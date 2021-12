Comment emballer des bouteilles de vin et de champagne comme un pro

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le sac cadeau grand et mince peut être un peu une déception de Noël.

Bien sûr, le contenu va être génial, mais le sac est un peu terne.

De plus, vous manquez le plaisir de déchirer du papier.

Mais un nouveau hack d’emballage cadeau révèle comment faire de ce cadeau particulier un événement incontournable.

Chantel Mila, une utilisatrice de TikTok à Melbourne, a récemment partagé le hack ultime pour emballer des bouteilles pour les rendre super chics.

De plus, vous pouvez utiliser tout excès de papier d’emballage au lieu de débourser pour des sacs individuels.

Tout ce dont vous avez besoin est du papier d’emballage, du ruban adhésif et un morceau de ruban.

Voici comment emballer des bouteilles comme un professionnel :

Étape 1 : Enroulez le papier autour de la bouteille

Tout d’abord, Chantel enveloppe un morceau de papier d’emballage tout autour de la bouteille et la sécurise avec un morceau de ruban adhésif.

Emballage de la bouteille (Chantel Mila/TikTok)

Étape 2 : plier en bas

Ensuite, elle plie le papier d’emballage au fond de la bouteille en triangles, les insérant dans le creux – ou concave – de la bouteille.

Ensuite, fixez à nouveau avec du ruban adhésif avant de mettre la bouteille debout, prête pour la troisième étape.

Assurez-vous qu’il est sécurisé (Chantel Mila/TikTok)

Étape 3 : pliez le papier restant en zigzag

Ensuite, Chantel plie l’excédent de papier d’emballage en haut de la bouteille en zigzag en pliant vers l’avant et vers l’arrière sur chaque couche (comme si vous fabriquiez un éventail).

C’est là que ça devient intéressant (Chantel Mila/TikTok)

Étape 4 : Fixez avec un ruban

En gardant les plis en zigzag intacts, Chantel enroule ensuite un long morceau de ruban autour de la longueur de la bouteille pour les maintenir en place.

Elle noue le ruban en un nœud en haut.

Attachez-le avec un arc (Chantel Mila/TikTok)

Étape 5 : Soulevez les plis en forme d’éventail

Enfin, Chantel soulève les plis de chaque côté du ruban créant une belle forme d’éventail, ajoutant du ruban adhésif au milieu pour le maintenir en place.

Faire l’éventail (Chantel Mila/TikTok)



Le produit fini (Chantel Mila/TikTok)

Et le tour est joué – un cadeau magnifique pour sous le sapin qui a l’air tout aussi excitant que son contenu.

