Comment empêcher Apple Music de jouer automatiquement

Crédit photo : Omid Armin

Vous en avez marre de la lecture automatique sur Apple Music ? Voici comment empêcher la lecture automatique d’Apple Music.

L’arrêt de la lecture automatique signifie qu’une fois une chanson ou un album terminé, Apple Music ne continuera pas. Les solutions couvertes ici sont destinées à la connexion à des AirPod, à des écouteurs, à des haut-parleurs Bluetooth ou même à l’intérieur de votre voiture.

Par défaut, la lecture automatique est activée dans Apple Music et la lecture de la musique continue lorsque votre téléphone se connecte à un autre appareil. Voici comment empêcher Apple Music de lire automatiquement des chansons sans votre permission.

Comment désactiver la lecture automatique dans Apple MusicOuvrez le Application Apple Musique sur votre appareil. Appuyez sur le mini-joueur en bas lorsqu’une chanson est en cours de lecture. Appuyez sur le ‘Suivant‘ dans le coin inférieur droit. Si la lecture automatique est activée, vous verrez un liste de lecture de chansons en file d’attente.Appuyez sur le ‘Lecture automatique‘ pour désactiver la fonctionnalité. La liste de lecture en lecture automatique disparaîtra, et la musique s’arrêtera après la chanson en cours. Comment arrêter la lecture automatique d’Apple Music – Avec des appareils

Parfois, nos appareils intelligents peuvent s’activer par inadvertance, donnant l’impression que l’application lit de la musique automatiquement. Vous pouvez prendre certaines mesures pour éviter de tels problèmes. Par exemple, rangez vos AirPod dans leur étui lorsque vous ne les utilisez pas. Les saisir dans votre main ou votre poche peut les inciter à allumer et à démarrer la lecture de musique.

Si vous avez couplé votre iPhone avec un haut-parleur Bluetooth que vous ne souhaitez plus utiliser, vous pouvez le dissocier. Cela fonctionne également pour le système Bluetooth de votre voiture si vous ne l’utilisez pas. Si vous avez activé iPhone Handoff, la fonction peut détecter un appareil précédemment couplé.

Comment désactiver le transfert de l’iPhoneOuvrir le ‘Réglages‘ app sur votre iPhone. Naviguez jusqu’à ‘Général‘ ensuite ‘AirPlay et transfert.« Si vous n’utilisez pas la fonctionnalité, désactivez-la. Si vous utilisez la fonctionnalité, identifiez l’appareil auquel vous ne souhaitez plus vous connecter et supprimez-le des paramètres. Êtes-vous sûr qu’il s’agit d’Apple Music ?

Si vous rencontrez des problèmes avec la lecture automatique de musique dans votre voiture, assurez-vous que le problème est Apple Music. Certaines voitures intelligentes ont une fonctionnalité Spotify intégrée que vous ne réalisez peut-être pas que vous utilisez, surtout si vous entendez des publicités. Apple Music n’offre pas de niveau gratuit, donc la seule publicité que vous entendrez sera sur la radio Apple One.