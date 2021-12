Comment écrire vocalement dans Windows 11 sans avoir à taper quoi que ce soit | La technologie

Dans Windows 11, il existe certains outils qui facilitent notre quotidien et nous utilisons déjà beaucoup d’entre eux avec assiduité, mais il y en a d’autres qui sont plus inconnus, comme la saisie vocale, quelque chose que nous pouvons réaliser de manière extrêmement simple. .

Il est clair que Windows 11 est un système avec des caractéristiques qui peuvent nous aider au quotidien et surtout pour ceux d’entre nous qui passent de nombreuses heures devant l’ordinateur.

De plus, en ces temps, nous avons des logiciels tiers pour presque tout et pour le sujet qui nous concerne aujourd’hui, l’écriture vocale, comment pourrait-il en être autrement, il y en a aussi.

Mais le grand avantage de ce que nous allons vous dire est que nous n’aurons rien à installer, car le système lui-même nous permettra d’effectuer cette tâche d’une manière plus simple que vous ne pourriez l’imaginer.

Qu’est-ce que la dictée vocale ?

Quand on parle de dictée vocale ou saisie vocale, nous nous référons à une procédure par laquelle notre voix est reconnue dans le système d’exploitation Microsoft.

C’est quelque chose qui peut nous permettre écrire dans des applications infinies pour Windows sans avoir à toucher du tout au clavier, simplement en dictant ce que nous voulons traduire.

Windows 11 nous offre reconnaissance vocale basée sur le cloud, en plus des fonctions standards qui existent déjà dans les destinations d’appareils qui composent l’univers de ce système.

Si vous avez déjà utilisé la dictée de Windows 10, vous vous rendrez compte du bond en avant que vous avez connu dans le nouveau Windows 11, étant plus précis dans tout ce que vous comprenez et écrivez, avec une fonction de scoring qui a été revue et ajustée avec beaucoup plus de cas possibles afin que son fonctionnement soit plus précis.

Actuellement, la saisie vocale prend en charge l’anglais, le chinois, le croate, le tchèque, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, l’hindi, le japonais et le coréen, entre autres. Vous pouvez trouver la liste complète des langues prises en charge sur ce site Web de Microsoft.

Comme vous pouvez le voir à la fois pour l’étendue des langues et pour l’amélioration, cela vaut la peine d’essayer ce système de dictée, pour pouvoir l’utiliser dans les situations dans lesquelles cette technologie peut nous aider, qui sont plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Pourquoi la saisie vocale Windows est-elle intéressante ?

La vérité est que la dictée vocale peut être plus intéressante que ce que nous faisons normalement en appuyant sur les touches de l’ordinateur pour une première raison de vitesse.

Ce système peut être Plus vite que celui que nous utilisons normalement, car presque tout le monde est capable de parler plus vite qu’il ne peut taper.

Cela signifie que du temps sera gagné, puisque l’expression écrite sera basée sur la même vitesse que nous atteignons lorsque nous parlons.

Un autre point en faveur de l’écriture vocale est la confort et polyvalence que cela implique.

Plus de confort car nous n’aurons pas à écrire tout le temps et tout ce que nous avons à faire est d’être conscient de ce qui apparaît à l’écran, pour correspondre à ce dont nous parlons.

La polyvalence offerte par ce système est une autre de ses caractéristiques les plus importantes, car elle nous permet de ne pas avoir à être tout le temps devant l’ordinateur, nous pouvons nous lever ou faire autre chose en même temps, tant que le microphone capte bien notre voix.

La saisie vocale peut être particulièrement bénéfique pour les personnes personnes en difficulté lire et écrire, comme la dyslexie.

Ces utilisateurs peuvent utiliser la saisie vocale dans Windows 11 pour dicter ce qu’ils veulent sans constamment corriger les problèmes d’orthographe.

De plus, avec le pas en avant que Windows 11 a fait dans la reconnaissance des mots, des signes et des scores par rapport à ce que nous avions dans Windows 10, cela a rendu son utilisation encore plus intéressante.

Comment activer la dictée vocale

Comme vous l’avez déjà lu, la dictée vocale peut être un grand avantage dans bon nombre de situations, donc l’avoir habitée pour pouvoir fonctionner avec quand on veut est une partie presque essentielle.

Ne pensez pas qu’il soit difficile d’activer ce système sous Windows, car c’est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer.

La première chose que nous devrions faire est d’aller quelque part où cela permet entrez du texte. Il peut s’agir du champ de texte du navigateur, d’une application de traitement de texte (comme Word) ou même d’une application de messagerie. Une fois que nous voyons comment le curseur clignote dans ce champ de texte, nous n’avons qu’à appuyer sur les touches Fenêtres + H. Ensuite, une fenêtre s’affichera où nous verrons le outil de saisie vocale avec forme rectangulaire. Vous devez être connecté à Internet pour que cela fonctionne, ce qui sinon provoquera l’apparition d’une erreur. Ensuite, nous cliquons sur l’icône Paramètres (roue dentée). Ensuite, nous devons activer le Notation automatique. Nous verrons également une option pour activer le Lanceur de dictée vocale, ce qui le fera se déclencher rapidement si vous êtes dans une zone de texte. Cette option est déjà facultative pour chacun. À partir de maintenant, lorsque nous voulons commencer à écrire la voix, nous cliquons sur l’icône du microphone ou appuyez sur Win + H. À ce moment-là, Windows reconnaîtra automatiquement ce que nous disons et le transcrira en texte, en le ponctuant si nécessaire. La dictée peut être arrêtée avec la voix disant « Arrêter la dictée« ou »Suspendre la dictée vocale« Quoi qu’il en soit, vous pouvez également appuyer sur l’icône du microphone ou appuyer sur Win + H pour arrêter la transcription vocale.

Comme vous l’avez vu, il n’est pas difficile d’avoir ce système de reconnaissance vocale et de dictée pour l’intégrer dans ces outils dans lesquels vous pouvez écrire.

Nous sommes confrontés à une alternative très intéressante pour les prochains écrits que nous ferons, car avec ce système, cela peut être fait de manière plus rapide que de le faire uniquement avec votre habileté dans les doigts.

Désormais, vous savez déjà utiliser la dictée vocale et vous êtes sûr d’en tirer le meilleur parti ou au moins de gagner du temps lors de la rédaction de longs textes avec n’importe quel logiciel Windows 11.