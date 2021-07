Comment Endeavour One a utilisé un épéiste expert et des chiens pour créer le jeu VR “Arashi: Castles of Sin”

(Endeavour One Images)

La société de réalité virtuelle Endeavour One basée à Seattle prévoit de sortir son premier jeu, Arashi: Castles of Sin, en exclusivité pour PlayStation VR plus tard cet été.

Endeavour One est actif dans les espaces de réalité virtuelle, mixte et augmentée depuis sept ans. Ses projets passés incluent des collaborations comme Halo: Recruit pour Windows Mixed Reality et Dome of the Dead, un jeu de tir coopératif à 4 joueurs 2019 pour HoloDome de Vulcan.

Selon le co-fondateur d’Endeavour One, Tom Doyle, Arashi est le premier “jeu en capital-G” d’Endeavor One, réalisé par une équipe de 30 personnes dans Unity 3D, avec le soutien du bureau de Unity à Seattle, au cours des deux dernières années. L’équipe comprend un certain nombre de vétérans des franchises Halo et Destiny, ainsi que plusieurs personnes qui ont travaillé sur Microsoft AR et HoloLens.

Initialement annoncé début juin via le blog officiel de PlayStation, Arashi est un jeu d’action/infiltration influencé par Kurosawa se déroulant au Japon au début du XVIe siècle, relativement tôt à l’ère Sengoku. En tant que Kenshiro, le dernier fils survivant de la noble maison d’Arashi, vous revenez d’exil pour récupérer six châteaux des Six Oni d’Iga, un clan de bandits qui a conquis une grande partie du Japon.

C’est vous, le katana de votre famille et votre loup de compagnie contre une petite armée, vous devez donc faire tout ce qui est nécessaire pour égaliser les chances.

Kenshiro est un assassin de métier, donc toutes les options sont sur la table. Cela peut inclure la furtivité, l’infiltration, la neutralisation subtile des cibles, une course pacifiste complète où vous atteignez les objectifs de Kenshiro sans tuer personne, ou simplement patauger dans l’ennemi avec un arsenal d’armes appropriées à l’époque.

“Nous voulons rendre ces armes, ces choses avec lesquelles vous interagissez, super significatives”, a déclaré Doyle dans une interview avec .. « C’est l’histoire de notre équipe : créer des IP de premier ordre. Nous aimons les grandes histoires cool, et tout autant que les personnages et les lieux, nous voulons que vos outils soient également emblématiques. Ce que nous voulions faire, c’est rendre cette épée et la façon dont vous l’utilisez aussi impressionnante que possible.

Doyle décrit la conception d’Arashi comme un « bac à sable de combat », conçu pour être joué en sept à neuf heures, ce qui est long pour un jeu de réalité virtuelle moderne. Vous êtes censé vous déplacer dans le jeu comme un ninja, en utilisant les tactiques que vous préférez afin de libérer les six châteaux des Six Oni.

“Nous n’avons épargné aucun détail ici”, a déclaré Doyle. «Nous avons employé le maître Russell McCartney, détenteur du record du monde de maniement de l’épée japonaise, et il a fourni la capture de mouvement pour les combattants contre lesquels vous vous entraînerez dans le jeu. Vous ne vous battrez pas simplement contre un méchant armé d’une épée; vous êtes en fait face à l’un des plus grands épéistes vivants. Nous avons vraiment lutté pour l’authenticité.

Cela inclut votre acolyte dans Arashi, le loup Haru de Kenshiro, qui se bat à vos côtés tout au long du jeu. (Les loups coréens étaient relativement courants au Japon du XVIe siècle, mais ont été conduits à l’extinction pendant l’ère Meiji quelques centaines d’années plus tard.) Afin de créer un loup virtuel modélisé de manière réaliste, Endeavour One a fini par aller au Canada pour en obtenir capture de mouvement canine.

“C’était une sortie sur le terrain en deux parties”, a déclaré Doyle. «Nous avons travaillé avec un partenaire au Canada, Beyond Capture, qui a cette écurie d’acteurs, et ces acteurs ont quatre pattes et sont à fourrure. Ce sont des animaux fantastiquement dressés, beaux et disciplinés, et nous avons eu l’opportunité de travailler avec eux pour nous assurer que notre expérience avec Haru est aussi authentique qu’humainement possible.

“Malheureusement”, a-t-il poursuivi, “vous ne pouvez pas capturer un loup, car ce sont des animaux sauvages. Nous avons utilisé des chiens, des bergers allemands, incroyablement similaires en termes de physique. Nous sommes allés, juste pour le bénéfice des équipes d’animation et d’art, au sanctuaire des loups, Predators of the Heart, qui est monté par Anacortes. Nous devons sortir avec des dizaines de ces beaux animaux.

Doyle est un artiste dans l’industrie du jeu vidéo depuis 2002. Il a passé un peu moins de douze ans chez Bungie, où il a travaillé en tant qu’artiste principal sur Destiny, toutes ses extensions et Destiny 2 avant de quitter l’entreprise en 2016.

“Ce qui est finalement si excitant à propos de la réalité virtuelle, c’est qu’il n’y a toujours pas de manuel de jeu”, a déclaré Doyle. « Des expériences se font constamment et s’améliorent constamment. C’est l’une des choses que nous avons essayé de faire avec notre jeu, c’est d’aller au cœur de ce qui fait une expérience d’instant en instant incroyable et de ne pas vraiment être assailli par les attentes de ce qu’est un « appartement » [2D, non-VR] le jeu fournit.

Au moment d’écrire ces lignes, Arashi n’a pas de date de sortie spécifique à part “cet été”. Il est toutefois prévu de recevoir une version physique par l’intermédiaire de l’éditeur londonien Perp.