Comment encourager la famille et les amis à ne pas diffuser de fausses informations sur les réseaux

. – Votre cousin sait pertinemment que les vaccins COVID-19 ont des micropuces qui contrôlent l’esprit. Les théories du complot « Stop au vol » ont peut-être inondé vos réseaux sociaux pendant et après les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis. Votre ami partage un article expliquant pourquoi la technologie 5G nuira à la santé de tous.

“Nous voyons même de la désinformation sur des sujets insignifiants”, déclare Carl T. Bergstrom, professeur de biologie à l’Université de Washington, dans un e-mail. Bergstrom est l’un des enseignants d’un cours qui enseigne aux étudiants à évaluer le flot d’informations dans leur vie. “Chaque année, une photographie d’un adorable poussin à fourrure devient virale comme l’image d’un” bébé corbeau “. (Les corbeaux fraîchement éclos sont aveugles, n’ont pas de plumes et ne ressemblent en rien à ça).”

Une histoire inexacte sur la faune peut avoir des répercussions limitées, mais la désinformation sur des problèmes graves comme les élections ou la pandémie peut être “profondément dommageable”, affectant les motivations, les croyances et la prise de décision des gens concernant leur santé, la politique, l’environnement et plus encore, a déclaré Bergstrom, co-auteur de “Calling Bullsh * t: The Art of Skepticism in a Data-Driven World”.

“Le partage d’informations erronées et d’informations erronées sur la santé peut entraîner la mort de personnes”, ajoute Bergstrom. Mais « et si je partageais des informations erronées sur quelque chose comme le retrait d’Afghanistan ? États Unis “.

Cependant, si nous sommes inondés de fausses informations sur le retrait de l’Afghanistan et d’autres problèmes, nous ne serons pas collectivement en mesure de prendre les sages décisions dont nous avons besoin pour prospérer en tant que société, a déclaré Bergstrom.

“Deuxièmement, la désinformation sert ou même alimente souvent la polarisation politique”, a-t-il ajouté. “Si nous nous convainquons que la moitié de nos compatriotes sont désespérément stupides, pour ne pas dire méchants, en quoi cela affecte-t-il notre foi dans le processus démocratique ? Je pense que cela sape sérieusement cette foi, et c’est une grave menace pour notre société.”

Le problème est aggravé lorsque la famille et les amis partagent des informations erronées, car nous avons tendance à croire que ce qu’ils disent est vrai sans le vérifier. Affronter vos proches sur la fausseté de leurs messages n’est pas facile, mais si vous êtes prêt à en parler, voici quelques conseils pour le faire.

Comprendre les intentions

N’oubliez pas que les personnes qui partagent des informations erronées peuvent avoir de bonnes intentions.

Certains faux messages liés à la pandémie peuvent entrer dans cette catégorie, a déclaré Bergstrom. “Lorsque nous entendons parler de menaces comme celle-ci, où il y a beaucoup d’incertitude, il est très naturel d’essayer d’obtenir des informations, puis de les partager avec les personnes qui nous sont chères pour assurer la sécurité de tous.”

L’identification de fausses allégations peut être difficile car, selon Bergstrom, la désinformation contient souvent des éléments à la fois de vérité et de fausseté.

Ce contenu, que les gens peuvent également partager pour confirmer leur vision du monde, est parfois « considéré comme tout aussi crédible qu’une source de confiance », a déclaré Sam Vaghar, directeur exécutif du Millennium Campus Network, un réseau mondial d’étudiants et d’anciens élèves qui aident les jeunes. les gens à relever les défis de l’humanité. Vaghar fait également partie de l’équipe derrière le profil Instagram I’m Making a Difference, qui travaille avec des influenceurs des médias sociaux pour fournir aux jeunes adultes des informations vérifiées sur la pandémie. Et parfois, les blogs de désinformation sont conçus pour ressembler à des sites Web d’actualités.

Comment gérer la situation ?

Si quelqu’un partage des informations erronées à haut risque, “il est très tentant de vouloir lui secouer les épaules”, déclare Joshua Coleman, psychologue en pratique privée à Oakland, en Californie, et membre senior du Council for Contemporary Families, une organisation à but non lucratif. qui fournit des recherches modernes sur les familles américaines. Mais “vous devez résister à cette tentation et garder la communication dans un endroit plus empathique.”

Être préparé avec des informations provenant de sources telles que les médias crédibles, les Centers for Disease Control and Prevention, l’Organisation mondiale de la santé ou les départements de la santé des États peut aider à garantir que votre argument est davantage basé sur des faits ou factuels. , dit Vaghar.

Coleman a conseillé d’éviter un « départ difficile », une expression utilisée par John Gottman, chercheur sur le mariage et le divorce et professeur émérite de psychologie à l’Université de Washington.

“[Gottman] Il est dit que les conversations se terminent de la même manière qu’elles commencent “, a déclaré Coleman. Si vous commencez une conversation avec hostilité, colère, mépris ou critique, elle se terminera probablement de cette façon. “

Mais plus vous communiquez avec respect, a-t-il ajouté, “plus les gens sont susceptibles de baisser leurs défenses et de s’intéresser à ce que nous avons à dire”.

Trouvez des moyens d’affirmer continuellement que vous ne dites pas que la personne est stupide et que si les enjeux n’étaient pas si importants, vous seriez bien d’être en désaccord ou de ne rien dire, a suggéré Coleman. Dire à vos proches que vous n’en parlez que parce que vous vous souciez vraiment d’eux peut communiquer que vous parlez dans un état d’esprit d’amour et d’inquiétude.

Vous devez également tenir compte de la façon dont votre relation avec cette personne a été, a-t-il suggéré. Coleman a déclaré que vous pouvez vous disputer avec certains amis, “mais au fond, il y a l’amitié, et nous savons que nous participons d’une manière semi-colère parce que nous nous soucions tous les deux beaucoup de ce dont nous parlons. Nous savons aussi qu’une fois la conversation terminée, il n’y a pas de mal, il n’y a pas de faute, alors que d’autres personnes pourraient ressentir ce niveau d’intensité ou de frustration d’une manière beaucoup plus blessante, et cela mettrait fin à la conversation. »

Si vous pensez que la personne avec qui vous avez affaire va réagir sur la défensive, vous pouvez lui dire : « Je sais que beaucoup de gens pensent que c’est vrai, et je sais qu’il y a beaucoup de choses à ce sujet, donc je peux comprendre comment une personne intelligente pourrait arriver à la conclusion que cela est vrai. Je ne sais pas combien vous avez lu ou fait des recherches, et la vérité est que j’ai passé beaucoup de temps à lire ou à faire des recherches sur ce sujet. Cela vous dérange si je partage avec vous ce que J’apprends? ” suggéra Coleman.

De cette façon, “ce n’est pas comme si vous les frappiez sur la tête” avec votre opinion, a déclaré Coleman.

Pour les personnes qui ont accès à des informations crédibles, mais qui partagent des histoires trompeuses qu’elles aiment, “plutôt que de répondre avec une liste de faits, il peut être plus utile d’aborder les croyances ou les perspectives sous-jacentes qui rendent ces informations attrayantes. , ” a déclaré Bergstrom.

« Si quelqu’un a peur de faire approuver un vaccin COVID-19 par la Food and Drug Administration des États-Unis parce qu’il pense qu’on ne peut jamais faire confiance aux agences gouvernementales, l’énumération des statistiques sur la sécurité des vaccins ne vous prendra pas très longtemps.

Deux choses qui pourraient aider sont de se concentrer sur les preuves à l’appui en dehors du système de réglementation américain et de partager les points de vue d’autres personnes qui partagent les croyances de la personne au sujet du gouvernement, mais qui continuent de plaider en faveur de la vaccination contre le COVID-19. .

Ces approches ne garantissent pas que vous serez persuasif, car les gens peuvent s’accrocher à leurs croyances, mais elles sont une bonne façon de commencer.

La vérité sur les textos et la confrontation public contre privé

Il existe des moyens appropriés d’avoir ces conversations, et envoyer des SMS n’en fait pas partie, dit Coleman. Étant donné que la communication écrite manque d’inflexion, parlez au téléphone afin que la personne puisse entendre toute intention authentique dans votre voix.

Si vous craignez de traiter une publication trompeuse sur les réseaux sociaux avec un commentaire public ou un message privé, il peut être utile de faire les deux.

Avec un commentaire public, vous pourriez éduquer toute personne “vulnérable à la désinformation causée par la personne”, a déclaré Coleman. Mais il est possible que les personnes qui publient pensent que vous les humiliez devant leurs pairs.

Pour éviter cela, envoyez également un message privé en disant que vous espérez que cela ne vous dérange pas que vous partagiez publiquement vos pensées, étant donné l’importance.

Et que devez-vous faire si vous confrontez quelqu’un à propos de la désinformation et reconnaissez sa fausseté, mais n’effacez pas le message ?

Malheureusement, cette personne peut ne pas s’en soucier ou peut quitter le poste en réaction aux critiques, dit Coleman.

Coleman doute qu’un étranger réponde à une conversation de suivi. Mais si vous le connaissez, répétez pourquoi vous pensez que la personne ne devrait pas laisser le poste en l’air, cela vaut peut-être la peine d’essayer à nouveau. Et partager tout intérêt personnel que vous avez à cet égard, comme mentionner votre expérience d’être malade du covid-19 à quelqu’un qui partage des informations erronées liées à la pandémie « peut la rendre plus convaincante », a-t-il ajouté.

Si la personne avec qui vous avez affaire est réceptive aux faits et à vos pensées, cela pourrait favoriser une perspective humanitaire, dans le sens où nous avons des objectifs, des sacrifices et des destins communs, a déclaré Coleman.