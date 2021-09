Comment ELSS peut vous aider à économiser plus d’impôts avec un bon retour sur investissement ?

in

De nombreux professionnels salariés ont récemment opté pour des plans d’épargne en actions ou ELSS pour économiser de l’impôt. ELSS est un fonds commun de placement diversifié en actions qui bénéficie d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh par an en vertu de la section 80C de la loi informatique de 1961. Les investisseurs qui ont une tolérance au risque plus élevée investissent dans ELSS pour économiser des impôts et générer de la richesse à long terme .

ELSS présente des avantages uniques par rapport à d’autres investissements permettant d’économiser de l’impôt en vertu de la section 80C. Ils sont l’un des rares investissements en vertu de la section 80C qui offrent une option pour investir dans des programmes d’actions. De plus, ils ont la période de blocage la plus courte de seulement trois ans parmi tous les investissements de la section 80C.

ELSS offre aux investisseurs novices la possibilité d’investir dans des fonds communs de placement en actions. Les conseillers en fonds communs de placement vous recommandent d’investir dans des fonds communs de placement d’actions pendant au moins trois ans pour atteindre vos objectifs financiers à moyen terme.

Les débutants en actions sont attirés par ELSS en raison de l’économie d’impôt et de la période de blocage la plus courte parmi les investissements de la section 80C. Cependant, la période de blocage de trois ans garantit que les investisseurs restent avec l’investissement, ce qui leur donne les meilleures chances de gagner un rendement plus élevé.

ELSS offre aux particuliers dans la tranche d’imposition la plus élevée la possibilité d’économiser des impôts jusqu’à Rs 46 800 par an grâce à la section 80C. Cependant, d’autres investissements matraqués en vertu de la section 80C en font une déduction collective pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh par an.

ELSS est un investissement fiscalement avantageux pour ceux qui se trouvent dans les tranches d’imposition les plus élevées par rapport aux dépôts bancaires fixes, y compris les FD à économie d’impôt. Ils sont imposés comme des fonds axés sur les actions où les gains en capital à long terme jusqu’à Rs 1 lakh sont exonérés d’impôt. Cependant, les intérêts que vous gagnez des FD bancaires sont ajoutés à votre revenu global et imposés en fonction de votre tranche d’imposition.

ELSS est l’un des meilleurs investissements fiscaux pour créer de la richesse sur le long terme. Comme ELSS investit principalement dans des actions, il a le potentiel d’offrir des rendements supérieurs à l’inflation au fil du temps. Selon les données de Morningstar, la catégorie ELSS a fourni un rendement moyen de 13 % sur trois ans et de 14 % sur cinq ans. De plus, l’avantage fiscal constitue une incitation supplémentaire pour les investisseurs à investir dans l’ELSS.

Vous pouvez investir dans ELSS via le plan d’investissement systématique ou SIP si vous ne disposez pas d’un montant forfaitaire. Les AMC vous offrent la possibilité de répartir votre investissement dans l’ELSS et de faire la moyenne du prix d’achat des unités dans le temps, appelée moyenne des coûts en roupies. Les investisseurs peuvent opter pour un montant minimum de Rs 500 par versement SIP afin de bénéficier d’avantages fiscaux et de la possibilité de faire fructifier leur patrimoine au fil du temps.

ELSS offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la puissance de la capitalisation. Si vous achetez des parts de l’ELSS et restez investi à long terme, vous bénéficiez de la puissance de la capitalisation. Vous obtenez un rendement sur le montant du capital ainsi que sur les rendements que vous réalisez au fil du temps.

Les investisseurs doivent investir dans ELSS le plus tôt possible et maintenir l’investissement à long terme afin de maximiser le pouvoir de l’avantage composé. Les experts vous recommandent de continuer avec l’ELSS au-delà de la période de blocage de trois ans afin de maximiser le retour sur investissement.

Vous devez choisir l’ELSS approprié pour maximiser le retour sur investissement. Les investisseurs doivent choisir ELSS qui a toujours bien performé par rapport à l’indice de référence et à ses pairs au fil du temps. Cela aide si vous choisissez un ELSS avec un ratio de dépenses inférieur pour maximiser votre retour au fil du temps.

Les investisseurs ne doivent choisir ELSS que s’il correspond à leur appétit pour le risque, car ces fonds investissent dans des sociétés de toutes capitalisations boursières. Vous devez choisir un placement qui vous aide à atteindre vos objectifs financiers plutôt que de vous concentrer uniquement sur les économies d’impôt. ELSS peut générer un rendement plus élevé et économiser des impôts pour créer de la richesse sur le long terme.

Archit Gupta, fondateur et PDG – Clear

