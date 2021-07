Comment empêcher l’installation de la mise à jour Windows 11 sur votre PC

Microsoft a finalement tiré le rideau sur Windows 11 le mois dernier. La société a déclaré un jour que Windows 10 serait la dernière version du système d’exploitation de bureau, mais les plans ont changé. Windows 11 sera déployé auprès du grand public plus tard cette année. Tant que vous avez un appareil compatible, vous pourrez mettre à niveau et profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités. Mais que faire si vous préférez rester sur Windows 10 pour le moment ? Heureusement, si vous souhaitez bloquer Windows 11, vous pouvez le faire avec une relative facilité. Lisez la suite pour savoir comment.

Microsoft a déjà clairement indiqué que la mise à jour de Windows 11 ne sera pas imposée aux utilisateurs de Windows 10 au lancement. Si vous souhaitez mettre à niveau, vous devrez le faire manuellement en vous rendant sur Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Évitez simplement ce menu une fois Windows 11 lancé et vous ne devriez pas avoir à vous soucier de la mise à jour qui essaie de s’installer de sitôt.

Comme le note Ghacks dans un guide complet, vous pouvez aller encore plus loin pour bloquer Windows 11. Si vous utilisez Windows 10 Pro, Education ou Enterprise, il est possible de retarder les installations de mise à jour des fonctionnalités. Vous pouvez le faire avec l’éditeur de stratégie de groupe et le registre Windows, mais vous ne voudrez peut-être pas encore agir. Windows 10 version 21H2 est également en préparation, et vous le bloquerez également si vous désactivez les mises à jour des fonctionnalités.

Il vaut peut-être mieux attendre, mais voici ce que vous devez faire pour bloquer Windows 11 :

Bloquer Windows 11 avec l’éditeur de stratégie de groupe

Ouvrez le menu Démarrer. Tapez gpedit.msc et chargez l’éditeur de stratégie de groupe une fois qu’il s’affiche dans les résultats de la recherche. Accédez à Stratégie de l’ordinateur local > Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update > Windows Update for Business Double-cliquez sur « Sélectionnez la version de mise à jour de la fonctionnalité cible ». Définissez la stratégie sur Activé. Tapez 21H1 dans le champ. Fermez l’éditeur de stratégie de groupe.

Bloquer Windows 11 avec l’éditeur de registre

Ouvrez le menu Démarrer. Tapez regedit.exe et sélectionnez le résultat de la recherche de l’Éditeur du Registre. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdate. Définissez Dword TargetReleaseVersion sur 1. Si la valeur n’existe pas, cliquez avec le bouton droit sur Windows Update et sélectionnez Nouveau > Valeur Dword (32 bits). Définissez la valeur de TargetReleaseVersionInfo sur 21H1. Si la valeur n’existe pas, cliquez avec le bouton droit sur Windows Update et sélectionnez Nouveau > Valeur de chaîne. Redémarrez le PC.

Une fois que Windows 10 21H2 apparaît sur le site Web de Microsoft, vous pouvez y passer à la place.

Il y aura certainement des bugs et des problèmes dans Windows 11 au lancement. Les nouvelles fonctionnalités et la conception actualisée devraient suffire à convaincre la plupart des utilisateurs de mettre à jour, mais vous savez maintenant comment la bloquer. Microsoft prévoit de prendre en charge Windows 10 jusqu’en 2025. En d’autres termes, il n’y a pas d’urgence à mettre à jour si vous êtes satisfait de ce que Windows 10 propose actuellement.

