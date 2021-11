Comment effectuer des démarches à l’Agence des Impôts sans avoir besoin d’une signature électronique | La technologie

Pour tous ceux qui n’ont pas de signature numérique, l’Agence fiscale propose une application avec laquelle ils pourront effectuer bon nombre de démarches depuis leur terminal mobile. Voyons voir comment ça fonctionne.

Le confort de faire des affaires avec l’administration publique à domicile et avec le mobile est vraiment élevé, en plus d’éviter les déplacements et les files d’attente pendant de nombreuses minutes pour être pris en charge.

Évidemment, le mieux serait que tout le monde ait une signature électronique, mais tout le monde ne l’a pas, il a donc fallu développer une autre voie et c’est là qu’intervient le système que l’Agence des impôts a inventé pour qu’on puisse réaliser de nombreux procédures.

Il s’agit de l’application Cl @ ve PIN, que nous pouvons télécharger pour notre smartphone et dont nous allons aujourd’hui vous expliquer le fonctionnement.

Application Cl @ ve PIN pour Android et iOS

L’Agence fiscale met cette application à notre disposition d’une manière gratuit à télécharger sur les mobiles avec les systèmes Android et iOS.

Cette application nous permet gérer les données telles que la régénération du code d’activation de Cl @ ve permanent, la modification du numéro de téléphone et de l’e-mail indiqués dans le registre, l’obtention d’un niveau de sécurité supérieur, la renonciation à Cl @ ve ou la révocation du certificat Cl @ ve Signature.

Pour utiliser l’application, nous devons être enregistrés dans le système Cl @ ve, bien que si l’application détecte que nous ne le sommes pas, elle nous donne la possibilité de le faire.

Comme on l’utilise?

La façon de l’utiliser est vraiment simple. Sur l’écran principal de l’application, il nous indique si nous avons un code PIN valide. Si nous l’avons, dans le processus de Administration publique nous choisissons d’accéder Cl @ ve PIN et nous avons mis ledit code PIN.

Si nous n’avons pas de code PIN valide, nous procédons comme suit :

Passons au processus que nous voulons faire, que ce soit par le Web ou par l’application. On choisit Cl@ve pour entrer. Nous marquons notre ID et date d’expiration. Cliquer sur Obtenir le code PIN. Arrivera PIN par SMS et nous l’introduisons dans le processus de commencer la session.

C’est ainsi qu’il est simple d’effectuer n’importe quelle procédure dans l’Administration Publique via Cl@ve.

Ceux-ci nous servent pour tous les sites Web qui composent le public en Espagne, en plus de l’application MiDGT.

Télécharger et installer

La façon de l’avoir sur notre mobile est extrêmement simple, puisqu’il suffit d’aller au Google Play Store ou Apple Store et recherche Cl@ve PIN de l’Agence des Impôts.

Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous devons être clairs lorsque nous travaillons avec Cl @ ve PIN :

Nous devons être préalablement enregistrés dans Cl@ve PIN, bien que l’application elle-même le reconnaisse et donne la possibilité de s’inscrire à ce moment-là. L’activation se fait en envoyant un PIN par SMS. Lorsque nous sommes activés, nous pouvons voir les codes PIN obtenus précédemment depuis le navigateur ou depuis une application mobile intégrée à Cl@ve PIN. Ces codes sont totalement personnel et non transférable, n’ayant qu’une validité de 10 minutes, pouvant être utilisé une fois jusqu’à ce que vous procédiez à la déconnexion du bureau électronique ou à la fermeture du navigateur. Nous ne pouvons avoir activer l’application sur un appareil.

Maintenant, nous pouvons ouvrir l’application pour l’activer et ainsi pouvoir entrer dans le système de gestion de l’Agence fiscale.

Les étapes sont vraiment faciles à réaliser et cela ne pose pas trop de problème :

Nous démarrons l’application et la première chose que nous verrons sera les politiques de confidentialité et les conditions de service. Après avoir appuyé Prochain plusieurs fois nous arrivons à une fenêtre où nous devons mettre DNI et la date de ce (date d’expiration). Nous pouvons également mettre en NIE, mais au lieu de la date, nous devrons mettre le numéro d’assistance. En cliquant sur continuer, nous allons envoyer un SMS au téléphone que nous avions enregistré, que nous devons écrire où il est dit Code d’activation puis cliquez sur Activer l’appareil. Une fois terminé, nous aurons accès.

À l’intérieur de l’APP

Si nous allons au bas de l’application, nous verrons une série de catégories avec tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous avons à notre disposition.

Il est extrêmement intéressant de savoir quelles possibilités nous allons avoir à notre disposition.

La gestion

Nous pouvons gérer certaines procédures liées à l’application elle-même.

Ceux-ci seraient les suivants :

Régénérer le code d’activation permanent Cl @ ve. Modifiez le numéro de téléphone associé à Cl @ ve. Modifiez l’email associé à Cl @ ve. Obtenez un niveau de sécurité supérieur en Cl@ve. Avec certificat ou DNIe (web) Révoquer le certificat de Cl @ ve Signature. Abandonnez Cl @ ve. Avec certificat ou DNIe (web).

Informations

Nous aurons également nos propres informations sur Cl @ ve, Cl @ ve PIN et l’application elle-même.

Il est disponible:

Comment s’inscrire dans Cl@ve. Comment obtenir un code PIN. Foire aux questions Aide App Cl @ ve PIN. Aide technique Cl @ ve PIN. Règlements, guides et manuels.

Paramètres

À partir de là, nous contrôlerons les notifications ou les langues, en plus d’avoir le pouvoir de supprimer l’utilisateur.

Voici toutes les options :

Désactiver ou activer l’appareil. Langue de l’application (espagnol, catalan, galicien, valencien, anglais) Notifications push. Recevez des notifications avec le code PIN (recommandé). Conditions et politiques (Politique de confidentialité et conditions de service, Collecte et utilisation des données). Accessibilité. À propos de.

Comme vous l’avez vu, il est extrêmement simple d’utiliser l’application Cl@ve de l’Agence des impôts.

Nous pourrons accéder à tous les sites Web publics où nous pourrons effectuer des procédures qui ne pouvaient auparavant être effectuées qu’en personne.