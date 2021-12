Comment empêcher Alexa d’annoncer le contenu de vos colis en cette période des fêtes

Les haut-parleurs intelligents et les écrans intelligents Echo ont une fonction pratique qui peut vous montrer et vous dire quand il y a un paquet sur le pas de votre porte et même ce qu’il contient. Bien que cela puisse être utile la plupart du temps, pendant les vacances, cela pourrait sérieusement gâcher certaines surprises.

Évitez de faire des mouvements de type Grinch pendant ces vacances et gérez vos notifications d’achat Amazon dans l’application Alexa pour aider à maintenir la magie en vie. Outre les options de personnalisation des annonces de packages, la section des notifications de l’application propose également un certain nombre de paramètres que vous pouvez activer ou désactiver pour rendre l’assistant vocal un peu plus utile lorsqu’il s’agit d’achats que vous effectuez sur Amazon. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des éléments les plus utiles que vous voudrez peut-être modifier en cette période des fêtes.

Comment désactiver les notifications de colis sur Alexa

Ouvrez l’application Alexa. Appuyez sur Plus dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Paramètres > Notifications > Amazon Shopping. Sous « Dire ou afficher les titres des articles », désactivez « inclure les articles dans votre panier marqués comme cadeaux, ou ceux qui pourraient être des cadeaux pendant les grandes vacances ».

Une fois que vous êtes sur la page Notifications d’achat d’Amazon de l’application Alexa (à l’extrême droite), vous pouvez activer et désactiver les différentes notifications que vous souhaitez recevoir sur vos haut-parleurs Echo. Captures d’écran de Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Une fois cela fait, vous recevrez toujours des annonces sur les haut-parleurs Echo et des notifications à l’écran sur les écrans intelligents Echo pour vos colis, mais ceux que vous avez marqués comme cadeaux dans votre panier (ou qu’Alexa soupçonne peut-être de l’être) n’incluront pas de description de ce qu’ils sont.

C’est pratique si vous voulez vraiment que le ménage sache qu’il y a du papier toilette à votre porte, mais pas que la Nintendo Switch est arrivée. Pour vous assurer que cela fonctionne correctement, cochez « Envoyer en cadeau » lorsque l’article est dans votre panier Amazon.

Pour plus de sécurité, vous pouvez désactiver tous les éléments sous « Dites ou affichez les titres des éléments ». Ensuite, vous serez simplement informé lorsqu’un colis est en cours de livraison ou livré, mais jamais ce que c’est.

Si vous ne voulez pas de notifications de colis d’Alexa – n’importe où, de quelque manière que ce soit – et que vous voulez être surpris lorsque vous ouvrez la porte, désactivez tous les éléments sur cet écran. (Remarque : ces paramètres n’affectent que les annonces sur les haut-parleurs Echo, vous recevrez toujours les notifications push, e-mail ou autres pour lesquelles vous vous êtes inscrit.)

Comment empêcher Alexa de vous demander d’évaluer vos achats

Plus bas sur cette même page Amazon Shopping, il y a plus d’options pour demander à l’assistant vocal de rester silencieux. Capture d’écran de Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Pendant que vous êtes ici, si vous êtes ennuyé par le fait qu’Alexa vous harcèle pour évaluer cette râpe à fromage que vous avez achetée il y a deux mois (cela m’est arrivé à 21h30 lorsque j’ai demandé à Alexa de lire mon livre Audible), il y a un solution rapide.

Faites défiler un peu plus bas sur la même page de notifications d’achat et désactivez « Demande d’évaluation des produits que vous avez achetés ».

Vous pouvez également empêcher Alexa d’annoncer la dernière offre sur le détergent à lessive que vous achetez habituellement en désactivant « Recommandations et offres ».

Il y a d’autres options ici que vous voudrez peut-être vérifier si vous trouvez souvent votre haut-parleur Alexa clignotant en jaune – comme s’il essayait d’attirer votre attention (ce qui est le cas).

Si vous utilisez le programme Abonnez-vous et économisez d’Amazon, Alexa peut vous avertir de manière audible si un article de votre prochaine livraison est en rupture de stock, entre autres. Vous pouvez activer ou désactiver cette option sous Mises à jour des commandes, cela affectera les annonces concernant les mises à jour des commandes.

Vous pouvez utiliser cet écran pour empêcher Alexa de proposer au hasard des « recommandations et offres personnalisées » sur vos haut-parleurs, ainsi que pour désactiver les mises à jour de l’assistant vocal concernant votre compte Audible (par exemple, si vous avez un nouveau crédit).