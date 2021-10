Comment enregistrer de la musique à la maison : le guide complet

Tout le monde et sa tante veulent apprendre à enregistrer de la musique à la maison. Mais ce guide est uniquement destiné à ceux qui souhaitent réellement commencer à produire régulièrement de la musique de niveau professionnel.

Si vous voulez apprendre à enregistrer de la musique à la maison, vous êtes au bon endroit. Voici ce que cet article couvrira :

L’équipement essentiel pour un studio d’enregistrement à domicileTraiter votre espace d’enregistrementComment enregistrer de la musique à la maison : premiers pas

L’équipement de studio d’enregistrement à domicile essentiel

Techniquement, vous pouvez produire une chanson entièrement sur votre téléphone. Steve Lacy de The Internet a produit la chanson « PRIDE » de l’album DAMN de Kendrick Lamar… sur un iPhone.

Mais parce que l’équipement d’enregistrement est maintenant si abordable, vous pouvez investir un peu d’argent dans du matériel et des logiciels de qualité. De plus, qui veut produire un tas de musique sur un iPhone ? C’est cool pour peut-être une chanson, mais la convivialité n’est pas idéale à long terme.

Alors si vous voulez apprendre à enregistrer de la musique à la maison, voici le matériel et les logiciels indispensables dont vous aurez besoin…

Bureau et chaise de bureau

Vous pourriez penser qu’il est idiot de parler d’avoir besoin d’un bureau et d’une chaise, mais vous devez vous assurer que vous êtes à l’aise pendant l’enregistrement.

Vous serez potentiellement assis sur cette chaise à ce bureau pendant des heures. La chaise doit donc avoir un bon soutien du dos et le bureau doit placer votre ordinateur à hauteur des yeux.

Il s’agit de la partie centrale de la configuration de votre studio d’enregistrement à domicile, ce qui signifie que c’est la première chose à laquelle vous devez vous occuper.

Ordinateur portable ou de bureau

Encore une fois, ce n’est pas idéal pour produire de la musique sur un smartphone. Vous aurez donc besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau.

Il doit disposer de suffisamment de mémoire, de RAM et de puissance de traitement pour exécuter efficacement le logiciel de studio d’enregistrement. Presque tous les ordinateurs Apple ont ce dont vous avez besoin pour commencer à enregistrer à la maison (GarageBand est même intégré).

Pour un ordinateur Windows, voici les spécifications recommandées :

Processeur multicœur (de préférence Pentium Dual-Core, série Intel Core ou AMD Athlon 64) 1 Go de RAM pour Windows XP et 2 Go de RAM pour Vista 40 Go d’espace disque sur le disque système et 80 Go de lecteur audio physique séparéVitesse du lecteur de 7 200 tr/min

Station de travail audio numérique

Une station de travail audio numérique (DAW) est votre logiciel d’enregistrement. Il y a beaucoup de débats sur ce que DAW est le meilleur, mais vous pouvez ignorer ces conversations. La clé est de choisir votre DAW préférée parmi les meilleures options (c’est-à-dire le logiciel que les pros utilisent) et de l’apprendre à l’intérieur et à l’extérieur.

Ils font tous essentiellement la même chose, donc le plus important est de savoir comment utiliser votre DAW choisi.

Personnellement, j’aime Reaper et je le connais assez bien. Mais vous devez trouver celui que vous préférez.

Voici des tutoriels pour chacun des meilleurs DAW du marché :

Microphone / Câble XLR / Pied de micro

À moins que vous ne soyez purement un producteur de beats, vous aurez besoin d’un microphone, que ce soit pour le chant, la guitare acoustique ou tout autre instrument live (pas MIDI).

Parallèlement à cela, vous aurez besoin d’un câble XLR (le cordon micro) et d’un pied de micro.

L’un des micros les plus polyvalents de pratiquement tous les studios d’enregistrement professionnels est le Shure SM58. C’est un micro dynamique, ce qui signifie qu’il peut gérer des sources sonores fortes et qu’il fonctionne bien dans les espaces non traités. De plus, ce n’est que d’environ 100 $.

Si vous voulez un micro plus sensible qui capte plus de détails, j’utilise et recommande l’Audio-Technica AT2035. Il fonctionne aussi bien au chant qu’à la guitare acoustique.

Si vous avez un budget plus important et que vous voulez un micro vocal que les pros utilisent, jetez un coup d’œil au Shure SM7B. C’est un micro dynamique qui a la clarté d’un micro à condensateur.

Interface audio

Une interface audio est l’appareil sur lequel vous branchez votre câble de micro ou de guitare, et cet appareil se branche sur votre ordinateur, généralement via USB. Il vous permet d’enregistrer de la musique à la maison à un niveau professionnel.

J’ai commencé avec le Focusrite Scarlett 2i2, qui est à la fois abordable mais capture et transmet un son de haute qualité.

Une autre bonne option pour les débutants est le Focusrite Scarlett Solo Studio Bundle, qui comprend : l’interface audio USB Scarlett Solo, un micro à condensateur, un câble XLR et un tas d’autres équipements et logiciels précieux.

Moniteurs et écouteurs

Si vous comptez enregistrer des instruments en direct ou des voix, vous avez besoin d’un casque. Sans eux, le son des moniteurs saignera dans l’enregistrement.

Si vous ne pouvez vous permettre que des écouteurs ou des moniteurs, optez pour des écouteurs. Désormais, il existe deux types d’écouteurs : à dos ouvert et à dos fermé.

Les écouteurs fermés sont les meilleurs pour l’enregistrement car ils encapsulent totalement vos oreilles, offrant une isolation acoustique et réduisant le saignement dans le micro. J’utilise et recommande vivement le casque Sennheiser HD280PRO.

Les écouteurs ouverts sont meilleurs pour le mixage car ils permettent à une partie du son de s’échapper, créant une expérience légèrement plus proche de l’utilisation de moniteurs, qui sont le support idéal pour le mixage.

Traiter votre espace d’enregistrement

Vous pouvez enregistrer de la musique à peu près n’importe où. J’ai enregistré dans des garages, des chambres et des dressings.

Ci-dessous, nous couvrirons les options de traitement idéales. Mais généralement, il est préférable d’atténuer le son autant que possible, à moins que votre maison/appartement n’ait en quelque sorte une acoustique incroyable.

Pourquoi amortir le son ?

Parce que vous pouvez toujours ajouter un bruit de pièce d’imitation lors du mixage, mais vous ne pouvez pas supprimer le bruit de pièce réel car il se trouve dans l’enregistrement d’origine. En utilisant la réverbération et le délai, vous pouvez émuler le son de la pièce que vous voulez.

Ainsi, pour aider à réduire la quantité de réverbération naturelle et de délai dans votre espace d’enregistrement, vous pouvez traiter votre pièce pour absorber et diffuser les fréquences. L’absorption et la diffusion aident à réduire le son réfléchi (les fréquences qui rebondissent sur les murs) et vous laissent un son plus direct (fréquences instrument-micro).

Vous trouverez ci-dessous quelques façons de traiter votre espace d’enregistrement avec absorption et diffusion. Mais si votre budget est serré, vous pouvez imiter ces méthodes avec des couvertures, des oreillers et même un matelas simple.

Panneaux acoustiques

Les panneaux acoustiques absorbent certaines des fréquences moyennes à élevées de votre espace d’enregistrement, ce qui signifie essentiellement qu’il y a moins de fréquences qui rebondissent dans la pièce. Et cela peut conduire à un enregistrement plus propre.

Placez ces panneaux directement derrière vos moniteurs de studio, sur le mur directement en face de vos moniteurs et sur les murs gauche et droit au niveau des oreilles.

Diffuseurs

Les diffuseurs brisent le son dans votre espace d’enregistrement, réduisant ainsi le nombre de fréquences réfléchies

En règle générale, les diffuseurs fonctionnent mieux dans les grandes pièces et ne sont pas toujours nécessaires dans les petits espaces. Si vous enregistrez de la musique à la maison, vous avez probablement déjà des diffuseurs de fortune, comme une étagère ou une commode.

Filtre de réflexion vocale

Un filtre de réflexion vocale est un appareil semi-circulaire qui se trouve directement derrière votre micro vocal et absorbe une grande partie des fréquences.

Cela réduit considérablement les fréquences réfléchies qui auraient rebondi dans la pièce avant de revenir au micro (ce que vous ne voulez pas).

Pièges à basse

Les pièges à basse sont la méthode de traitement la plus chère de cette liste, mais ils sont très importants.

Ils se trouvent dans les coins supérieurs de votre salle d’enregistrement car c’est là que les basses fréquences ont tendance à s’accumuler, provoquant des sons laids dans votre enregistrement.

Les bass traps absorbent (ou « piègent ») principalement les basses fréquences, mais ils peuvent également absorber certaines fréquences moyennes à hautes.

Comment enregistrer de la musique à la maison : premiers pas

Que ce soit la première fois ou la 100e fois que vous enregistrez de la musique à la maison, voici quelques conseils pour vous aider à démarrer… Définissez votre signature rythmique et BPMC Créez un rythme simple pour compléter votre piste de clics (cela permet de rester plus à l’heure – vous pouvez le supprimer plus tard)Enregistrez votre instrument principalEnregistrez les voix de scratch afin de pouvoir facilement suivre où vous vous trouvez dans la chansonCouchez dans les autres instruments et éléments au fur et à mesure que vous les entendezUtilisez la chanson de quelqu’un d’autre comme source d’inspiration pour votre production (c’est-à-dire utilisez une piste de référence)

Et voilà comment enregistrer de la musique à la maison. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, ces étapes vous permettront de démarrer.