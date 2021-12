Comment écrire le message de Noël parfait [Infographic]

C’est la plus belle période de l’année !

Noël est la saison de la joie, des cadeaux et des familles unies. Bien que cela puisse être vrai pour nous tous, pour les spécialistes du marketing et les spécialistes SMM, Noël est également le moment idéal pour perfectionner leurs idées de campagne.

À Noël, les réseaux sociaux ouvrent leurs portes et toutes sortes de publications de Noël commencent à bombarder nos flux.

Même si les articles de Noël sont magiques, tous ne sont pas réussis. Et parce que nous savons à quel point il est difficile de trouver de nouvelles idées de contenu, nous avons tourné notre attention vers les données.

L’équipe de Socialinsider a réalisé une étude de cas sur les campagnes de Noël et a dressé une liste des meilleures pratiques que les spécialistes du marketing devraient suivre pour créer des messages de Noël attrayants.

Choisissez la bonne plateforme

Selon les données, la plateforme la plus engageante pour les campagnes de Noël de l’année dernière était TikTok, avec un taux d’engagement moyen de 5,493%, suivi de LinkedIn (avec un score de 1,399%).

Cependant, Instagram était l’application avec la publication la plus élevée à Noël dernier (712 875 publications), suivie de Facebook (avec 320 251 publications) et Twitter (avec 103 586 publications).

Cela signifie que la création d’une stratégie marketing à 360 est importante mais tout aussi importante est de comprendre les fonctionnalités de chaque plateforme et d’utiliser celle qui convient le mieux aux besoins de votre marque.

Utilisez plus d’albums sur Facebook et plus de vidéos sur Instagram pour un meilleur engagement

Sur Facebook, les marques devraient publier plus d’albums pour un meilleur engagement (0,487%), pour différencier les publications de Noël des publications régulières.

Sur Instagram, les vidéos sont les plus performantes, avec un taux d’engagement moyen de 0,383 %, ce qui n’est pas du tout surprenant, compte tenu de l’importance de la plateforme sur les visuels.

Les messages de Noël avec des légendes plus courtes apportent plus d’engagement

Sur Facebook, les marques devraient publier des images avec des légendes plus longues (40 à 60 mots) pour le taux d’engagement par publication le plus élevé – 1,374 %.

Sur Instagram, les vidéos fonctionnent mieux avec de courtes légendes (moins de 20 mots), avec un taux d’engagement par publication de 0,908 %.

Auteur : Theodora Stanciu

Je suis un sociologue curieux avec un esprit analytique et une passion pour tout ce qui est social. J’aime mélanger les mots avec les données et documenter les phénomènes sociaux et les comportements humains. … Voir le profil complet >