Comment enlever les taches de café ou de thé de l’intérieur des tasses | Vie

Peu importe le nombre de fois que vous les lavez ou les mettez au lave-vaisselle, ou leur qualité. Après un certain temps d’utilisation, les taches à l’intérieur des tasses en porcelaine sont inévitables, bien qu’elles soient heureusement faciles à enlever.

Ouvrez le placard de cuisine et regardez à l’intérieur de vos tasses, nous sommes sûrs que vous en trouverez plusieurs avec des taches brun foncé à l’intérieur. Ne vous sentez pas mal à ce sujet, c’est quelque chose de tout à fait normal qui n’a rien à voir avec sa propreté.

Les tanins du vin, colorants naturels du thé et du café, sont incrustés dans la surface poreuse de toute tasse, quel que soit son matériau ou sa qualité. Ces pigments s’imprègnent peu à peu à l’intérieur des coupelles, jusqu’à ce qu’ils deviennent évidents au fil des ans.

Bien que vous puissiez continuer à utiliser les tasses normalement, il arrive un moment où cela peut même être désagréable, car bien qu’elles soient vraiment propres, elles donnent l’impression que vous utilisez une tasse vieille et sale. Heureusement, vous n’êtes pas obligé de les jeter, Il existe plusieurs façons très simples d’éliminer les taches sur les tasses à café ou à thé..

Pour cela, nous avons besoin d’une tranche de citron, de bicarbonate de soude et d’un chiffon de nettoyage. Le procédé est très simple, il suffit de frotter l’intérieur de la tasse avec le citron pour imprégner les parois de son jus puis de verser un peu de bicarbonate de soude pour créer une couche qui recouvre tout l’intérieur.

Le bicarbonate de sodium a un Ph basique qui produit une réaction chimique lorsqu’il entre en contact avec l’acide citrique du citron qui libère du dioxyde de carbone, un agent de nettoyage naturel que vous avez probablement vu comme une réclamation sur de nombreux produits de nettoyage industriels.

Il ne vous reste plus qu’à le laisser sécher quelques minutes avant de retirer le bicarbonate avec un chiffon légèrement humide, c’est important, car les granules de bicarbonate résultant de la réaction servent d’abrasif pour éliminer les taches par friction.

Une autre alternative consiste à laisser refroidir un mélange d’eau très chaude avec un petit jet d’eau de Javel. Cette méthode d’élimination des taches sur les tasses est également très efficace, bien que nous ne le recommandons que lorsque la méthode naturelle n’a pas été en mesure d’éliminer complètement les taches.