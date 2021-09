Comment engager une communauté autour de votre SaaS

Croyez-vous à la croissance communautaire? Même si vous ne le faites pas, des milliers d’entreprises SaaS ont déjà construit leurs communautés sur différentes plateformes et ont atteint un nouveau niveau de relation avec leurs utilisateurs.

Les communautés privées aident à réduire les dépenses publicitaires, à créer une preuve sociale, à mieux servir vos utilisateurs, et la liste est longue.

Donc, si vous avez déjà créé une communauté autour de votre SaaS et cherchez des moyens de transformer les membres du groupe en fans délirants et en partenaires actifs, continuez à lire !

10 façons d’engager avec succès votre communauté de logiciels sur Facebook

Source : Freepik

1. Hébergez des vies réservées aux groupes

Dans tout type de communauté, un contenu exclusif, exploitable et super utile est la clé. Sinon, tout le monde aurait accès au même contenu.

J’ai fondé mon groupe Facebook SaaS Boss pour les fondateurs de SaaS en janvier 2020. Après une courte période, j’ai commencé à vivre dans le groupe et à interviewer des fondateurs/experts SaaS sur mon podcast SaaS Boss. Plus tard, j’ai rendu les enregistrements disponibles sur ma chaîne Youtube et mon site Web, mais seuls les membres de mon groupe pouvaient rejoindre les sessions en direct et poser des questions à mes invités.

2. Soyez la première personne à commenter les publications

Imaginez que vous postiez une question dans un groupe et que personne ne vous prête attention. Situation embarrassante, non ? Vous commencez à penser que votre question n’était pas pertinente ou que personne n’est intéressé à vous aider.

Si vous êtes un bon administrateur et un community manager attentionné, vous ne laisserez jamais aucun message sans réponse. Même si vous ne connaissez pas la bonne réponse, mentionnez d’autres membres qui pourraient aider l’auteur ou guider l’auteur d’une autre manière.

3. Demandez leur avis

Vous recherchez un outil de traitement d’image ou de facturation ? Y a-t-il une tendance dont tout le monde discute activement ? Avez-vous lu quelque chose dont vous n’êtes pas sûr qu’il soit vrai ? Demandez aux membres de votre communauté ! Bien sûr, vous pouvez également créer une liste de questions aléatoires et publier quelque chose de nouveau chaque semaine, mais c’est mieux lorsque vos questions sont naturelles et que le flux de la conversation le sera également.

4. Invitez vos abonnés sur les réseaux sociaux à votre communauté privée

Lorsque les gens aiment et suivent votre page, c’est un signe qu’ils sont intéressés par les mises à jour de votre entreprise. Cependant, en raison de l’algorithme de Facebook, seul un petit pourcentage de vos abonnés voit vos nouveaux messages.

S’ils rejoignent également votre groupe Facebook, il y a plus de chances qu’ils voient les publications de votre groupe et établissent un lien plus étroit avec votre marque. Facebook a d’excellentes fonctionnalités pour faciliter ce processus.

Lorsque les utilisateurs réagissent à l’un de vos messages, vous avez la possibilité de les inviter à aimer votre page. Lorsqu’ils aiment votre page, vous êtes autorisé à les inviter dans votre groupe Facebook. Pas mal, non ?

Et la plus grande partie est que vous pouvez automatiser la deuxième étape. Chaque fois que de nouveaux utilisateurs aiment votre page, Facebook les invitera automatiquement dans votre groupe. C’est un moyen idéal pour interagir avec les utilisateurs intéressés par vos publications et les inviter à s’engager davantage avec vous.

5. Transformez les membres de votre groupe en partenaires

Vous cherchez un invité pour votre prochain épisode de podcast ? Vous cherchez des conférenciers pour votre prochain sommet virtuel ? Vous souhaitez ajouter des témoignages sur votre site web et avez besoin d’interviewer vos clients ?

Enfin, vous écrivez un article récapitulatif et avez besoin de citations des représentants de l’entreprise ? BTW si vous ne le faites pas, vous devriez. Bien que votre groupe ne soit pas le seul endroit pour résoudre ces problèmes, c’est l’un des meilleurs moyens. Même si les membres de votre groupe ne vous conviennent pas, ils sont extrêmement susceptibles de recommander quelqu’un qui l’est.

6. Célébrez les vacances ensemble

Les jours fériés peuvent varier de journées internationales comme la Journée de la femme ou le Nouvel An à des journées spéciales liées à votre communauté.

Par exemple, si vous disposez d’un outil de planification des réseaux sociaux et que vous gérez un groupe centré sur les réseaux sociaux, vos utilisateurs/membres seront intéressés par une discussion lors de la Journée des réseaux sociaux le 30 juin. Vous pouvez leur demander de partager leurs campagnes de vacances, de mentionner les nouveaux conseils sur les réseaux sociaux qu’ils ont appris récemment, comment ils utilisent personnellement les réseaux sociaux, etc.

7. Créez des fils de discussion réguliers et créez de l’anticipation

Pour garder votre groupe propre et organisé et pour augmenter l’engagement en même temps, ouvrir des discussions régulières est une excellente idée. Vous pouvez avoir des fils de discussion hebdomadaires ou mensuels ou choisir tout autre intervalle auquel vous pensez.

Les fils de discussion vous aident à éviter de nombreux liens dans le fil d’actualité des membres et à organiser les liens/commentaires liés aux sujets sous un même toit. Gagnant-gagnant pour les membres du groupe et les administrateurs !

Voici un exemple de fil de discussion où les administrateurs de groupe vous permettent de publier tout ce que vous avez récemment créé, d’une fonctionnalité de produit à un article de blog.

Dans un autre exemple, les administrateurs de groupe vous permettent de publier vos événements à venir et de déposer des liens :

Il n’y a pas de liste fixe de threads que vous pouvez créer. Ils peuvent différer en fonction de votre entreprise, du format de votre communauté et de nombreux autres facteurs. Voici quelques exemples pour comprendre qu’il n’y a vraiment pas de limites :

-fil d’échange de messages/liens d’invités,-fil de discussion (à la recherche d’un emploi/à la recherche d’employés),-fil d’événements à venir,-fil de promotion de contenu,-fil de lancement de produit,-fil de suivi mutuel,-objectifs annuels/mensuels/hebdomadaires fil, etc.

8. Accueillir les nouveaux membres et leur donner un endroit pour s’exprimer

Les nouveaux membres peuvent avoir des questions, mais ils n’ont peut-être pas le courage de publier un article. Dans la plupart des cas, ils pensent que c’est contre les directives de la communauté, peut-être qu’ils sont timides ou autre chose.

Créez des messages de bienvenue toutes les deux semaines en fonction de la vitesse de croissance de votre communauté. Faites-leur savoir que vous êtes heureux de les voir, demandez-leur de se présenter et postez leurs questions. Vous serez surpris de voir combien de nouveaux messages vous obtiendrez après chaque message de bienvenue.

9. Publiez des articles de synthèse de groupe et partagez les tendances

Vous pouvez publier des articles de synthèse de groupe toutes les 2 semaines ou tous les mois et inclure autant de sections que vous le souhaitez. Voici les sections que j’ai utilisées dans mes propres messages de résumé de groupe :

-Nouveaux membres,

-Principales questions au cours des derniers jours/semaines/mois,

-Nouveau de l’emploi,

-Top contributeurs, alias les membres les plus actifs.

La clé ici est de taguer qui a posé la question et d’établir un lien vers la publication de la question, de taguer les meilleurs contributeurs et de mentionner ce qu’ils font. Cela amènera d’autres membres à consulter les messages précédents et à découvrir ce qu’ils ont manqué.

Les meilleurs contributeurs seront plus qu’heureux si vous reconnaissez leurs efforts et les présentez aux membres de votre groupe. Enfin et surtout, les messages récapitulatifs amèneront plus d’utilisateurs à poser des questions et à contribuer à la communauté parce que nous aimons quand quelqu’un mentionne notre nom et nous remercie pour quelque chose.

10. Envoyez un message de bienvenue privé et personnalisé et faites preuve d’attention

Recevoir des demandes de messages dans la boîte de réception n’est pas quelque chose que tout le monde aime, mais c’est le cas lorsque vous serez vraiment utile.

Eh bien, envoyer un message de bienvenue ne se résume pas à « Salut [name], merci d’avoir rejoint notre communauté. J’espère que vous apprécierez. Contactez-moi si vous avez des questions”. Ce message est générique et ne donne aucune valeur au lecteur.

Allez au-delà et envoyez des liens vers les ressources du groupe, montrez comment naviguer dans le groupe, etc. Si vous êtes encore plus enthousiasmé par les nouveaux membres, enregistrez une courte vidéo de 30 à 45 secondes et envoyez-la dans le cadre de votre message de bienvenue. C’est alors que les messages de bienvenue commencent à avoir un sens !

En plus d’inclure l’un des éléments mentionnés ci-dessus dans votre message, vous pouvez également demander aux nouveaux membres de revoir les règles de votre groupe, de se présenter et même de les inviter à votre prochain événement réservé au groupe.

Derniers mots

Il y a tellement d’autres façons d’engager avec succès les membres de votre communauté ! Comme le sujet est vraiment vaste et que de plus en plus de fondateurs veulent construire des communautés privées, j’ai commencé à travailler sur mon premier livre « Community-Led Growth ». Je vais montrer comment construire une communauté en commençant petit et en faire un moteur puissant étape par étape.

Auteur : Natalie Luneva

Suivez @Natalie_Luneva

Je m’appelle Nathalie Luneva. Je suis coach de croissance pour les fondateurs de SaaS, hôte du podcast SaaS Boss et fondateur de la communauté SaaS Boss. J’ai pour mission d’aider les fondateurs de la technologie à se développer, à clarifier les priorités marketing et à développer des équipes de haute performance.… Voir le profil complet ›