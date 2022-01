Comment empêcher les pâtes de coller à la cuisson | Vie

La cuisson des pâtes semble être un processus très simple, il suffit de faire bouillir de l’eau et d’ajouter les pâtes. Mais si vous voulez qu’ils soient parfaits et que les spaghettis, les macaronis ou les nouilles ne collent pas les uns aux autres en créant une pâte non comestible, nous vous encourageons à suivre ces conseils.

Il n’y a rien de plus délicieux qu’un plat de pâtes avec une bonne sauce. C’est simple, rapide à faire et il a tendance à plaire à presque tout le monde, surtout les plus petits.

Dans la difficulté limitée qu’il a pour préparer les pâtes (attention, nous parlons de pâtes sèches qu’ils vendent dans n’importe quel supermarché), il convient de faire attention à la cuisson pour obtenir un meilleur résultat.

Et est-ce il n’y a rien de plus frustrant que des pâtes collées au fond du pot ou transformées en une boule collante qui est presque immangeable, qui se mélange mal à la sauce et est impossible à séparer.

Vous avez sans doute entendu plus d’une fois que pour éviter que les pâtes ne collent, il suffit d’ajouter un jet d’huile d’olive dans l’eau de cuisson.

En cuisine, tout est utilisé. Avant de verser l’eau bouillante des pâtes dans l’évier, découvrez ce que les meilleurs chefs en font. Le connaissais-tu?

C’est une méthode qui peut être efficace, mais qui horrifie les puristes des pâtes, puisque selon les italiens, si les pâtes ont de l’huile, il sera beaucoup plus difficile pour la sauce d’adhérer.

Comme on peut le lire en purée, pour éviter que les pâtes ne collent, le chef italien Lorenzo Boni recommande d’utiliser une variété de pâtes de qualité à base de blé dur afin de réduire la quantité d’amidon qui se libère dans l’eau.

En plus d’utiliser la quantité appropriée d’eau et de sel pour cuire les pâtes, en fonction des grammes de pâtes que nous avons ajoutés par personne et que vous pouvez calculer avec cette astuce simple.

De plus, l’eau doit bouillir beaucoup, pas mal pendant toute la cuisson, il est donc pratique de mettre en pratique l’astuce soutenue par la science pour que l’eau ne déborde pas lors de la cuisson des pâtes.

Le mouvement de l’eau fait bouger la pâte et l’empêche de coller sur elle-même. Cette n’empêche pas qu’il soit pratique de déplacer les pâtes juste après les avoir ajoutées à l’eau, et toutes les deux ou trois minutes pendant la cuisson.

Enfin, il est important qu’une fois la cuisson terminée, nous évitions de laisser les pâtes s’égoutter longtemps dans la passoire, en effet la plupart d’entre nous ne connaissent pas la bonne façon de les utiliser.

Selon le chef italien, il suffit de séparer l’eau de cuisson, en gardant à l’esprit qu’il ne faut jamais la jeter, et d’ajouter immédiatement les pâtes dans la sauce.

C’est l’une des erreurs les plus courantes lors de la cuisson des pâtes, selon les maîtres italiens c’est la sauce qui doit attendre les pâtes, et non l’inverse comme nous le faisons habituellement presque tout le monde.