Comment Elle Fanning s’est transformée en Catherine la Grande très enceinte

Notre réaction à la mode et au maquillage de la deuxième saison de The Great ? Huzzah !

La deuxième saison de la série Hulu est encore plus somptueuse et exagérée car Elle s’éventeenceinte de Catherine prend le contrôle de la Russie et Peter (Nicolas Hoult) se prépare à endosser le rôle de père au foyer pour leur fils à naître, Paul. Pour refléter la dynamique changeante des personnages, le costumier Sharon longue et maquilleuse Louise Coles apporté quelques modifications à presque toutes les apparences des personnages.

Pour Catherine, Long a décidé de supprimer le look docile et délicat de la première saison, en le remplaçant par des motifs « puissants, plus forts » et en ajoutant des bijoux « un peu plus ».

Dans le processus, Coles travaillé en étroite collaboration avec Long, tout comme le coiffeur personnel d’Elle Lorraine Glynn, pour s’assurer que Catherine ressemblait en tout point à la « femme responsable ». Ensemble, ils ont décidé de rendre les cheveux de Catherine « un peu plus élaborés et plus stricts pour l’époque ».

Le maquillage d’Elle, appliqué par la maquilleuse Erin ayanian, a été réduite au minimum, car, selon Coles, il s’agissait de donner à la future impératrice une « peau éclatante ».