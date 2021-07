Comment éditer des PDF sur iPhone et iPad sous iOS 15

in

Une fonctionnalité sous le radar arrivant avec iOS 15 et iPadOS 15 se trouve dans l’application Fichiers. Suivez-nous pour découvrir comment modifier des PDF sur iPhone et iPad, y compris l’option de rotation, d’insertion, de numérisation, de suppression de pages, etc.

Jusqu’à iOS 14, l’application Fichiers offrait la possibilité d’afficher, de baliser et de partager des fichiers PDF, mais n’offrait pas la possibilité de modifier plus complètement les fichiers PDF directement sur iPhone et iPad comme vous le pouvez avec des applications tierces.

Désormais, iOS 15/iPadOS 15 apporte la fonctionnalité pratique pour éditer rapidement des PDF sur iPhone et iPad en quelques clics.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment éditer des PDF avec iPhone et iPad dans l’application iOS 15 Files

Exécutez iOS 15, ouvrez l’application Fichiers et ouvrez un PDF Du bord gauche de votre iPhone, faites glisser vers la droite pour voir la vue de la page de vignettes, devrait apparaître automatiquement sur iPad Appuyez et maintenez sur une page ou appuyez deux fois sur une page pour ouvrir le menu d’édition Vous pouvez maintenant faire pivoter, insérer des pages vierges ou à partir de fichiers, numériser de nouvelles pages ou supprimer des pages Si vous ajoutez une page vierge, devez remplir un formulaire ou plus, vous pouvez utiliser les outils de balisage Appuyez sur Terminé pour enregistrer vos modifications

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone (même chose sur iPad):

Dans le nouveau menu d’édition, vous verrez la page que vous avez sélectionnée en haut, suivie de : Rotation à gauche Rotation à droite Insérer une page vierge Insérer à partir d’un fichier Numériser des pages Supprimer Lorsque vous souhaitez enregistrer vos modifications, appuyez sur le bouton Fait bouton en haut à gauche



Et avec le balisage, il est facile d’ajouter des éléments comme une signature, une zone de texte pour remplir des formulaires, une loupe et des formes. Appuyez simplement sur l’icône + dans le coin inférieur droit de la boîte à outils de balisage.

La nouvelle édition de PDF de l’application Fichiers dans iOS 15 ne remplacera peut-être pas des logiciels plus puissants comme Adobe Acrobat et PDFPen, mais elle sera certainement pratique pour une utilisation légère à moyenne.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :