Samsung a intégré de nombreuses astuces et fonctionnalités dans la Galaxy Watch 4, mais toutes ne fonctionnent pas parfaitement. Par exemple, certains d’entre vous ont peut-être remarqué des bizarreries lors de la réception d’appels entre le téléphone prenant l’appel ou la montre acceptant l’appel. Ou, si vous en avez assez d’avoir à appuyer de manière supplémentaire lorsque vous activez ou désactivez le haut-parleur, voici comment éliminer l’option et empêcher votre Galaxy Watch 4 de recevoir des appels.

Comment empêcher votre Galaxy Watch 4 de recevoir vos appels téléphoniques

Si vous avez déjà recherché dans l’application Galaxy Wearable un bouton magique pour résoudre ce problème, vous vous êtes sans doute rendu compte que le paramètre n’est pas là. Au lieu de cela, nous devons aller dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Depuis l’application Paramètres ou le panneau Paramètres rapides de votre téléphone, sélectionnez Bluetooth. (Si sur le panneau Paramètres rapides, appuyez et maintenez.) Appuyez sur votre Montre Galaxie dans la liste des appareils.

Désactiver Appels téléphoniques.

Source : Android Central

Si vous voulez vérifier que cela fonctionne, demandez à un ami de vous appeler et de voir à quoi ressemble l’écran des appels entrants. L’écran de gauche est la montre prenant l’appel sur votre poignet. La capture d’écran de droite devrait être ce à quoi elle ressemble après avoir désactivé les appels téléphoniques en Bluetooth, avec une icône de téléphone indiquant que l’appel sera répondu sur votre téléphone – ou sur vos écouteurs Bluetooth ou votre autoradio si vous avez d’autres appareils Bluetooth connectés à votre téléphone.

En guise de note supplémentaire pour les anciens utilisateurs de montres Tizen, il ne s’agit pas simplement d’accepter des appels. Au lieu de cela, vous devez appuyer sur l’icône, puis faire glisser vers le haut pour accepter l’appel.

