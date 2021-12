Comment empêcher Alexa de gâcher vos surprises de Noël

Commander sur Amazon en utilisant l’un des meilleurs haut-parleurs Alexa est un excellent moyen de supprimer de nombreux articles de votre liste de choses à faire pour les vacances. Alexa est un excellent outil sur lequel s’appuyer, ce qui permet de partager facilement des listes de courses avec des amis et la famille et même de vérifier l’état d’une commande, le tout par voix. Mais la nature high-tech d’Alexa peut également être un peu problématique pendant la saison des vacances, en particulier en ce qui concerne les notifications de livraison. Par exemple, lorsqu’Alexa annonce qu’un colis a été livré, cela peut rapidement transformer un cadeau surprise en un moment gâché. Heureusement, il est très facile d’éviter tout incident en quelques étapes simples. Voici ce que vous devez savoir.

Comment fonctionnent les notifications de livraison de colis Alexa ?

Les notifications de livraison de colis Alexa sont très utiles car vous pouvez demander à Alexa de mettre à jour le statut de votre commande actuelle et de savoir ce qui a été livré et quand. C’est très bien si vous êtes loin de chez vous mais que vous attendez un colis secret, ou si vous travaillez au sous-sol et que vous voulez savoir s’il y a un colis à la porte à récupérer.

Mais à Noël, toutes ces informations peuvent être entendues par de mauvaises oreilles. De nos jours, la plupart des enfants savent comment utiliser Alexa. Ils n’ont pas besoin de secouer secrètement des cadeaux ou de jeter un coup d’œil dans les coins du papier d’emballage pour deviner ce qu’il y a à l’intérieur comme ils le faisaient il y a des décennies. Les enfants sournois peuvent demander à Alexa de les mettre à jour sur les arrivées de colis et les commandes pour savoir ce qu’ils obtiennent cette année. Certains enfants peuvent ne pas le faire exprès, mais si un enfant, ou même un conjoint ou un colocataire, s’enregistre légitimement parce qu’ils attendent également un colis, cela peut entraîner une révélation malheureuse.

Heureusement, vous pouvez désactiver les notifications, même pendant la période des fêtes, pour éviter que cela ne se produise.

Comment désactiver les notifications de livraison Alexa

Ouvrez le Application Alexa sur votre appareil mobile. Sélectionner Suite (les trois lignes en bas, à droite de l’écran).

Sélectionner Paramètres.

Source : Christine Persaud / Android Central Select Notifications. Sélectionner Achats Amazon.

Basculez « Laissez Alexa dire ou afficher les titres des articles que vous avez commandés » sur le Position désactivée pour les « articles dans les mises à jour de livraison » et/ou « y compris les articles dans votre panier marqués comme cadeaux, ou ceux qui pourraient être des cadeaux pendant les grandes vacances ».

Source : Christine Persaud / Android Central Vérifiez les autres options pour Désactiver si vous le souhaitez, y compris des notifications lorsqu’un article est « en cours de livraison », a été « livré », des « mises à jour des commandes » et même des « recommandations et offres » personnalisées en fonction des achats passés.

Les notifications Alexa peuvent vous aider

Les notifications Alexa sont utiles tout au long de l’année et surtout pendant la période des fêtes, à condition d’avertir à l’avance les membres de la famille de ne pas utiliser le service, afin de ne pas gâcher les surprises. Vous pouvez demander à Alexa de vous tenir au courant de l’état de vos commandes et de vos envois, ce qui est très pratique si vous recherchez le délai de livraison exact d’un colis afin que vous puissiez planifier en conséquence.

Vous pouvez laisser les titres activés pour les articles dans les mises à jour de livraison, mais simplement les désactiver pour les articles que vous avez marqués comme « cadeaux », afin que seuls ceux-ci restent secrets. Cependant, cela signifie que vous devez vous rappeler de marquer un article comme cadeau à chaque fois. Il peut être plus facile de laisser toutes les notifications désactivées jusqu’à ce que vous sonniez le Nouvel An.

N’oubliez pas qu’il peut être intéressant de désactiver les recommandations et les offres pendant la période des fêtes. Si Amazon recommande un cadeau lié à un autre que vous avez commandé, cela pourrait donner quelque chose. Par exemple, disons que vous avez commandé une tenue de « grande soeur » pour une révélation de grossesse mais que vous ne l’avez pas encore dit à vos enfants. Si Amazon recommande d’autres produits pour bébé, cela peut entraîner des regards perplexes.

Donc, si vous souhaitez garder les cadeaux secrets tout au long de l’année pour d’autres occasions, comme les anniversaires, il est préférable de prendre l’habitude d’étiqueter comme cadeau tout ce que vous achetez pour quelqu’un d’autre afin de vous assurer de conserver ce merveilleux élément de surprise à chaque fois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Alexa achète plus de choses

Accessoires Amazon Echo pour rendre Alexa encore meilleur

Quels que soient les appareils Amazon Echo que vous possédez, il existe de nombreux accessoires utiles pour améliorer votre expérience Alexa. Voici quelques-uns de nos favoris pour compléter votre Echo, quelle que soit votre génération.

Alexa, montre-moi mon royaume

Connectez-vous avec ces caméras de sécurité compatibles Alexa

Les caméras de sécurité à domicile gagnent en popularité car elles sont fonctionnelles, et l’ajout d’Alexa est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de la vôtre. Voici les meilleures caméras de sécurité compatibles Alexa disponibles actuellement.