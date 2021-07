Comment empêcher Google Maps d’enregistrer tous nos mouvements et de les partager avec d’autres services et applications | La technologie

Les utilisateurs veulent plus de confidentialité sur leurs mobiles et Google Maps leur facilite la tâche.

Nous devons être clairs que chaque fois que nous utilisons notre mobile, nous donnons des informations à quelqu’un. Que ce soit avec le système d’exploitation, les applications, les réseaux sociaux, lors de l’activation de la localisation, la lecture d’un code QR… Cela arrive toujours, mais cela peut être réduit au maximum et maintenant il est possible de le limiter avec Google Maps.

Vous ne voulez probablement pas que Google Maps se souvienne de tous vos déplacements et des itinéraires que vous avez demandés. Dans l’historique des positions, enregistrez les informations qui peut être sensible et est également utilisé par d’autres applications, à la fois dans les magasins où vous avez été et dans les maisons ou n’importe où ailleurs.

Heureusement, c’est possible supprimer l’historique de localisation et configurer que l’application n’enregistre pas vos données depuis n’importe quel appareil sur lequel votre compte Google est activé. Nous allons vous apprendre à le faire.

Vous souhaitez améliorer la sécurité et le contrôle de l’utilisation de votre réseau sans fil ? Découvrez les fonctions de sécurité et de contrôle parental qui aideront chacun à naviguer en toute sécurité.

Tout d’abord est vérifier l’historique de vos positions, qu’il soit activé ou désactivé. Quelque chose de très simple à faire. Si vous nous lisez depuis un ordinateur, entrez simplement ce lien qui vous mènera à votre activité Google.

Dans le cas où vous êtes avec le mobile, vous devez entrer votre compte Google, accessible depuis les paramètres. Sur le bouton Données et personnalisation vous verrez le Historique des positions.

Mais si ce que vous voulez c’est que Google Maps ne se souvienne pas de vos mouvements, il est préférable que vous l’utilisiez en mode incognito. De cette façon, un grand nombre de fonctions et de recommandations sont également désactivées, mais cela ne change pas son utilisation la plus courante, le fait que l’application soit votre guide pour aller où vous voulez.

Si vous souhaitez l’activer, vous devez cliquez en haut à droite de l’application, à droite sur votre photo de profil. Parmi les options qui s’ouvrent, vous verrez que la première est Activer le mode navigation privée. Cliquez simplement sur ce bouton. Il n’y a pas de perte possible. De cette façon ne se souviendra pas ou n’enregistrera pas vos mouvements.