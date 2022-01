Comment empêcher Trump de voler les élections de 2024

Nous sommes à un an du chaos du 6 janvier 2021 – et peut-être à trois ans d’un nouveau chaos en janvier 2025.

Donald Trump semble se diriger vers une autre course présidentielle. Ses loyalistes tentent de prendre le contrôle de postes électoraux clés. La base du GOP reste fidèle à Trump malgré (ou à cause de) sa tentative de renverser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Diverses failles institutionnelles flagrantes du système électoral américain ne sont toujours pas corrigées.

Qu’une autre foule en colère se matérialise ou non, la possibilité d’une autre tentative de voler une élection serrée en 2024 reste d’une plausibilité inquiétante.

Pourtant, diverses mesures pourraient être prises pour essayer d’empêcher que cela ne se reproduise. Certains sont des ajustements institutionnels ou technocratiques, et d’autres sont des batailles électorales ou des efforts de réforme à plus long terme. Ils pourraient ne pas suffire – il est difficile de combattre des forces systémiques plus larges comme la polarisation identitaire poussant le Parti républicain vers l’extrémisme. Mais dans l’ensemble, ils constituent un programme qui pourrait aider à réduire les risques de vol des élections de 2024.

1) Empêcher les négateurs inconditionnels des élections de remporter les postes clés de l’État

Une grande partie des efforts de Trump se sont concentrés sur la tentative d’amener les représentants de l’État à modifier les résultats des États que Biden a remportés. Il a essayé de faire en sorte que les fonctionnaires électoraux de l’État comme le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger (R) et les gouverneurs comme Brian Kemp (R-GA) ne certifient pas ces résultats (ce qui est généralement une action pro forma) et que les législateurs de l’État remplacent celui de Biden. électeurs avec les électeurs de Trump. Ensuite, il a tenté de modifier les résultats au Congrès en vertu de la loi sur le décompte électoral en faisant pression pour que le vice-président Mike Pence ou les majorités du Congrès rejettent les listes électorales des États clés.

Ces efforts ont uniformément échoué, généralement parce que les responsables républicains n’étaient pas d’accord avec le complot de Trump. Mais maintenant, les partisans de Trump essaient de remplacer les responsables qui ont confirmé les résultats par des trumpistes purs et durs. Certains pourraient être si cyniques qu’ils sont prêts à se plier aux comploteurs de fraude électorale ; certains pourraient être tellement trompés qu’ils croient sincèrement à de telles conspirations. Dans tous les cas, le danger est réel.

Les républicains les plus responsables dans les législatures des États et les bureaux électoraux à l’échelle de l’État ou locaux seront-ils remplacés par des extrémistes ? Il peut être difficile de trouver des républicains qui rejettent bruyamment les revendications électorales volées de Trump (le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell en parle rarement de nos jours), en partie parce que cela signifie la mort de carrière. Le chemin à court terme vers le succès principal du GOP et la collecte de fonds par de petits donateurs est clairement de plaire à la base de Trump. L’espoir demeure que certains se lèveront pour la démocratie au bon moment, mais nous ne pouvons pas savoir s’ils le feront.

Au-delà de la primaire, davantage de victoires démocrates aux élections générales pour les bureaux de l’État et les législatures aideraient clairement à empêcher le vol électoral du GOP. Et de nouvelles lignes de district donneraient aux démocrates une chance de gagner des législatures clés comme le Michigan et la Pennsylvanie pour la première fois en une décennie (bien que le gerrymandering les désavantagera encore considérablement dans d’autres, comme le Wisconsin et la Géorgie).

Le problème ici est que la faible cote d’approbation de Biden et le modèle historique d’une réaction à mi-parcours contre le parti du président semblent donner l’avantage aux républicains en 2022. Et selon la façon dont se déroulent les efforts de Trump pour installer des loyalistes dans des postes clés de l’État, les trumpistes pourraient être encore plus habilités dans les États clés en 2024 qu’ils ne l’étaient la dernière fois, en particulier si les démocrates perdent les postes de gouverneur dans des États comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

2) Protéger les fonctionnaires électoraux de l’État contre les ingérences politiques

Le grand projet de loi de réforme électorale des démocrates du Congrès, le For the People Act, s’est initialement concentré sur des mesures telles que l’élargissement de l’accès au vote et l’interdiction du gerrymandering plutôt que de répondre à la menace spécifique d’une élection volée qui a surgi en 2020 (parce que le projet de loi a été en grande partie rédigé des années plus tôt) . Mais leur version révisée, la Freedom to Vote Act, contient des dispositions qui tentent de répondre aux préoccupations au niveau de l’État.

La loi sur la liberté de vote permettrait aux administrateurs électoraux d’intenter des poursuites s’ils sont révoqués pour des raisons autres que la négligence grave ou l’inconduite. Cela permettrait également aux électeurs de poursuivre eux-mêmes si les résultats de l’État ne sont pas certifiés en raison d’une justification «déraisonnable». (Par exemple, si les représentants de l’État du GOP refusent de certifier parce qu’ils citent des complots de fraude électorale Trumpian et disent qu’ils manquent de confiance dans les résultats.) Donc, essentiellement, cela fournirait une nouvelle façon pour les tribunaux d’intervenir.

On ne sait pas comment cela se déroulerait dans la pratique, car les tribunaux ne sont guère au-dessus de la politique, mais cela vaut le coup. Le problème actuel, cependant, est que le projet de loi global est voué à l’obstruction, que les Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) refusent de changer. Il semble également peu probable que les républicains soutiennent cette mesure, car même ceux qui se sont opposés à la tentative de coup d’État de Trump ont tendance à faire valoir que les résultats des élections devraient être laissés aux États.

3) Empêcher le Congrès ou le vice-président de voler l’élection

Lorsque la pression de Trump pour amener les États à annuler les résultats a échoué, il s’est tourné vers le Congrès et le vice-président Mike Pence. Selon une loi connue sous le nom de loi sur le décompte électoral, le Congrès peut rejeter les résultats des élections présidentielles d’un État si une majorité des deux chambres vote en ce sens. Pendant ce temps, le vice-président préside le décompte et Trump a adopté la théorie fantaisiste selon laquelle Mike Pence pourrait rejeter unilatéralement les votes électoraux des États contestés, le pressant fortement de le faire. (Pence a refusé.)

Maintenant, au Congrès, il est question à Washington d’un potentiel effort bipartite pour réformer l’Electoral Count Act afin de rendre plus difficile pour le Congrès de rejeter les résultats des élections présidentielles d’État et de préciser que le vice-président n’a vraiment pas le pouvoir faire quoi que ce soit de la sorte.

Il y a cependant un hic : et si ces résultats d’État méritaient d’être rejetés ? La menace d’une élection volée pourrait venir du Congrès sans tenir compte des résultats légitimes de l’État. Mais cela pourrait aussi venir des États eux-mêmes – soit des fonctionnaires de l’État qui refusent de certifier des résultats légitimes, soit des législateurs des États qui bloquent les électeurs du vainqueur. Un effort pour lier les mains du Congrès et prévenir les méfaits du Congrès pourrait finir par permettre des méfaits dans les États.

Le chef de la minorité sénatoriale McConnell a pris la position que le Congrès ne devrait pas interférer avec les résultats envoyés par les États, et que la fraude potentielle des législatures des États n’est pas un problème. « Pourquoi une législature américaine voudrait-elle annuler le décompte des voix ? » a-t-il récemment demandé, ignorant la pression exercée par Trump et sa base sur les dirigeants législatifs pour qu’ils fassent exactement cela.

Pendant ce temps, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré à Politico qu’il craignait que la réforme sur la table signifie essentiellement: « Vous pouvez truquer les élections comme vous le souhaitez, puis nous le compterons avec précision ».

Peut-être est-il possible de parvenir à un compromis répondant à ces préoccupations, mais le diable est dans les détails ici.

4) Travailler pour décourager la violence des foules

L’autre caractéristique du chaos électoral de 2020 était, bien sûr, la foule violente faisant irruption dans le Capitole et interférant avec le décompte des voix électorales. Il est difficile de résoudre les causes profondes ici – Trump a le pouvoir de plonger sa base dans une frénésie avec des mensonges « d’élections volées » à nouveau s’il le souhaite.

Pourtant, une meilleure sécurité le 6 janvier aurait grandement contribué à prévenir une telle catastrophe, et il semble que les forces de l’ordre ne soient probablement pas prises au dépourvu la prochaine fois. De plus, les poursuites contre les émeutiers du 6 janvier sont en cours, avec 738 personnes inculpées à ce jour, ce qui montre clairement que de telles actions ont des conséquences.

De manière encourageante, nous n’avons rien vu de tel qu’une reprise de cette violence dans le reste de 2021 malgré de nombreuses prédictions sombres. Bien sûr, il est trop tôt pour dire quelles seront les conditions en 2024, et d’éventuels cas de violence politique restent préoccupants, comme l’écrit mon collègue Zack Beauchamp.

5) Essayez d’éviter une nouvelle nomination Trump

Enfin, il y a l’homme lui-même. Le chaos de novembre 2020 à janvier 2021 a clairement été façonné par les traits personnels et les caprices de Trump. Son manque de respect personnel pour les normes de l’élite et sa prédilection pour les théories du complot l’ont conduit plus loin que les précédents candidats à la présidence en contestant une élection serrée qu’il avait perdue. Il a également un style culte de la personnalité, comprenant une grande partie de la base républicaine et les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Selon la façon dont on définit la « menace pour la démocratie », cela pourrait bien persister même si Trump quitte la scène. Mais une répétition pure et simple de 2020 serait presque sûrement moins probable sans Trump. Beaucoup se sont inquiétés de ce qu’un « démagogue plus compétent » que Trump pourrait réussir, mais Trump a également des traits uniques qui seraient difficiles à reproduire. Ron DeSantis, Ted Cruz ou Josh Hawley auraient-ils une telle loyauté personnelle qu’ils pourraient motiver une foule à prendre d’assaut le Capitole, et auraient-ils été si obstinément déterminés à pousser les choses si fort et loin ?

Le problème est que cela ne dépend vraiment que de Trump lui-même – et des électeurs du GOP, qui continuent de le considérer de manière assez positive. Une retraite de Trump est quelque chose que ses détracteurs pourraient espérer, mais il est peu probable qu’ils soient en mesure d’y parvenir. A défaut, un défi pour lui lors de la primaire 2024 pourrait être voué à l’échec, mais c’est probablement mieux que rien, non ?