Comment empêcher mon enfant d’être complice

11/04/2021 à 10:05 CET

Silvia Sanchez

Que fait-on de tous ces élèves qui, face à l’injustice sociale, comme le harcèlement, n’agissent pas ? Quand il y a une situation comme celle-ci dans une salle de classe, normalement l’accent est mis sur la personne qui en souffre et la personne qui attaque, mais qu’en est-il du reste ? L’une des raisons pour lesquelles le harcèlement se perpétue est le manque d’action du reste des camarades de classe. Si un seul d’entre eux en disait assez et prenait position en faveur de la personne agressée, les chiffres effrayants du harcèlement dans nos salles de classe pourraient être évités.

Ne serait-il pas plus intelligent d’intervenir auprès de l’environnement et de renforcer l’empathie et le sens de la justice ?

Dans de nombreux centres éducatifs, ils utilisent le méthodologie de médiation comme moyen d’améliorer la coexistence dans les classes. Former les étudiants à intervenir dans les conflits et à être ceux qui aident à dialoguer est le meilleur moyen d’atteindre ce que nous voulons : une bonne ambiance.

Deux types de personnes complices d’intimidation

Il existe deux types de témoins qui sont complices de harcèlement :

Les témoins pas muets: sont ces enfants qui participent aux actions, principalement parce qu’ils sont convaincus que la victime a certaines attitudes qui justifient les actions contre elle.Couper le son des témoins ou des passants: Ce groupe comprend les personnes qui décident de ne pas intervenir dans le jeu du harceleur de peur de devenir leurs nouvelles victimes. Bien qu’ils ne participent pas au jeu, ils sont aussi coupables que les précédents de ne pas avoir défendu l’autre personne.

Ces confrères qui se consacrent à observer voire à participer au jeu sont conscients, à maintes reprises, de l’injustice de ce harcèlement, mais ils n’agissent pas en la matière. Ce sont les mêmes qui forment le cadre qui encourage et encourage les rumeurs et les actions. S’ils participaient et élevaient la voix, l’intimidation ne pourrait pas avoir lieu car, d’une part, l’intimidateur a besoin d’un public et d’autre part, la victime a besoin du soutien des autres pour être plus forte.

Que peut-on faire des familles?

Rappelons-nous que le premier endroit où les enfants apprennent à socialiser, à développer leur esprit critique et leur intelligence émotionnelle, c’est dans la famille. Nous jouons le rôle le plus important de tous : donner à nos enfants les outils pour faire face à la vie. Il n’est pas juste qu’en ne participant pas directement au harcèlement, ils soient exonérés de leur responsabilité en la matière. Ils ont le rôle le plus décisif de tous : éviter le harcèlement.

De la maison, vous devez leur apprendre à élever la voix dans des situations injustesNous devons élever des enfants généreux, compréhensifs et tolérants. Dans ce cas, nous devons faire très attention à la quantité de violence que nous permettons aux enfants de visualiser. Une dose élevée normalise leur perception de la violence et des abus, alors que la réalité est bien différente.

Combats entre frères et sœurs

L’apprentissage de la résolution des conflits à partir des relations entre frères et sœurs peut être d’une grande aide. Avoir un frère est une vertu ! C’est le premier contexte où vous socialisez et apprenez à connaître l’autre personne. S’ils commencent à se disputer, observez ce qu’ils disent, comment ils le disent et comment chacun se comporte, mais sans intervenir. Les cris augmenteront sûrement et ils voudront que vous preniez des mesures à ce sujet pour que vous soyez d’accord avec l’un d’eux, mais cela ne leur profitera pas.

Qu’ils soient ceux qui résolvent leurs problèmes, faisons confiance à leurs critères pour trouver une solution, favorisons le dialogue comme moyen de parvenir à un accord. Ils peuvent nous montrer tout leur potentiel si nous leur laissons la liberté et la confiance de le faire.

Et qu’en est-il de l’adolescence ?

Quand il s’agit de l’adolescence, la communication et la pensée critique sont l’arme la plus puissante. Utilisez l’actualité, vos expériences quotidiennes ou personnelles pour aborder les problèmes d’inégalité. Quand ils se sentent écoutés sans être jugés, quand ils sentent que deux adultes se parlent, la confiance et l’apprentissage se multiplient.

Essayons d’éviter des phrases comme : « Que saurez-vous & rdquor ; », vous n’avez aucune idée de quoi que ce soit, vous êtes un gamin & rdquor ;, ou toute personne qui suinte de condescendance ou de supériorité à leur égard. Là, vous manquez la merveilleuse opportunité de vous rapprocher de votre enfant et de construire la confiance entre vous deux. Utilisons le questions comme moyen de les amener à réfléchir et arriver à la bonne conclusion.

L’intimidation est l’une des pires situations qui peuvent être créées en classe. Ce n’est pas parce que votre fils ne fait pas partie des protagonistes qu’il n’est pas impliqué. Nous avons une responsabilité sociale envers l’autre personne, éduquer à la pensée critique et à l’empathie ils seront les piliers fondamentaux pour réduire les cas d’intimidation. La famille est le premier endroit où ils acquerront leurs valeurs et leurs outils pour affronter la vie, veillons à ce que nos enfants soient les meilleurs citoyens.