Les applications de messagerie comme WhatsApp sont parfaites pour partager des photos et des vidéos prises sur votre téléphone. Mais toutes les photos et vidéos n’ont pas besoin d’être automatiquement téléchargées sur votre pellicule. Si tout était téléchargé automatiquement, votre pellicule deviendrait bientôt encombrée et vous passeriez beaucoup de temps à supprimer des images et des vidéos. Alors, comment empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos et des vidéos ? Comme d’habitude, la réponse se trouve dans les paramètres.

RÉPONSE RAPIDE

Pour empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos et des vidéos, accédez au contact en question et appuyez sur son nom en haut de l’écran. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez Enregistrer sur pellicule. Appuyez dessus et vous aurez trois options – Par défaut (Activé), Toujours, et Jamais. Faites votre choix. Malheureusement, vous devez effectuer ce processus pour chaque contact. Il n’y a pas de couverture unique pour tout le monde.

Comment empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos et des vidéos

Pour une raison inexplicable, WhatsApp n’a pas de bouton sur lequel vous pouvez appuyer et désactiver pour télécharger des médias. Au lieu de cela, vous devez le faire individuellement pour chaque contact.

Sur Android ou iOS, sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez modifier le téléchargement multimédia et appuyez sur son nom en haut de l’écran.

Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez Enregistrer sur pellicule. Appuyez dessus pour le sélectionner.

Vous aurez maintenant trois options – Par défaut (Activé), Toujours, et Jamais. Sélectionnez celui que vous voulez.

En ce moment, Défaut est Au, car tout le monde sur ma liste de contacts WhatsApp est activé pour le téléchargement de médias. Mais si une majorité de ces contacts étaient par la suite changés en Jamais, ensuite Défaut va changer pour Désactivé.

FAQ

Puis-je désactiver le téléchargement automatique des médias pour certains contacts, mais pas pour d’autres ?

Oui. Cela doit être modifié par contact. Malheureusement, vous ne pouvez pas activer un paramètre pour tout le monde simultanément.

Puis-je désactiver le téléchargement automatique des médias sur les applications de bureau et Web ?

Non, mais les applications de bureau et Web ne téléchargent pas les médias par défaut sur votre ordinateur de toute façon.

