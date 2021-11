Comment éliminer les odeurs et désinfecter un lit pour qu’il sente comme un hôtel de luxe | La vie

Nous passons une bonne partie de notre vie au lit, mais nous ne passons pas assez de temps à nous en occuper.

La plupart d’entre nous se contentent laver les draps une fois par semaine, et avec ça on pense qu’on dort dans un lit propre.

Mais le matelas accumule des acariens, de la saleté, des odeurs, etc., qu’il faut nettoyer de temps en temps.

Une vidéo virale de Tiktok nous montre quelques astuces pour nettoyer et désinfecter le lit, et faire quoi sent aussi bon que dans un hôtel de luxe.

Le meilleur de tous est que pas d’argent à dépenser pour des produits de nettoyage coûteux, et vous n’avez pas à vous casser le dos pour nettoyer ou effectuer des tâches compliquées.

Il vous suffit de compléter deux ou trois étapes qui se déroulent en quelques minutes, et vous aurez un lit propre et entêtant, ce qui facilitera le sommeil et le repos.

Que devons-nous faire pour nettoyer, désinfecter et éliminer les odeurs d’un lit? Cette vidéo TikTok devenue virale l’explique de manière très visuelle :

Comme on le voit, il faut tout d’abord retirer les draps, couvertures, et tout ce que nous avons au lit sauf le matelas, et nous le lavons bien dans la machine à laver.

Si vous remplacez l’assouplissant par un demi-verre de vinaigre blanc, vous obtiendrez une douceur supplémentaire.

Ensuite nous avons passé l’aspirateur sur le matelas, pour aspirer les débris organiques, les acariens et la saleté.

Vient maintenant l’étape clé pour éliminer les odeurs et désinfecter le matelas: dans un bateau nous mettons une demi-tasse de bicarbonate de soude et 3 à 5 gouttes de l’huile essentielle, l’odeur que l’on aime le plus : menthe, citron, romarin, orange, lavande… ce que vous voulez !

Attention, vous n’avez pas besoin d’utiliser de l’eau. Simplement ces deux ingrédients. Saupoudrer de bicarbonate de soude sur le matelas, étalez-le un peu avec un chiffon, ou votre main, et laissez reposer pendant 30 minutes.

Finalement, Passer à nouveau l’aspirateur pour éliminer le bicarbonate, ce qui aura éliminé les odeurs.

Mettez la housse du matelas et nettoyez les draps. En option, vous pouvez saupoudrer un peu d’huile essentielle diluée sur les draps, pour accentuer l’odeur.

Votre lit comme dans un hôtel de luxe, prêt à se reposer avec un maximum de confort et de propreté.