Comment Elon Musk a bien compris l’action RIVN et sa valorisation irrationnelle

Rivien (NASDAQ :RIVN) est un autre exemple de la révolution actuelle de l’investissement de détail. Avec des tendances chaudes comme les actions de véhicules électriques (VE) toujours en tête, il y a eu une lutte continue entre les petits investisseurs et les acteurs institutionnels. De plus, Rivian a déjà livré une tonne d’enthousiasme aux croyants, affichant des gains de 120% entre son prix d’introduction en bourse (IPO) de 78 $ et le cours de l’action RIVN du 16 novembre de 172,0 $.

En fin de compte, cependant, ce prix d’introduction en bourse et le prix actuel flirtent tout simplement avec l’irrationalité. Il semble y avoir un manque total de logique ici. Les investisseurs manquent ce sur quoi ils devraient vraiment se concentrer avec les actions RIVN.

Cela semblera peut-être déplacé, mais Benjamin Franklin a dit un jour : « Un investissement dans la connaissance rapporte le meilleur intérêt. » Ce sont des paroles sages. Mais que se passe-t-il lorsque les connaissances sont transmises par une personne expérimentée dans l’industrie des véhicules électriques ? À mon avis, les investisseurs devraient être tout ouïe. Dans ce cas, je fais référence à Tesla (NASDAQ :TSLA) PDG Elon Musk.

RIVN Stock : pour une fois, je suis d’accord avec Elon Musk

Ne vous y trompez pas : je ne suis pas fan d’Elon Musk. En général, je le trouve trop excentrique, imprévisible et avide de projecteurs. À mon avis, il dirige également une entreprise considérablement surévaluée – le pionnier des véhicules électriques, Tesla.

Cela dit, j’admettrai qu’après tous les hauts et les bas pour Tesla, Musk a acquis une expérience inestimable dans le secteur automobile. Après tout, ce n’est pas une mince affaire d’avoir rendu une entreprise rentable après des années de luttes.

Alors, que pense le tristement célèbre PDG des actions Rivian et RIVN ? Musk a récemment exprimé son opinion sur les principaux défis de la nouvelle société ouverte – et je suis presque d’accord à 100 % avec son point de vue. Tel que rapporté par ., Musk a noté via Twitter (NYSE :TWTR) que « une production élevée et des flux de trésorerie à l’équilibre seraient le« vrai test » pour Rivian. » Le tweet a poursuivi en disant ceci:

« Il y a eu des centaines de startups automobiles, à la fois électriques et à combustion, mais Tesla est [the] seul constructeur automobile américain à avoir atteint un volume de production élevé et un flux de trésorerie positif au cours des 100 dernières années.

Selon Musk, le véritable test ici est que Rivian atteint une production élevée et un flux de trésorerie d’équilibre. Plus tôt, j’ai dit que j’étais presque entièrement d’accord. Pourquoi? Parce qu’un cash-flow libre positif et cohérent serait encore meilleur qu’un cash-flow à l’équilibre.

Peut-être que Musk voit les choses de manière plus réaliste, connaissant l’industrie automobile et ses difficultés à l’intérieur. Le PDG comprend à quel point il est difficile pour une entreprise automobile de survivre, de réaliser des bénéfices, d’établir sa marque et de se démarquer sur un marché saturé.

Dans l’ensemble, cependant, Elon Musk est assez bon à son avis. Mais il y a plus de facteurs indiquant le territoire de bulle épique dans lequel le stock RIVN joue en ce moment.

Rivian a une capitalisation boursière massive malgré des revenus nuls

À la clôture du 16 novembre, Rivian avait une capitalisation boursière plus importante que les deux Gué (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG). L’action RIVN a même une capitalisation boursière plus importante que Daimler (OTCMKTS :DMLRY).

Pourquoi les investisseurs considèrent-ils Rivian si précieux ?

Si vous voulez des raisons (ou des excuses), alors vous devez choisir un camp dans la frénésie du marché des véhicules électriques. Choisissez le côté émotionnel – celui qui a fait que les actions de mèmes et les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) fonctionnent extrêmement bien en 2021 – et vous verrez un nouveau nom de VE prometteur. Mais choisir la logique, la diligence raisonnable et passer du temps à lire son prospectus avec la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine ? Vous vous rendrez compte que l’engouement pour le stock RIVN est injustifiable.

Avec littéralement aucun chiffre d’affaires pour le moment et commençant à peine à faire quelques ventes maintenant, ce qu’Elon Musk a dit à propos de la productivité à grande échelle est loin pour l’entreprise. Rivian a perdu 2,4 milliards de dollars entre 2019 et les six premiers mois de 2021, selon son prospectus (page 17). Plus précisément, en 2020, il a déclaré une perte d’exploitation de 1,02 milliard de dollars.

Bien sûr, le soutien de Amazon (NASDAQ :AMZN) et Ford ajoute de la crédibilité et de l’enthousiasme au stock RIVN. Après tout, pourquoi ces deux noms établis investiraient-ils dans un fabricant de véhicules électriques sans faire preuve de diligence raisonnable et en croyant que cela peut être une entreprise prospère ?

La réponse courte est que ces deux sociétés ont de gros capitaux à investir, à spéculer et avec lesquelles faire preuve de patience. Ils savent également qu’ils ont le pouvoir d’influencer les investisseurs particuliers en les rejoignant. Et enfin – pour diverses raisons – le contrat de 100 000 véhicules entre Amazon et Rivian pourrait toujours aller au sud.

Le résultat sur RIVN Stock

Clairement, j’ai beaucoup de problèmes avec le stock RIVN. Mais mon dernier numéro ? Rivian a choisi un peu un marché de niche.

C’est-à-dire que Rivian a deux modèles, le R1T et le R1S – une camionnette et un SUV tous deux commercialisés pour les modes de vie aventureux. Ce créneau présente des tonnes de risques par rapport aux autres fabricants de véhicules électriques qui proposent une gamme de véhicules adaptés aux préférences des consommateurs.

Plus important encore, comme je l’ai déjà dit, l’évaluation ici est trop extrême. Personnellement, je ne vois pas pourquoi cet enthousiasme existe. Elle n’est justifiée par aucune métrique fondamentale. Quoi qu’il en soit, je suppose que Rivian annoncera bientôt une offre d’actions pour profiter de son prix élevé.

Tout compte fait, Elon Musk a bien compris. La sage décision ici est d’attendre et de voir comment Rivian gérera la production et les livraisons, quelles marges il annoncera et comment il utilisera les fonds collectés. Mais dans l’état actuel des choses ? Le stock RIVN est synonyme de bulle épique.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.