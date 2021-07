Comment enregistrer les Jeux Olympiques de Tokyo : des accessoires qui vous permettront de regarder les Jeux malgré le changement d’heure | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 commencent et certaines compétitions seront diffusées aux petites heures du matin en Espagne. Avec ces appareils, vous pouvez tous les enregistrer.

Un an de retard, vendredi 23 juillet Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 commencent officiellement. Le grand événement sportif de l’année et qui fera sans aucun doute la une des journaux sur les sports qui sont pratiqués et à quel point un événement de ce type sera insolite sans public et en pleine pandémie.

L’un des problèmes que nous avons en Espagne avec la diffusion des Jeux Olympiques est que certaines compétitions seront diffusées en direct, mais à l’aube.

Si vous ne voulez manquer aucune compétition et que vous appréciez également les émissions qui ont lieu en Espagne, vous pouvez toujours l’enregistrer avec l’un de ces tuners et enregistreurs TNT.

Beaucoup de gens aiment les compétitions en direct pour l’excitation et parce que les commentateurs ajoutent un point d’intérêt. Par conséquent, si vous souhaitez profiter de chacun de ceux qui sont diffusés comme s’ils étaient en direct, mais à une heure “normale”, vous pouvez les enregistrer.

Ces tuners incluent la possibilité d’enregistrer des programmes diffusés sur la TNT. Vous n’aurez qu’à brancher un disque dur ou une clé USB de grande capacité, choisissez dans son menu quelle émission vous souhaitez enregistrer et le lendemain vous l’aurez pour vous.

Le plus économique : Sveon SDT8400

Sveon SDT8400 pour 15,99 € sur Amazon

Un tuner TNT doté également d’une fonction d’enregistrement. Sveon SDT8400 C’est un produit compact qui peut presque être caché sous votre téléviseur.

Il dispose d’un tuner TNT compatible avec la vidéo haute définition, d’un port USB pour connecter une clé USB ou un disque dur pour enregistrer les vidéos. Il a également une fonction de lecteur, donc si vous avez un autre disque dur avec vos séries et films, vous pouvez le connecter et en profiter sur votre téléviseur.

Il est disponible sur Amazon pour 15,99 euros, probablement le tuner et enregistreur TNT le moins cher que vous puissiez obtenir.

Pour le cacher : Engel Axil RT0420 T2

Engel Axil RT0420 T2 pour 22,99 € sur Amazon

Voulez-vous qu’un tuner connecte un disque dur pour enregistrer les Jeux olympiques et ne pas le voir ? est Engel Axil RT0420 T2 c’est exactement ce que vous recherchez en raison de sa petite taille.

Ce tuner est capable d’enregistrer des signaux vidéo en HD ou SD : compatible 1080i, 720p et 576p. Enregistrez directement sur la mémoire que vous branchez sur votre port USB. Vous n’avez qu’à choisir les émissions que vous souhaitez enregistrer à l’aide de son guide de contenu.

Il dispose d’une fonction de pause en direct, puisqu’il l’enregistre en même temps et vous permet ainsi de suivre une émission en direct.

Il est disponible sur MediaMarkt pour seulement 22,99 euros.

Bon rapport qualité/prix : Strong SRT 8209

Strong SRT 8209 pour 27,89 € sur Amazon

Forte SRT 8209 Il s’agit d’un tuner TNT mais aussi d’un enregistreur et lecteur d’émissions en direct ou de contenus que vous avez hébergés sur votre unité de stockage que vous connectez via USB.

C’est une assez bonne option pour les téléviseurs plus anciens car il possède un port péritel ou SCART qui permet une plus grande compatibilité avec les très vieux écrans. Mais il a également HDMI pour tous les téléviseurs modernes.

Le guide électronique des programmes stocke des informations jusqu’à 7 jours pour choisir les programmes que vous souhaitez enregistrer. Il permet également d’utiliser le mode Timeshift, de mettre en pause puis de continuer à regarder une chaîne de la TNT en direct.

Utilisez votre Smart TV : Disque dur externe WD My Passport 5 To

Disque dur portable 2,5″ d’une capacité de 5 To et logiciel pour automatiser la sauvegarde. Stockez tous vos fichiers importants, films, séries ou même jeux et jeux en toute sécurité.

Si vous possédez déjà une Smart TV relativement moderne, vous n’avez pas besoin d’un enregistreur externe car ces téléviseurs sont déjà prêts à enregistrer des programmes TNT.

Tout ce dont vous aurez besoin est d’apprendre à utiliser votre guide de programmation, sélectionnez les programmes que vous ne voulez pas manquer et connectez un disque dur pour tout enregistrer avec la plus haute qualité. Consultez le manuel de votre téléviseur pour trouver ces options.

La bonne nouvelle est que vous n’aurez qu’à acheter un disque dur, idéalement suffisamment grand pour éviter les problèmes avec les programmes longs comme les retransmissions sportives.

Ce disque dur externe WD My Passport 5 To Il est parfait pour cette tâche et en ce moment il est réduit à 112 euros. Vous avez aussi une version 4 To pour 96€.

