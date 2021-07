Comment effacer votre trace de navigation dans les principaux navigateurs ? | La technologie

Lorsque nous sommes sur Internet, le navigateur que nous utilisons est dédié à l’enregistrement des pages dans le cache, enregistre les informations dans les cookies et autres paramètres, de sorte que la prochaine fois que vous entrez sur ces sites Web de manière plus voilée. Mais cela peut aussi être utilisé de manière malveillante, que ce soit à des fins publicitaires ou par d’autres utilisateurs. C’est pourquoi il est important de savoir comment effacer toutes ces données.

Nous devons être clairs sur le fait qu’un pourcentage très élevé de sites Web que nous visitons enregistrent nos informations et celles de la page, ce qui peut être un moyen de mettre en danger notre vie privée et l’utilisation de nos données.

C’est pourquoi il est extrêmement intéressant de savoir comment nous pouvons effacer toutes ces informations qui sont stockées dans les principaux navigateurs du marché actuel tels que Chrome, Firefox, Opera et Edge.

Tous les navigateurs collectent actuellement :

Cache : enregistre le cache des images, des fichiers et des sites Web que nous visitons. La raison en est qu’ils chargent plus rapidement les fois où nous entrons. biscuits: ce sont des fichiers que les sites Web envoient à notre ordinateur lorsque nous les visitons. Toutes les pages qui utilisent ce système sont obligées de vous montrer la première fois que vous entrez et de vous avertir. Ces fichiers sont utilisés pour savoir ce que vous faites habituellement sur le Web et pour vous rappeler où vous entrez habituellement. Formes: Il est utilisé pour compléter automatiquement les informations que nous avons déjà écrites sur un site Web et ainsi les redemander. C’est quelque chose que tous les navigateurs permettent de désactiver. Historique de navigation: Comme son nom l’indique, il s’agit d’une liste de tous les sites Web que nous avons visités.

Sachant ce que les navigateurs enregistrent, nous serons plus clairs sur ce que nous voulons supprimer, bien que pour nous protéger, il est préférable de tout supprimer de temps en temps.

Effacer les données dans Chrome

Google Chrome est le navigateur le plus populaire et le plus utilisé au monde. Comment pourrait-il en être autrement, nous pouvons effacer toutes les données stockées de manière simple. Vous n’avez qu’à faire ce qui suit :

Nous cliquons sur le trois points verticaux qui est en haut à droite et sélectionnez Réglage. Ensuite, nous allons Confidentialité et sécurité. Maintenant, nous devons taper sur Effacer les données de navigation. À ce moment-là, nous devons choisir dans la section La météo l’option Depuis toujours, bien que nous puissions également sélectionner les dernières 24 heures, les 7 derniers jours ou les 4 dernières semaines, mais nous vous conseillons de tout supprimer à partir de n’importe quelle date. Nous marquons les onglets Historique de navigation, Cookies et autres données du site Oui Fichiers et images mis en cache. Vous n’avez qu’à cliquer sur Suprimmer les données et ainsi ils seront déjà supprimés de Google Chrome.

Effacer les données dans Microsoft Edge

Si vous utilisez Microsoft Edge, vous pouvez également effacer les données enregistrées par le navigateur Redmond de manière simple : Les étapes que vous devez suivre sont les suivantes :

Nous cliquons sur le trois points horizontalement qui se trouvent dans la partie supérieure droite du navigateur, pour ensuite sélectionner Réglage. Maintenant, à l’intérieur du Menu Paramètres que l’on voit à gauche, on va cliquer sur Confidentialité, recherche et services. A cette époque, nous devons aller à Effacer les données de navigation et cliquez sur Choisissez ce qu’il faut effacer. Dans la lignée de La météo nous devons mettre Toujours puis on coche les cases Historique de navigation, Historique de téléchargement, Cookies et autres données Oui Fichiers temporaires mis en cache, au minimum. Le reste des onglets doit déjà décider chacun. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Suprimmer les données pour que tout le monde soit éliminé.

Effacer les données dans Firefox

Pour tous ceux d’entre vous qui ont Mozilla Firefox comme navigateur préféré, les étapes à suivre sont les suivantes :

Clique sur le trois bandes verticales qui se trouve dans la partie supérieure droite de Firefox et sélectionnez Les choix. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur Confidentialité et sécurité. Nous allons maintenant voir comment apparaît une section appelée Cookies et données de sites. Eh bien, là, nous devons appuyer Nettoyer les données.

Plus tard ci-dessous, nous verrons la section Enregistrer, où apparaît un bouton indiquant Histoire claire, endroit où il faut appuyer.

De cette façon, nous aurons déjà supprimé les données enregistrées par Firefox et nous ne devrions pas nous soucier de notre sécurité et de notre confidentialité.

Effacer les données dans Opera

Un autre des navigateurs les plus utilisés aujourd’hui est Opera et c’est pourquoi nous allons également vous expliquer comment toutes les données de navigation sont effacées dans ce logiciel.

Dans le menu sur le côté droit d’Opera, nous verrons le Icône Paramètres, qui est comme une roue dentée. Ensuite, nous devons aller à la section Confidentialité et sécurité puis cliquez sur Effacer les données de navigation. Ensuite, nous verrons une nouvelle fenêtre où nous devrons sélectionner Depuis toujours au Intervalle de temps. De plus, nous devrions marquer les trois cases que nous voyons car elles sont Historique de navigation, Cookies et autres données du site et Images et fichiers mis en cache. Enfin, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Effacer les données.

Une fois que vous avez terminé, toutes les données qui ont été enregistrées dans Opera seront complètement effacées et nous serons ainsi protégés contre tout ce que cela signifie d’avoir nos données enregistrées par le navigateur.

Comme vous l’avez vu, effectuer l’action d’éliminer tout ce que chaque navigateur a enregistré chez nous est très similaire et diffère simplement par certains détails qui ont plus à voir avec la conception de chacun des programmes.