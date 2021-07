Comment éliminer les intrus dans la saison 7 de Fortnite

Apprenez à terminer la quête Fortnite de la cinquième semaine «Éliminer les intrus».

Fortnite Chapter 2 – La cinquième semaine de la saison 7 est en cours avec de nombreux nouveaux défis à relever pour les joueurs. Nous avons récemment couvert le défi CB Radio, alors assurez-vous de vérifier cela. Epic Games en avait plus en réserve alors que la cinquième semaine se poursuit. Une quête demande aux joueurs d’éliminer les intrus – les nouveaux personnages extraterrestres agressifs introduits dans la saison 7. Aujourd’hui, ESTNN fournit un aperçu et un guide pour relever ce défi de la semaine cinq et gagner 30 000 points d’expérience (XP).

Où trouver des intrus

Le moyen le plus simple de trouver des intrus commence lorsque vous entrez dans le bus de combat. Une fois à bord, ouvrez votre carte et recherchez tous les emplacements avec des lettres violettes, ce qui indique que des intrus volent au-dessus de vous. La carte ci-dessus met en évidence Believer Beach, Boney Burbs et Steamy Stacks en violet. Ces points d’intérêt sont votre meilleur point de départ. Les intrus apparaissent généralement par trois et tous les PNJ pilotent des soucoupes volantes. Maintenant que vous savez où trouver les intrus, voyons comment les éliminer rapidement.

Comment éliminer les intrus

Après avoir touché le sol, vous devrez trouver une arme, de préférence un fusil d’assaut à longue portée. L’étape suivante consiste à porter votre attention sur le ciel et à tirer sur l’une des soucoupes volantes. Après avoir infligé suffisamment de dégâts, le véhicule s’écrasera, provoquant la sortie de l’intrus de l’OVNI. C’est votre chance d’attaquer et d’éliminer l’être extraterrestre. Répétez ce processus une deuxième fois, et cela termine la quête “Éliminer les intrus” de la semaine cinq.

Conseils & Astuces

Il est crucial d’éviter les POI très peuplés comme Lazy Lake, car de nombreux autres joueurs y atterriront, ce qui pourrait ruiner vos plans. Vous voudrez peut-être vous concentrer sur un endroit moins peuplé ou éloigné du chemin du bus de combat. Cela vous donnera amplement le temps de trouver une arme et de relever le défi avec peu de résistance.

Cela couvre cette semaine cinq défis Fortnite Battle Royale. Assurez-vous de capitaliser sur ces opportunités pour progresser dans votre Battle Pass de la saison 7 !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Comment éliminer les intrus dans la saison 7 de Fortnite est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.