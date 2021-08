Comment empêcher votre Oculus Quest 2 de s’embuer

L’Oculus Quest 2 a un problème de buée. C’est une plainte courante sur les forums Reddit et VR, et quelque chose que notre propre personnel a rencontré lors de la lecture de jeux actifs qui vous font transpirer. Heureusement, il existe des solutions documentées au problème, bien que certaines nécessitent l’achat d’accessoires. Nous sommes ici pour expliquer pourquoi votre Quest 2 s’embue et comment empêcher votre Quest 2 de s’embuer.

Quelles sont les causes de la formation de buée sur les casques VR ?

Vous savez comment le pare-brise de votre voiture s’embue par une froide matinée ? Le même problème se produit avec votre casque VR. Vos lentilles sont à température ambiante. Ainsi, lorsqu’elles entrent soudainement en contact avec un front en sueur à 98 degrés Fahrenheit à quelques centimètres seulement, la différence de température se traduit par de la condensation. Ajoutez la sueur des applications d’entraînement, une interface en mousse trop chaude et un joint étanche autour de votre nez qui bloque à la fois la lumière et l’air frais, et il n’est pas étonnant que vos brouillards continuent de s’embuer !

Malgré tout cela, la buée de Quest 2 ne devrait pas être un problème persistant si vous avez les bonnes stratégies et le bon équipement. Plongeons dans quelques-uns !

Réchauffer le casque

Source : Michael Hicks/Android Central

La buée de Quest 2 provient d’une différence de température, la solution la plus courante consiste donc à préchauffer votre casque avant de commencer à jouer. Placez votre Quest sur votre front pendant 5 à 10 minutes de biais, sans vraiment commencer à jouer quoi que ce soit. Il chauffera naturellement vos lentilles avec la chaleur de votre corps, sans pour autant transpirer.

Si vous vous sentez impatient, vous pouvez également le réchauffer manuellement avec un sèche-cheveux. Ne le faites pas trop chauffer et ne laissez pas les poils égarés souffler sur l’objectif.

Utiliser un ventilateur de refroidissement

Jusqu’à ce que vous soyez plus à l’aise avec la réalité virtuelle (ou que vous ayez acquis vos « jambes de réalité virtuelle »), l’utilisation d’un casque pendant une période prolongée vous fera transpirer et vous sentir mal à l’aise. Une solution naturelle consiste à garder votre corps au frais artificiellement. Réglez votre climatiseur central ou votre unité de fenêtre à une température confortablement basse, puis utilisez un ventilateur directionnel pour souffler de l’air directement sur la partie découverte de votre visage. Plus le ventilateur est grand, mieux c’est, car les meilleurs jeux Oculus Quest 2 vous feront danser et vous éloigner du chemin du flux d’air.

Essayez un nouveau remplacement d’interface faciale

Source : Nick Sutrich / Android Central

L’interface en mousse par défaut est si terrible qu’Oculus l’a rappelée volontairement, envoyant aux gens une housse en silicone de remplacement. Mais au-delà de donner une éruption cutanée à votre peau, le nouveau joint ne laisse pas entrer beaucoup d’air, contribuant à la buée Quest 2. Mais si vous regardez certaines des meilleures alternatives de couvre-visage, vous en verrez plusieurs avec de meilleures aérations nasales conçues spécifiquement pour éviter la formation de buée, ainsi que des coussinets personnalisés avec un matériau de refroidissement pour vous rendre plus confortable. L’un de ces modèles devrait, espérons-le, vous permettre de dire “adieu” à la buée.

Par exemple, pourquoi ne pas essayer la couverture VR pour Oculus Quest 2 ? Dans notre revue, nous l’avons appelé beaucoup plus confortable que la mousse Quest 2 d’origine; plus important encore, notre critique a déclaré que cela “contribuait à réduire la buée sur les lentilles. J’ai toujours eu un énorme problème avec les lentilles qui s’embuaient sur n’importe quel casque VR et j’ai trouvé que ces évents aidaient considérablement. Il y a encore de la buée au départ, mais ça s’éloigne loin plus rapide qu’en utilisant le joint standard fourni avec le Quest 2.”

Porteurs de lunettes : essayez les inserts de lentilles

Certains utilisateurs de Quest 2 à lunettes se plaignent que ce ne sont pas les lentilles du casque qui s’embuent, mais les leurs. Nous espérons que toutes les options de cette liste vous aideront à résoudre ce problème, mais s’il s’agit d’un problème persistant, vous pouvez investir dans des inserts de lentilles VirtuClear sur ordonnance pour remplacer les lentilles d’origine. Cela vous permettra de voir clairement vos jeux VR préférés sans avoir à serrer vos lunettes à l’intérieur.

Ajustez votre coupe

Source : Nick Sutrich / Android Central

Cela peut sembler simpliste, mais vous portez peut-être simplement le Quest 2 trop serré afin de réduire les saignements légers. Cela augmentera la transpiration contre l’interface et diminuera le flux d’air nécessaire. Laissez un peu d’espace entre le casque et votre nez. Oui, cela laissera entrer un peu de lumière, mais aussi, espérons-le, plus d’air frais.

Bien sûr, porter le Quest 2 de manière plus lâche peut être un problème si vous l’utilisez pour des expériences plus actives. Certains d’entre nous utilisent toujours confortablement la sangle par défaut de cette façon, mais si vous souhaitez une mise à niveau, essayez la sangle Elite ou l’une des meilleures alternatives à la sangle Elite. N’importe lequel d’entre eux peut maintenir le casque en place de manière plus sûre, tout en laissant de la place autour de votre nez. Certaines personnes disent également que la buée a diminué pour eux après l’ajout de l’entretoise de lunettes ou d’une nouvelle option Fit Pack, bien que nous ne puissions pas personnellement en attester.

Utilisez un chiffon en microfibre

Parfois, malgré tous vos efforts, les lentilles s’embuent. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un chiffon en microfibre pour le nettoyer. Avec un peu de chance, vous éliminerez le pire de la condensation ou des bavures, et il sera plus lent de se reconstituer la prochaine fois. Vous devez spécifiquement utiliser de la microfibre, car toute autre chose pourrait endommager les lentilles.

Cela ne le fait pas pour vous ? Diverses entreprises vendent des sprays antibuée qui éliminent synthétiquement la buée des lentilles. Nous les évitons personnellement, car Oculus dit de ne rien vaporiser sur les lentilles Quest 2 de peur de les endommager. Certains utilisateurs ne jurent que par eux ; nous pensons simplement qu’ils ne sont pas une bonne solution à long terme, peu importe.

