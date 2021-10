Comment enlever les taches de déodorant : des astuces simples pour les faire disparaître sans effort | La vie

in

Si votre chemise ou chemisier préféré a des taches de déodorant, ne vous inquiétez pas car tout n’est pas perdu. Essayez ces astuces simples pour éliminer les marques facilement et avec peu d’effort.

Mettre du déodorant fait partie de notre routine de toilette quotidienne, mais éloigner les odeurs corporelles a un prix : l’apparition de taches sur nos vêtements très difficiles à enlever.

Ce problème se produit avec tous les types de déodorants, qu’ils soient en roll-on, en stick ou en aérosol. Parfois, la marque reste parce que nous ne laissons pas sécher le produit assez longtemps après l’avoir appliqué, et d’autres fois, elle apparaît après utilisation.

Mary Gagliardi, l’experte en blanchisserie de la marque Clorox, explique que les taches de déodorant sont très gênantes car ils varient beaucoup en fonction de la personne, du vêtement, de l’âge de la marque et d’autres facteurs.

La tache de déodorant la plus douce et la plus facile à traiter est celle qui apparaît dès que l’on met le vêtement. Ce type de marque peut être facilement éliminé en frottant avec une lingette humide sans avoir besoin de lavage.

Les marques de déodorant qui apparaissent après une seule utilisation peuvent être éliminées avec un lavage normal en machine à laver. Gagliardi souligne qu’il est important de suivre de bonnes pratiques de lessive, notamment en ajoutant une charge de linge appropriée, en séparant les vêtements ou en utilisant la bonne température pour obtenir les meilleurs résultats.

Le plus grand défi est les taches qui se forment par l’accumulation de déodorant, qui sont difficiles au toucher, avec une couleur blanchâtre dans les vêtements foncés et jaunâtre dans les vêtements clairs.

Si c’est le type de tache auquel vous avez affaire, Gagliardi recommande d’appliquer de l’eau bouillante sur la zone des aisselles, en laissant le liquide s’infiltrer à travers le tissu. Le but est de briser la croûte pour qu’elle se détache du tissu.

Ensuite, mélangez à parts égales du bicarbonate de soude, du peroxyde d’hydrogène et de l’eau et appliquez la pâte sur les marques. Laissez agir quelques minutes puis rincez le vêtement. Enfin, lavez-le en machine à laver dans l’eau la plus chaude que le tissu supportera.

Ce processus peut ne pas éliminer complètement la tache de déodorant. Dans ce cas, vous pouvez le répéter à nouveau.

Pour éviter l’apparition de traces de déodorant sur vos vêtements, appliquez un peu de détergent sur les taches des aisselles et laissez agir 5 minutes avant chaque lavage. Essayez également de laver ces vêtements à la température la plus élevée que le tissu supporte.