Au cours des années précédentes, Chrome OS ne disposait pas d’un enregistreur d’écran intégré, ce qui obligeait les utilisateurs comme nous à télécharger des extensions tierces ou des applications Android pour l’utiliser. Mais c’était maladroit, beaucoup d’étapes, et cela ne fonctionnait pas toujours bien, surtout lorsqu’il était fait via des applications Android. Heureusement, 2021 et Chrome OS 89 nous ont apporté un menu de capture d’écran remanié, qui a facilité les captures d’écran partielles et a également été ajouté à un enregistreur d’écran natif. (Alléluia!)

Cela signifie que l’enregistrement de votre meilleur écran de Chromebook est plus facile que jamais car il utilise les mêmes boutons et le même menu que la capture d’écran sur Chrome OS et nous donne la possibilité d’enregistrer une seule fenêtre ou une zone personnalisée de l’écran en plus du bon vieux enregistrement plein écran façonné. Voici comment démarrer et arrêter un enregistrement d’écran sur un Chromebook.

Comment enregistrer l’écran sur un Chromebook

Si vous souhaitez prendre une vidéo plutôt qu’une capture d’écran fixe, c’est assez facile à faire sur un Chromebook maintenant que Chrome OS 89 a été déployé pour tout le monde. Avant Chrome OS 89, nous devions compter sur des extensions Chrome tierces pour l’enregistrement d’écran, mais maintenant nous l’avons intégré.

Appuyez sur le temps dans le coin inférieur droit de l’écran.

Source : Android Central

Robinet Capture d’écran dans les paramètres rapides bascule. (Ou appuyez sur Ctrl + Alt + Vue d’ensemble (ressemble à []||) depuis n’importe quel écran.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton bascule de l’appareil photo sur le côté gauche de la barre de capture d’écran. Si vous souhaitez enregistrer votre microphone, appuyez sur le paramètres de vitesse sur le côté droit de la barre.

Robinet enregistrer le microphone pour l’activer.

Source : Android Central Pour effectuer une capture en plein écran, appuyez sur le bouton rectangle uni à côté de la bascule de l’appareil photo.

Robinet n’importe où sur l’écran pour commencer l’enregistrement après un compte à rebours de 3 secondes.

Source : Android Central

Pour terminer votre enregistrement, appuyez sur le icône d’arrêt rouge dans le dock à côté du hub de documents Totes.

Source : Android Central

Une notification apparaîtra reconnaissant le nouvel enregistrement dans votre dossier Téléchargements et vous donnant une action rapide pour supprimer la vidéo si vous l’avez enregistrée par accident. La capture d’écran de Chrome OS est un enregistreur de base, mais pour 90% d’entre nous, cela suffira, mais si vous avez besoin de quelque chose avec plus d’options et d’outils, pensez à Screencastify, qui propose des versions gratuites et payantes en fonction du nombre de ses fonctionnalités. vous avez besoin.

Que faire de votre enregistrement d’écran

Actuellement, les enregistrements d’écran Chrome OS sont encodés en tant que vidéos WebM, qui est un format vidéo gratuit dont Google a parrainé le développement. Il est gratuit et largement compatible avec la plupart des plates-formes Web, car il est libre de droits et a été conçu comme une alternative aux formats multimédias HTML5. Dans de rares cas où les fichiers .webM ne sont pas pris en charge par un site, vous pouvez facilement les convertir en .mp4 à l’aide de services en ligne gratuits comme CloudConvert, mais pour l’édition et le partage de base, aucune conversion n’est requise.

Google Photos est l’une des applications Android préinstallées sur les Chromebooks pour plusieurs raisons, mais la plus importante est que l’éditeur Web Google Photos ne prend pas encore en charge le montage vidéo. seules les applications Android et iOS le font. Si vous devez modifier votre enregistrement d’écran, nous avons un joli guide détaillé sur l’utilisation de l’éditeur vidéo de Google Photos que vous pouvez ajouter à vos favoris. Vous n’aurez pas besoin d’utiliser la stabilisation ou la correction des couleurs puisque les enregistrements d’écran ne sont pas tournés sur une caméra inclinable. Pourtant, c’est bon pour extraire des captures d’écran, couper le début ou la fin et ajouter une ou deux annotations de base.

Si vous rencontrez des problèmes de « Problème de chargement de la vidéo » avec la copie locale, téléchargez votre enregistrement d’écran sur Google Photos à l’aide du Télécharger bouton en haut de l’application. Cela vous permettra de le modifier depuis votre téléphone si vous êtes pressé – et cela rendra la vidéo plus facile à partager car vous pouvez simplement utiliser le lien Google Photos pour partager votre enregistrement d’écran n’importe où.

J’espère que Chrome OS finira par avoir la possibilité d’enregistrer les enregistrements au format .mp4 au lieu de .webM, mais pour l’instant, je suis simplement heureux d’avoir un enregistreur d’écran Chrome OS intégré et pouvant être activé en deux clics lorsqu’un le site Web est défectueux – ou lorsque Chrome OS lui-même l’est.

