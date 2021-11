Comment enlever la saleté des brosses à cheveux et les laisser comme neuves, en deux minutes et sans frotter | La vie

Depuis combien de temps n’avez-vous pas nettoyé vos brosses à cheveux ? Ils accumulent une grande quantité de bactéries et de saletés et ne sont pas faciles à nettoyer.

Nous ne payons pas beaucoup de soins de santé pour brosses à cheveux. Le fait de les passer dans le cuir chevelu et de traîner les cheveux morts rend accumulent de la saleté et des bactéries à leur base.

Les experts recommandent nettoyer soigneusement les brosses une fois par moisSinon, la saleté et les cheveux morts finiront par s’accumuler, ce qui ne rendra pas service à vos cheveux fraîchement lavés. A quoi bon le peigner avec un peigne sale ?

Le problème est que nettoyer une brosse à cheveux n’est pas facile. Vous pouvez enlever les cheveux emmêlés, mais comment nettoyer la base, si vous ne pouvez pas y accéder à cause des poils de la brosse ?

Heureusement il y a astuces pour bien nettoyer les pinceaux, en deux minutes et sans frotter.

est astuce virale que nous avons vue sur TikTok Elle a retenu notre attention car elle est très simple à mettre en œuvre, et elle semble très efficace : la brosse à cheveux est comme neuve, après le traitement.

La seule chose dont vous avez besoin est du shampoing et du bicarbonate de soude, que tout le monde a à la maison, ou vous pouvez l’acheter à un bon prix sur Amazon.

Ici vous pouvez voir la vidéo avec l’ensemble du processus:

La seule chose que vous avez à faire enlever tous les poils emmêlés dans la brosse, avec un peigne.

Ensuite plonger la brosse sale dans un bol d’eau chaude, ou dans l’évier, et ajoutez un jet de shampoing et quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude, qui est un excellent nettoyant et élimine également les mauvaises odeurs.

Remuez un peu le mélange et laissez agir quelques minutes. Ensuite, rincez bien les pinceaux, et quand ils sèchent vous verrez qu’ils sont comme neufs : propre, brillant et sans odeur.

Essayez-le car cela en vaut la peine. Faites-le une fois par mois, et vous préserverez la santé de vos cheveux.