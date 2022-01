Comment effacer différents caches dans Windows 11 pour améliorer les performances | La technologie

Il existe plusieurs façons d’obtenir de meilleures performances sur votre ordinateur, l’une d’entre elles étant d’effacer la mémoire cache du système d’exploitation. Dans Windows 11, une nouvelle version de Microsoft, cela peut être fait de plusieurs manières très simples.

Au début, les fichiers de cache ne posent pas de problème, car nous parlons de fichiers temporaires, mais il peut arriver un moment où une saturation excessive rend le système moins fiable et moins performant.

Éliminer ces types de fichiers qui s’accumulent périodiquement sur l’ordinateur peut être très bon pour que les performances ne soient jamais réduites, il est donc intéressant de savoir où et comment nous pouvons le faire.

Dans Windows 11, nous avons différents types de fichiers de cache que nous pouvons supprimer, ce qui nous évitera des problèmes de fluidité. Voyons ce qu’ils sont et comment le nettoyer.

Table des matières:

Espace disque

Pour effacer les fichiers temporaires, Windows dispose d’un outil intégré au système d’exploitation lui-même, ce qui signifie que nous n’avons pas à chercher ailleurs ou à utiliser des programmes tiers.

Nous devons procéder comme suit :

Nous cliquons sur l’icône recherche dans la barre des tâches et nous écrivons Nettoyage de disque, puis cliquez dessus pour ouvrir l’outil. Nous sélectionnons l’unité où le système d’exploitation est installé. Dans la rubrique Fichiers à supprimer, on coche toutes les cases. Cliquez maintenant sur Nettoyer les fichiers système et nous appuyons d’accord. Nous confirmons la sélection de tout ce qui sort et cliquons sur Accepter.

Données de localisation

Les données de localisation peuvent également aggraver les performances en s’accumulant de la même manière que les données temporaires et peuvent ralentir le fonctionnement du système d’exploitation.

C’est pourquoi il est également plus que correct de savoir comment elles sont effacées et de le faire de temps en temps pour s’assurer que lesdites données n’entravent pas le bon fonctionnement de notre système.

Voici les étapes que vous devez suivre :

Nous ouvrons la configuration du système en appuyant sur les touches Windows + je en même temps. Nous sélectionnons le menu qui apparaît à gauche de l’image appelé Confidentialité et sécurité. Parmi les options sur le côté droit de l’image, nous faisons défiler vers le bas jusqu’à ce que nous trouvions la section Autorisations d’application, dans lequel nous devons cliquer sur Emplacement. Maintenant, nous descendons et voyons où il met Historique des positions. Juste à côté se trouve un bouton qui dit Supprimer sur lequel nous devons appuyer pour que les données de localisation stockées dans Windows 11 disparaissent.

Cache DNS

le Cache DNS c’est une sorte de record de tout sites Web que nous avons visités. Lorsque le navigateur accède à un site Web, la première chose qu’il examine est cet enregistrement afin d’éviter d’avoir à ouvrir l’intégralité du site Web, c’est-à-dire les éléments qu’il a déjà stockés dans le cache, il le récupère à partir de là.

Cela se fait principalement par gagner du temps dans l’ouverture de sites Web, en particulier dans ceux qui sont très volumineux.

Comme nous l’avons mentionné, le navigateur est celui qui gérer et saisir des informations dans le cache DNS, mais il en va de même du système d’exploitation lui-même, bien que ceux qui maintiennent vraiment le DNS à jour soient les navigateurs, car après tout, ce sont eux que nous utilisons pour accéder aux sites Web.

Si votre ordinateur est de dernière génération et puissant, le remplissage de ces DNS ne devrait pas être un problème, à moins qu’il ne vienne un jour absolument exagéré, et vous pourriez même avoir plusieurs caches DNS et qu’il continue à fonctionner comme au premier jour.

Malheureusement, ce n’est parfois pas le cas, et la fluidité du système est compromise, ce qui conduit à même à corrompre et faire résister non seulement les performances, mais l’intégrité du navigateur ou du système lui-même.

Si nous voulons supprimer le DNS de Windows, nous devons suivre les étapes suivantes :

Nous cliquons sur l’icône de recherche et tapons cmd. Nous choisissons d’exécuter le Invite de commandes, mais comment Administrateur. Lorsqu’on nous demande si nous voulons autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil, nous devons répondre que Oui. Maintenant, nous devons écrire le format suivant : ipconfig / flushDNS Ensuite, nous appuyons Entrer et il commencera à exécuter l’action de suppression.

Nous pouvons également vider le cache des navigateurs, bien que tous ne le permettent pas.

Deux des plus utilisées car elles sont Google Chrome et Microsoft Edge Il procède d’une manière très similaire, donc pratiquement le même exemple s’applique à tout.

Nous devons suivre ces étapes :

On ouvre Google Chrome ou Edge On appuie sur les touches Ctrl + Maj + Supprimer sur votre clavier. A ce moment nous sélectionnons Tout le temps dans le menu déroulant. Il faut aussi cocher la case Images et fichiers mis en cache. Enfin, nous sélectionnons Effacer les données (Chrome) ou Supprimer maintenant (Edge). Le processus d’effacement commencera et de cette manière, il videra tout le cache du navigateur.

Cache du Windows Store

Même le Windows Store a son propre cache pour tout enregistrer ou ce que nous faisons, ce que nous téléchargeons, ce qui est supprimé ou ce qui est installé, c’est-à-dire l’historique de tout ce que nous faisons dans ce magasin.

Cela occupe aussi, surtout si vous êtes une personne qui utilise beaucoup cette méthode pour télécharger des outils pour Windows 11.

Pour s’assurer que ces informations sont effacées et ne continuent pas à occuper la mémoire, ils devraient suivre ces étapes et il est conseillé aux utilisateurs qui utilisent régulièrement cette partie de Windows 11 de le faire.

Nous ouvrons la boîte Exécuter en appuyant à l’unisson sur les touches Windows + R. Nous écrivons WSReset.exe et nous appuyons Entrer.

À partir de là, tous les fichiers du magasin qui se trouvaient dans le cache seront supprimés, occupant de l’espace.

Comme vous l’avez vu, il est extrêmement facile de supprimer tout ce qui concerne le cache de Windows 11 dans tous les aspects dans lesquels ce concept apparaît, qui est le même pour tout, mais dans chaque cas, il est dédié à un outil ou à une fonction spécifique.

De cette façon, nous obtiendrons plus de fluidité dans le système d’exploitation, surtout si nous avons un ordinateur qui n’est pas une vantardise dans ce sens. La différence va être apparente dès le départ.