Comment empêcher T-Mobile et Metro de vendre vos informations aux annonceurs

Il y a quelque temps, T-Mobile a annoncé qu’il allait commencer à vendre ses données clients à des annonceurs tiers. Eh bien, pas tant «annoncé» que «se faufiler dans des conditions de service modifiées et dire aux gens qu’ils devraient se désinscrire manuellement s’ils ne l’aimaient pas». Ce n’est pas vraiment de l’argent comptant du « non-transporteur », car c’est … eh bien, tout est question d’argent.

T-Mobile dit que les données qu’il transmet à une tierce partie seront anonymisées, ou du moins, sans lien avec les noms, les numéros de compte et d’autres données spécifiques. Mais combiné à la multitude d’informations disponibles à partir d’autres sources, il ne sera pas très difficile pour les annonceurs de créer un profil d’informations assez unique sur les utilisateurs individuels.

Cette collecte de données est de rigueur pour l’industrie – à peu près toutes les grandes entreprises technologiques le font à un degré ou à un autre. T-Mobile donne au moins à ses clients un moyen de se désengager. Voici comment procéder.

Que faire

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte T-Mobile à partir d’un navigateur Web. Cela devrait techniquement être possible sur mobile, mais si vous avez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, cela facilitera beaucoup l’étape suivante.

Ensuite, allez sur cette page sur le site Web de T-Mobile. Ce n’est pas facile à trouver sur le site principal, alors utilisez le lien pour y accéder. Faites défiler un peu la page jusqu’à la section intitulée «Ne pas vendre mes informations personnelles».

Activez cet interrupteur, avec la boule ronde à droite. Cliquez ensuite sur le bouton « Terminé » ci-dessous.

Ce devrait appliquez la condition de désactivation à votre compte personnel et à tous les téléphones qui y sont connectés.

Qu’en est-il des autres transporteurs T-Mo?

Metro et Assurance Wireless, filiales de T-Mobile, ont des pages similaires: faites défiler vers le bas de ces sites et cliquez sur «Ne pas vendre mes informations personnelles» pour y accéder.

Faites une double vérification

Nous avons réussi à suivre ce processus sans problème. Cependant, plusieurs lecteurs d’Android Police nous ont dit que la page de ce service n’est pas particulièrement stable et qu’elle risque de planter après avoir cliqué sur le bouton « Terminé ». Pour revérifier et vous assurer qu’il est actif, rechargez la page et vérifiez que la bascule est toujours placée à droite. Si ce n’est pas le cas, déconnectez-vous de votre compte T-Mobile, reconnectez-vous et réessayez.

Puis-je recommencer?

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez réactiver le partage de données personnelles de T-Mobile, répétez simplement le processus en tournant la bascule dans l’autre sens. T-Mobile commencera à vendre des informations personnelles à ses partenaires publicitaires à partir du 26 avril 2021. Selon son annonce, les utilisateurs devraient toujours pouvoir modifier ce paramètre après cette date, en conservant toutes les données collectées après leur cessation de vente.