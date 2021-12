Comment Emily à Paris la saison 2 sera différente

L’amitié de Camille et Emily peut-elle survivre à Gabriel ? Eh bien, certaines stars ont laissé entendre que Gabriel n’aura pas à choisir entre la blonde et la brune. Lucas Bravo attend avec impatience les « quelques graines » qui ont été plantées lors de la première saison. « Comme Camille, quand elle embrasse Emily sur la bouche, et elle dit : ‘Je ne suis pas désolé.’ Et puis quand ils sont au lit, et j’aime bien la photo, ce ne sont que de petites graines « , a déclaré Bravo à Cosmopolitan. « Tout peut arriver entre eux trois. Je pense que Darren veut que cette deuxième saison soit vraiment ouverte d’esprit. »

Lily Collins a même admis qu’elle n’était pas sûre que Camille aime Emily plus qu’une simple amie. « Il y a des tonnes de petits moments où tu te dis : ‘… Est-ce que Camille aime Emily ?’ Vous ne pouvez pas vraiment avoir une ambiance, et j’ai l’impression que cette ambiguïté est ce qui intrigue Emily, « Collin a expliqué à Vogue UK » Je pense que n’importe qui dans cette position serait comme, tu es mon ami, mais maintenant j’ai ce romantique lien [with Gabriel], et je ne veux pas te faire de mal, mais… oh mon Dieu ! Alors, vous savez quoi, c’est vraiment déroutant. J’ai l’impression que la prochaine saison ne fera que créer plus de drames de triangle amoureux, même si peut-être qu’Emily aura une meilleure maîtrise de la situation … ou peut-être pas. »