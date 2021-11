Comment enlever les taches blanches causées par le lavage des verres au lave-vaisselle | La vie

Avec le passage du lavage au lave-vaisselle, il est fréquent que des taches blanches apparaissent sur les verres malgré leur propreté. Nous vous expliquons comment les éliminer, la raison pour laquelle ils apparaissent et comment les éviter.

Cela vous est sûrement arrivé plus d’une fois : vous sortez un verre du lave-vaisselle, et bien que vous sachiez qu’il est parfaitement propre, il est très fâché de voir ces taches blanches qui le rendent sale.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les verres en cristal commencent à montrer des taches blanches après plusieurs cycles de lavage au lave-vaisselle, et presque tous ont une solution.

Le plus courant est la présence de calcaire et de minéraux dans l’eau qui s’accumulent à la surface du verre, ces résidus sont courants dans les zones à eau dure et s’accumulent dans tous ceux que nous lavons au lave-vaisselle, mais ils deviennent plus évidents avec le passage du temps dans des verres en verre clair.

Pour savoir si c’est votre cas, ce que vous devriez faire est de tremper les verres dans une solution de vinaigre blanc et d’eau pendant quelques minutes.

Votre lave-vaisselle est beaucoup plus utile et fait plus que vous ne le pensez. On vous raconte des choses surprenantes que vous n’imaginiez pas qu’il était capable de laver.

L’acide acétique contenu dans le vinaigre doit pouvoir dissoudre les minéraux collés à la surface des verres. S’il reste des taches après les avoir retirés de la solution d’eau et de vinaigre, vous pouvez les frotter avec du bicarbonate de soude.

Une fois retirés, rincez les verres à la main et séchez avec un chiffon en microfibre avant de les réutiliser.

Si cela ne fonctionne pas, je vous préviens déjà qu’il n’y a pas de solution, puisque le verre est très probablement rayé. Cela se produit avec certains types de verre plus doux et ne peut pas être enlevé.

Pourquoi les verres en cristal sont-ils rayés ? C’est un problème courant dans les zones où, contrairement au cas précédent, l’eau est très douce. L’absence de minéraux rend les phosphates dans les détergents pour lave-vaisselle beaucoup plus agressifs.

Pour minimiser l’effet, il est conseillé d’utiliser moins que la quantité recommandée de détergent ou d’utiliser un détergent pour lave-vaisselle à faible teneur en phosphate.

Une autre astuce consiste à retirer les verres en cristal juste après la fin du processus de lavage, car la chaleur résiduelle du lave-vaisselle aide à accélérer le processus.

Et sans aucun doute la meilleure solution est de laver les verres et la vaisselle en cristal les plus délicats à la main, plutôt qu’au lave-vaisselle, mais c’est une solution qui pour beaucoup est exclue.