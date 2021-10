Nous recevons des centaines d’e-mails liés aux communications professionnelles, aux achats en ligne, aux opérations bancaires, aux publicités et à tout ce qui est imaginable. De manière ennuyeuse, Gmail ajoute automatiquement par défaut toute personne qui vous envoie un e-mail directement à votre liste de contacts. Voici comment vous pouvez empêcher Gmail de le faire. Cela vous aidera à désencombrer votre courrier électronique et à éliminer les contacts inutiles et non pertinents.

Comment empêcher Gmail d’ajouter automatiquement des personnes à votre liste de contacts

Ce paramètre n’est accessible que sur un ordinateur de bureau. Vous ne pouvez pas empêcher Gmail d’ajouter automatiquement des personnes via votre téléphone Android.

Ouvert Gmail sur votre bureau.

Clique sur le bouton de vitesse dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Cliquer sur Voir tous les paramètres.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Faites défiler vers le bas pour trouver Créer des contacts pour la saisie semi-automatique.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Sélectionner je vais ajouter des contacts moi-même.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Faites défiler vers le bas et cliquez Sauvegarder les modifications.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Désormais, vous n’aurez plus à vous soucier de trouver des noms et des adresses e-mail étranges dans vos contacts Google. Cette fonctionnalité vous évitera d’avoir à nettoyer les personnes inconnues de votre liste Gmail.

