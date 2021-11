Comment enlever les étiquettes et les odeurs des pots en 1 minute, et les laisser comme neufs | La vie

L’heure n’est pas au gaspillage des ressources. Il est temps de recycler vos bocaux de conserve avec cette astuce pratique.

Dans notre panier, nous incluons toujours certains bocal en verre: conserves, confitures, sauces, cornichons, etc.

Souvent, ils finissent à la poubelle, ou mieux encore, dans le bac de recyclage. Mais ces pots peuvent être utilisés pour stocker les légumineuses, les épices, le café, le sucre et bien plus encore.

Le problème est que, dans de nombreux cas, ils ont une étiquette avec une colle très forteprécisément pour l’empêcher d’être enlevé.

De plus, certains bidons conservent des produits à forte odeur, par exemple des cornichons, qui ne partent pas même si on les lave plusieurs fois.

Comment pouvons-nous résoudre tous ces problèmes pour retirer l’étiquette et les odeurs des pots, et les laisser comme neufs?

Il existe une astuce toute simple que nos grands-mères connaissaient déjà, même si cette vidéo virale de TikTok nous la montre de manière plus graphique et moderne. Et avec une astuce supplémentaire qui va très bien pour enlever la colle la plus forte :

Comme on peut le voir, il suffit de plonger le bocal dans l’eau bouillante, et laissez agir quelques minutes pour que l’étiquette se décolle d’elle-même.

Si tu veux aussi enlever la mauvaise odeur de l’intérieur de la boîte, couper un citron en deux, ou en plusieurs morceaux, et l’ajouter à l’eau bouillante.

Il y a une autre astuce si le pot a une colle très forte, que même l’eau bouillante n’a pas réussi à défaire complètement.

Étalez un peu d’huile de clou de girofle sur un chiffon ou du coton, et frottez fort sur la colle collée au pot, pour l’enlever complètement.

En une minute, vous obtiendrez Un pot parfaitement propre, sans odeur ni étiquette, ni colle. Et le meilleur de tous, sans effort.

Profitez de ces bocaux pour conserver des légumes, du sel, du sucre, du café, des épices ou tout ce que vous devez conserver longtemps.

Les enfants peuvent également les utiliser pour les peindre et faire de l’artisanat. Ou comme pots pour des expériences sur les plantes à l’école.