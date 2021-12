Comment effacer le cache des applications sur Amazon Fire TV

L’interface Amazon Fire TV facilite l’accès à vos applications de streaming et chaînes de télévision en direct préférées, que vous utilisiez une clé Amazon Fire TV, un téléviseur intégré Amazon Fire TV ou un autre appareil Amazon Fire TV. Cependant, l’utilisation générale et les mises à jour logicielles font parfois ralentir vos applications de streaming préférées. Dans cet esprit, nous avons dressé cette liste d’étapes simples que vous pouvez suivre pour effacer le cache de l’application sur votre appareil Amazon Fire TV.

Comment vider le cache de l’application sur votre Amazon Fire TV

L’un des meilleurs moyens de garantir le bon fonctionnement de vos applications de streaming est d’effacer le cache des applications sur votre appareil Amazon Fire TV. Voici les étapes à suivre pour y parvenir :

Sur votre page d’accueil Fire TV, accédez à Réglages.

Sous Paramètres, sélectionnez Applications.

Source : Keegan Prosser / Android Central Faites défiler vers le bas et sélectionnez Gérer les applications installées.

Sélectionnez le application vous avez des problèmes avec.

Source : Keegan Prosser / Android Central

Sélectionner Vider le cache puis Effacer les données.

Source : Keegan Prosser / Android Central

Il convient de souligner que les fichiers de cache sont créés chaque fois qu’une application s’exécute. Bien que chaque fichier de cache soit censé être temporaire et se supprimer automatiquement lorsque l’application est fermée, cela ne se produit pas toujours. En tant que tels, les fichiers de cache peuvent s’accumuler au fil du temps et obstruer votre espace de stockage.

Choisir d’effacer à la fois le cache de l’application et les données de l’application devrait résoudre tous les problèmes d’application intermittents que vous avez rencontrés. Cela vous aidera également à gérer le stockage sur votre appareil en effaçant tout historique et toutes les données inutiles.

Il convient de noter qu’il n’y a aucun moyen d’effacer l’intégralité du cache de votre appareil Amazon Fire TV à la fois, ce qui signifie que vous devrez effacer le cache et les données par application. Au-delà de l’effacement de votre cache et de vos données, vous voudrez vous assurer que votre appareil Amazon Fire TV recevra les mises à jour. Sinon, vous devrez passer à un appareil plus récent.

