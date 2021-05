Comment empêcher la prochaine fusée spatiale chinoise de tomber

Il y a une scène dans la deuxième saison de The West Wing dans laquelle l’un des protagonistes apprend qu’un satellite chinois tombe sur Terre, mais personne ne sait exactement quand ni où.

“Un satellite s’écrase sur Terre et la NASA nous a envoyé un fax?” Dit Donna Moss, clairement inquiète. Mais peu de personnes dans la série partageaient sa peur, car les débris dans l’espace tombent souvent hors de l’orbite et sont soit brûlés à la rentrée, soit atterrissent de manière inoffensive quelque part sur la planète.

Le gouvernement américain estime qu’environ 200 à 400 objets suivis pénètrent dans l’atmosphère terrestre chaque année – environ un par jour – sur les 170 millions de débris spatiaux flottant au-dessus de nos têtes. Les objets tombés font rarement l’actualité, cependant, car ils s’écrasent généralement dans l’océan, qui couvre environ 70% de la surface de la Terre, ou des zones peu peuplées.

Pourtant, la nouvelle d’une fusée chinoise tombant de manière incontrôlable sur Terre a réveillé la Donna Moss en nombre d’entre nous.

Une section de la fusée Long March 5B, qui a mis en orbite la nouvelle station spatiale chinoise la semaine dernière, devrait frapper quelque part sur la planète samedi ou dimanche, selon les experts. À 10 étages et 18 tonnes (36000 livres), c’est l’un des plus gros objets depuis des décennies à s’enrouler dans une plongée non dirigée vers la Terre.

Notre dernière prédiction pour la rentrée de corps de fusée CZ-5B est:

09 mai 2021 03:53 UTC ± 11 heures

La rentrée se fera le long de l’une des pistes au sol illustrées ici. Il est encore trop tôt pour déterminer une empreinte de débris significative. Suivez cette page pour les mises à jour: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/1depRKMk6f – The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) 7 mai 2021

Il pourrait causer de graves dommages s’il touche une zone de population importante, mais jusqu’à présent, peu de gouvernements – en particulier celui de Pékin – semblent trop inquiets.

«La probabilité que ce processus cause des dommages sur le terrain est extrêmement faible», a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin. La Maison Blanche et le Pentagone, quant à eux, disent qu’ils traquent la fusée et n’ont pas l’intention de la tirer du ciel.

Après avoir discuté avec des experts, deux choses sont devenues claires à propos de cet épisode.

Le premier est que l’idée d’une grosse fusée se précipitant vers la Terre est naturellement effrayante. Il évoque des images d’une ville dévastée par l’impact, blessant potentiellement des milliers de personnes.

Surtout, la chance que quelque chose comme ça se produise est infiniment petite – comme 1 chance sur 196,9 millions de chance. Bien qu’il y ait eu quelques incidents graves dans le passé, rien de cette ampleur ne s’est jamais produit, et ce ne sera probablement pas le cas maintenant.

Le second est qu’il est troublant que ce scénario puisse se produire en premier lieu. Pourquoi est-il possible pour la Chine, ou pour tout autre pays spatial, de lancer des roquettes massives et de les laisser tomber sur terre bon gré mal gré?

La réponse à cela est l’échec des politiques: malgré les réglementations sur les vols spatiaux et leur conduite, la question de la rentrée des fusées est vaguement et mal réglementée, de sorte que les pays coupent les coins ronds et prennent leurs risques qu’une roquette qui tombe ne touche rien de majeur.

«Nous sommes dans le domaine de la gestion des risques et les États sont prêts à avaler le risque», a déclaré Christopher Newman, professeur de droit et de politique spatiaux à l’Université de Northumbria en Grande-Bretagne.

Mais il y a toujours une chance plus que zéro que leur chance s’épuise et qu’une fusée tombe déclenche une catastrophe. Les experts sont unanimes sur le fait que la chute de la fusée chinoise est le symptôme d’un problème beaucoup plus vaste qui doit être résolu le plus tôt possible.

“Si vous ne voulez plus que ce genre de chose se produise, nous avons besoin que les grandes puissances se mobilisent”, a déclaré Bleddyn Bowen, professeur de guerre spatiale et de politique à l’Université de Leicester au Royaume-Uni.

Comment arrêter la prochaine fusée qui tombe

Il y a un trope à propos de l’espace que c’est le «Far West», une phrase que je me surprends souvent à utiliser. Mais la vérité est qu’il y a des règles régissant les opérations dans l’espace depuis des décennies.

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 et la Convention sur la responsabilité de 1972 contiennent des lignes directrices sur la manière de punir un pays qui a laissé l’une de ses fusées causer des dommages sur Terre. Fondamentalement, ces règles disent que l’État fautif peut être tenu responsable par la nation victime. Donc, dans ce cas, si la fusée chinoise devait atterrir au milieu de New York (ce qui, encore une fois, est extrêmement improbable), l’administration Biden pourrait demander à la Chine de payer des dommages-intérêts et exiger d’autres recours.

En d’autres termes, il s’agit d’un problème d’État à État. «Si la roquette atterrit sur ma maison, je ne peux pas aller poursuivre la Chine», m’a dit Newman de Northumbria. Ce serait le travail du Premier ministre britannique Boris Johnson d’appeler le président chinois Xi Jinping.

Mais c’est vraiment ça. Rien dans le droit international n’empêche une nation de laisser l’une des 900 roquettes actuellement en orbite tomber de manière imprévue. «Ce n’est pas illégal», a déclaré Newman à propos de la saga actuelle de la fusée chinoise. «Il n’existe aucune sorte de réglementation au niveau international sur la rentrée.»

Les pays individuels se gouvernent essentiellement eux-mêmes lorsqu’ils envisagent de lancer une fusée dans l’espace. Si le gouvernement chinois accepte le plan d’une rentrée imprévue, c’est ce qui se passera à la fin de la mission.

Naturellement, de tels plans provoquent la frustration des experts spatiaux. «Je pense que c’est négligent de leur part», a déclaré jeudi Jonathan McDowell, astrophysicien au Center for Astrophysics aux États-Unis. «Je pense que c’est irresponsable.» L’année dernière, en effet, une autre roquette chinoise Long March 5B a brûlé et des morceaux de métal sont tombés sur quelques bâtiments en Côte d’Ivoire.

Mais il est important de se souvenir de deux choses.

Premièrement, la Chine – et d’autres grandes nations spatiales comme les États-Unis, la Russie, le Japon et l’Union européenne – savent que les chances de frapper des personnes ou des infrastructures sont si faibles qu’elles ne ressentent pas le besoin de dépenser plus d’argent et de temps. pour planifier une rentrée contrôlée.

S’assurer qu’une fusée éclabousse, par exemple, dans l’océan Pacifique, nécessite plus de carburant et de travail du personnel, ce qui augmente le coût des missions. Pour la plupart des agences spatiales aux prises avec de petits budgets, réduire les coûts de cette partie de l’opération en vaut la peine.

Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la Chine n’est pas le seul pays à tenter sa chance ici; d’autres, y compris les États-Unis, l’ont également fait, ce qui a conduit à des scènes effrayantes.

En 1978, un satellite soviétique transportant un réacteur nucléaire s’est écrasé dans le nord du Canada et a craché des déchets radioactifs. L’année suivante, la station spatiale Skylab lancée par la NASA – la première en Amérique – est tombée hors de son orbite, certaines parties atterrissant dans l’océan Indien et en Australie-Occidentale, bien que heureusement ne blessant personne.

“Le mauvais comportement était assez typique des Américains et des Soviétiques pendant la course à l’espace”, a déclaré Bowen de Leicester. «Ceux qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas lancer de pierres», a-t-il déclaré à propos des plaintes actuelles concernant la fusée chinoise.

Alors qu’il y a plus de mesures de sécurité maintenant et que la technologie s’est améliorée, les experts disent que le principal problème est toujours que le droit spatial est trop laxiste sur cette question. Ils évoquent l’incident de la Côte d’Ivoire de l’année dernière, où le pays a décidé de ne pas solliciter de recours auprès de la Chine, potentiellement par désir de ne pas mettre en colère un partenaire économique clé.

Alors qu’est-ce qui doit changer?

Les experts disent que des pays comme la Chine, les États-Unis et d’autres devraient profiter de ce moment et travailler par le biais des Nations Unies pour réglementer la rentrée des roquettes. Ils devraient obliger les programmes spatiaux à dépenser davantage pour s’assurer que leurs fusées atterrissent loin des gens, et même de la faune, lorsque cela est possible. Même si le risque de calamité est aujourd’hui extrêmement faible, le fait qu’il soit supérieur à zéro est déjà trop élevé.

«Si c’est bon pour quelque chose, c’est l’occasion pour chacun de s’approprier l’espace en tant que domaine de l’activité humaine et de vouloir avoir son mot à dire sur la façon dont il est gouverné», a déclaré Newman de Northumbria. «Nous sommes maintenant au stade où cela suscite des inquiétudes.»

Mais jusqu’à ce qu’il y ait une volonté politique pour une telle action – et que les gouvernements prennent au sérieux le problème de la rentrée des fusées – nous aurons plus de frayeurs de type chinois.