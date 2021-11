Comment empêcher Windows 10 de nous avertir constamment de mettre à jour vers Windows 11 | La technologie

Maintenant que Windows 11 est sur plus d’ordinateurs chaque jour, le cas de personnes qui ne font que recevoir des notifications pour passer au nouveau système d’exploitation, sans y prêter attention, commence à se produire. Si vous voulez que ces avis cessent d’être présents, lisez la suite.

Microsoft a commencé à envoyer Windows 11 à un bon nombre d’ordinateurs et continuera de le faire dans les prochains mois.

Mais il est également vrai qu’ils forcent l’installation de l’application PC Health Check sur les appareils Windows 10 via une mise à jour du système, en particulier à partir de KB5005463.

Bien que PC Health Check soit un outil de diagnostic lancé avec Windows 11 lié à certaines fonctions pour résoudre certains problèmes, la vérité est qu’il est essentiellement utilisé pour vérifier si un appareil est compatible avec la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft.

La nouvelle mise à jour peut-elle être désinstallée ?

De Microsoft, ils assurent que quiconque ne veut pas de cet outil sur son ordinateur pourra le supprimer en allant sur Paramètres puis désinstallation, mais la vérité est qu’il y a des utilisateurs qui ont signalé qu’ils l’ont déjà supprimé plus d’une fois, car il est continuellement réinstallé.

Il y a même pas mal d’utilisateurs qui signalent qu’en essayant de désinstaller la nouvelle mise à jour du système KB5005463, il s’avère que ça ne peut pas car le système s’assure que ladite mise à jour n’est pas installée, alors qu’on voit clairement qu’elle est là.

Comment empêcher l’installation de PC Health Check

Une fois que vous avez installé cette mise à jour et l’outil Vérification de l’état du PC a fait son apparition, il peut être désinstallé sans aucune complication et comme c’est le cas avec le reste des applications que nous avons sur l’ordinateur.

Le problème survient lorsque cette application est réinstallée unilatéralement et sans que nous nous en rendions compte. Pour que cela ne se produise pas, nous devons procéder comme suit :

Lorsque nous désinstallons PC Health Check, nous devons aller à Registre de Windows. Nous appuyons sur les touches Windows + R, puis écrivez dans la fenêtre qui vient de sortir Regedit. Maintenant, nous créons la valeur PrécédentDésinstaller dans HKEY_LOCAL_MACHINE LOGICIEL Microsoft PCHC et en définissant sa valeur sur 1 (nous verrons que cela ressemble à ceci, dword = 00000001). Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Cela entraînera que la prochaine fois que les mises à jour seront installées via Windows Update, ni la mise à jour KB5005463, ni l’outil PC Health Check ne seront réinstallés sur notre appareil.

Elle est inconnue car de nombreux utilisateurs n’ont pas cette valeur et d’autres en ont, c’est donc quelque chose que Microsoft devra clarifier à un moment donné.

Vous pouvez également choisir d’utiliser un autre moyen pour empêcher la réinstallation de cet outil dont nous parlons, mais nous devons vous avertir qu’il y a des utilisateurs qui ont signalé qu’avec cette façon, ils ont rencontré un comportement étrange dans le système.

Au moment où nous avons désinstallé PC Health Check, nous devons appuyer sur les touches Windows + R, puis écrivez, dans la fenêtre qui vient de sortir, Regedit. Maintenant, dans le registre Windows, nous devons aller à HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft PCHealthCheck où nous créons installée et on lui donne comme valeur 1 (dword : 00000001)

Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir installé l’application PC Health Check est davantage dû au fait de ne pas la regarder sur l’ordinateur, car elle ne s’exécute pas sans que nous le voulions, même si cela peut perturber un peu les avertissements.

Si vous ne voulez pas qu’il soit sur votre ordinateur, vous avez déjà les deux façons dont vous pourrez vous en débarrasser.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Pour quelles raisons doit-on attendre pour installer Windows 11 ?

Nous pouvons avoir une autre raison de ne pas installer Windows 11 même sur notre ordinateur et d’attendre un peu plus longtemps.

Il se peut que beaucoup s’attendent à ce que Windows 11 soit le premier système d’exploitation Microsoft à être publié sans le moindre problème et qu’il fonctionne de manière totalement stable pour tout le monde, ce qui s’est avéré ne pas être le cas, car il a le bug étrange .

Ceux qui pensent que nous devrions continuer avec Windows 10 pour l’instant le font sur la base de ces prémisses :

Incompatibilités: il se peut qu’avec d’autres matériels ou logiciels, il y ait des problèmes de compatibilité ou une utilisation limitée de la puissance, comme avec les processeurs AMD. C’est pourquoi beaucoup considèrent que tant que ces types de pannes ne sont pas résolus, il vaut mieux rester dans Windows 10, où les compatibilités sont mieux établies. Performance: Un autre argument qui peut être utilisé est la performance, puisque Windows 11 vous oblige non seulement à avoir des exigences plus élevées pour l’installation, mais une fois que nous l’avons sur l’ordinateur, la consommation de ressources est supérieure à celle de Windows 10. rester où nous sommes pour continuer à profiter de la fluidité. Changements: Une autre raison avancée par ceux qui ne veulent pas de Windows 11 est le fait qu’il n’y a pas tellement de changements pour avoir un autre système, même s’ils peuvent oublier que les modifications ne sont pas toujours visuelles et que la plus grande profondeur peut être interne. Maturité de Windows 10: la raison la plus entendue par ceux qui ne veulent pas de Windows 11, c’est la maturité du système d’exploitation précédent. C’est-à-dire qu’il est beaucoup plus développé, qu’il a beaucoup plus de mises à jour, qu’il est plus aguerri et qu’il fonctionne depuis beaucoup plus longtemps. Ils ont peut-être en partie raison, mais que quelque chose prenne plus de temps ne signifie pas toujours que c’est mieux, mais que c’est plus vieux.

Quoi qu’il en soit, si vous ne souhaitez toujours pas installer Windows 11, vous avez tous les droits, mais sachez également que, bien que le système soit plus récent et ne prend pas autant de temps que Windows 10, de nombreux utilisateurs l’ont, expérimenter un logiciel fluide, avec un nouveau design et certaines facultés qui le rendent spécial et différenciant par rapport au précédent.

Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu de l’installer, vous pouvez utiliser ce que nous vous avons dit pour ne pas avoir à supporter certains rappels et outils qui cherchent à l’installer le plus rapidement possible.