un mauvais service. Ils rendent les activistes de la mode ridicules. Ils permettent aux marques de faire des vagues pour réduire leur impact sans prendre de mesures significatives. Et ils entravent la capacité de mettre en œuvre une réglementation significative, qui doit être étayée par des données solides.

Biodiversité

Conversations Vox: Bêtes bien-aimées: se battre pour la vie à l’ère de l’extinction | 4/22

Une histoire du mouvement de conservation moderne – racontée à travers la vie et les idées des personnes qui l’ont construit.

Inexplicable: Le projet ICARUS | 28/04

Les scientifiques avaient l’habitude de penser que les animaux restent principalement au même endroit, que la migration permanente (non saisonnière) ne se produit que face à de grandes difficultés et par nécessité. Mais plus nous avons examiné les animaux, en particulier avec la nouvelle technologie de suivi GPS, nous avons constaté que les animaux sont en mouvement constant.

Le monde naturel

Inexplicable: La zone crépusculaire | 21/04

La zone crépusculaire, une partie de l’océan où la lumière ne va pas, pourrait aider à séquestrer d’énormes quantités de carbone de l’atmosphère. Nous ne savons pas – mais nous savons que nous devons le savoir avant que les pêcheurs commerciaux ne commencent à pêcher là-bas!

Aujourd’hui, expliqué: Merveille scientifique | 23/04

Plus de quatre milliards d’années, et nous apprenons encore de nouvelles choses sur la planète Terre. Nous explorerons certaines des nouvelles choses que nous avons découvertes sur la Terre et comment nous pourrions la sauver du changement climatique.

Que lire / regarder / acheter

Vox Quick Hits: Le meilleur argent que j’ai jamais dépensé: Un kayak qui m’a fait apprécier d’où je viens | 4/8

Lorsque Max Ufberg a quitté New York pour la Pennsylvanie au début du mois de mars en 2020, il a supposé que ce ne serait pas pour longtemps. Mais au fur et à mesure que les semaines devenaient des mois, il trouva du réconfort en explorant l’endroit qu’il avait autrefois été si impatient de quitter.

Vox Quick Hits: Que regarder: mère! | 4/16

La critique de cinéma Vox Alissa Wilkinson et la critique générale Emily VanDerWerff expliquent pourquoi maman! est peut-être le film environnemental le plus étrange que vous ayez jamais vu. Ils creusent l’intrigue, l’allégorie et les façons dont elle peut être interprétée.

Vox Quick Hits: Demandez à un critique de livre: Comment rendre votre maison et votre jardin plus verts | 21/04

La critique de livres de Vox, Constance Grady, recommande des livres qui vous apprennent à rendre votre maison et votre jardin plus verts.

Vox Quick Hits: Le meilleur argent que j’ai jamais dépensé: Un filtre HEPA pour mes parents | 4/22

Après le feu de camp de Californie en 2018, les parents de Grace Linden n’ont pas acheté de purificateur d’air – ni les amis, ni les parents d’amis, ni quiconque de sa connaissance. Mais cela a changé d’ici 2020, après des incendies plus dévastateurs et une année sans contrôle en raison de la pandémie.

Vox Quick Hits: demandez à un critique de livre: Des livres qui vous transportent vers un nouvel endroit | 27/04

Vous cherchez quelque chose à lire lorsque vous êtes coincé avec votre famille et qu’ils ne cessent de vous ennuyer? La critique de livres de Vox, Constance Grady, recommande des options pour vous aider à partir à l’aventure.