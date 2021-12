Comment enregistrer un appel vidéo sur un iPhone | La technologie

Si vous avez un iPhone, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n’avez aucun moyen natif d’enregistrer les appels vidéo qui vous parviennent via FaceTime. Cela signifie-t-il qu’il n’y a aucun moyen de le faire? Eh bien non, il y a une solution que nous allons vous montrer tout de suite.

La principale application utilisée dans l’iPhone pour passer un appel vidéo est FaceTime, et comme vous le savez bien, il n’y a aucun moyen d’enregistrer les conversations vidéo que nous avons à travers lui.

Cela peut laisser certains d’entre vous un peu déconcertés, mais lorsque nous vous disons que tout cela a une solution, l’apparence de votre visage change sûrement.

Nous pouvons utiliser FaceTime sur iPhone, iPad et Mac et enregistrer cet appel vidéo en quelques étapes simples, sans avoir à utiliser de logiciel tiers pour le faire.

Conditions requises pour pouvoir enregistrer des appels vidéo

Les exigences sont assez peu nombreuses et simples, car nous n’avons besoin que d’un ordinateur Mac et le programme QuickTime Player installés, quelque chose qui ne nous donnera aucun mal de tête, car il est pré-installé sur macOS.

Comme vous pouvez le voir, les exigences ne sont pas nombreuses, mais cela nous oblige à avoir un ordinateur Mac et cela peut être un obstacle sérieux selon les clients, car tout le monde ne peut pas se permettre d’avoir un ordinateur comme ça.

Comment enregistrer des appels sur iPhone ou iPad

Pour pouvoir enregistrer des appels depuis un iPhone ou un iPad, avec leur audio, nous devons utiliser un ordinateur Mac comme nous l’avons déjà mentionné. Il n’y aura aucune difficulté dans le processus comme vous pourrez l’observer.

La manière de réaliser cette tâche est la suivante :

Nous connectons l’iPhone ou l’iPad à votre Mac à l’aide d’un câble de foudre / USB-C. Après cela, nous avons commencé Lecteur Quick Time sur Mac puis on clique sur le menu Archiver et nous sélectionnons Nouvel enregistrement de film. Maintenant, nous cliquons sur le flèche à côté du bouton d’enregistrement dans la fenêtre QuickTime. Ensuite, nous sélectionnons le iPhone ou iPad dans la liste des caméras disponibles. À ce moment, nous déverrouillons notre appareil avec iOS et nous verrons comment l’écran de l’iPhone ou de l’iPad apparaît dans le QuickTime Player de l’ordinateur Mac.Ensuite, nous devons nous assurer que le la barre de volume est allumée, en faisant glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le volume du son enregistré à partir de l’appareil. Le temps est venu de démarrer l’application FaceTime sur l’iPhone ou l’iPad et en même temps cliquez Graver dans le QuickTime Player de l’ordinateur Mac. Nous pouvons maintenant démarrer un appel FaceTime sur l’iPhone pour l’enregistrer avec de l’audio à l’aide du Mac. Lorsque nous avons terminé l’appel FaceTime, il est temps de cliquer sur le bouton Arrêter QuickTime pour terminer l’enregistrement. Ensuite, nous devons aller au menu Archiver et choisissez sauvegarder. A ce moment nous devons sélectionnez où nous voulons que l’appel vidéo soit enregistré et une fois décidé, il ne reste plus qu’à cliquer sur sauvegarder pour que tout fonctionne.

Comme vous avez pu le lire, c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît au premier abord. Le seul inconvénient, dont nous avons discuté les lignes ci-dessus, est le fait d’avoir besoin d’un ordinateur portable Mac, ce qui n’est pas très faisable pour de nombreux utilisateurs.

Sinon les étapes sont très claires et le résultat est très bon, digne de la qualité des appareils que nous utilisons.

Comment enregistrer un appel vidéo sur un Mac

Si vous avez un Mac, vous pouvez également faire tout ce que nous avons mentionné directement sur l’ordinateur sans avoir à utiliser l’iPhone, puisque l’application Facetime est également présente dans le système d’exploitation macOS.

Pour y parvenir, nous devons suivre quelques étapes simples, faciles à réaliser, mais que nous devons effectuer dans leur ordre correspondant afin que tout se concrétise.

La première chose à faire est de lancer l’application FaceTime sur le Mac, puis on appuie sur Commande + Maj + 5 sur le clavier pour faire apparaître la barre d’outils Capture d’écran. Sur cet écran, nous avons également accès aux fonctions d’enregistrement d’écran. Dans la barre d’outils, nous sélectionnons Options dans le menu capture d’écran. Ensuite, nous sélectionnons l’emplacement où nous voulons enregistrer les enregistrements d’appels FaceTime dans Garder à. Si nous ne le modifions pas, nous devrions savoir que tous les enregistrements d’écran sont enregistrés par défaut sur le bureau Mac. Passons maintenant au menu Options et nous choisissons l’option Microphone qui se trouve dans la section Microphone afin que vous puissiez enregistrer des appels FaceTime avec audio sur votre Mac. Si vous ne faites pas cette étape, l’appel vidéo sortira sans audio, ce qui n’est pas faisable dans la plupart des cas. Nous cliquons sur les boutons Enregistrer tout l’écran ou Enregistrer la partie sélectionnée si nous préférons sélectionner une zone de l’enregistrement. C’est le moment de cliquer sur le bouton Graver et ainsi commencer à enregistrer l’écran de l’ordinateur avec macOS. Nous lançons un appel FaceTime, avec la certitude que l’enregistrement est enregistré en arrière-plan. Lorsque l’appel vidéo est terminé, cliquez sur le bouton Arrête d’enregistrer dans la barre de menu en haut. Nous avons donc déjà réussi à enregistrer et un appel vidéo de FaceTime à l’emplacement souhaité.

À partir de là, nous pouvons faire ce que nous voulons avec cette vidéo, la revoir et même la partager si nécessaire.

C’est le moyen d’enregistrer des appels vidéo sur nos appareils iPhone ou iPad, ainsi que directement depuis un ordinateur avec macOS.

C’est un authentique dommage qu’Apple ne décide pas de placer un formulaire pour pouvoir enregistrer des appels vidéo nativement comme s’ils avaient d’autres programmes similaires.

Néanmoins, il est très facile de l’enregistrer, puisqu’il suffit d’utiliser, comme vous avez pu le lire, un Mac et le programme, préalablement installé, QuickTime Player.

Il n’y a pas de tours compliqués, pas de commandes illisibles, ou quoi que ce soit du genre, donc tout le monde pourra le faire sans aucun problème. Le seul souci est de devoir utiliser un ordinateur Mac, oui ou oui, quelque chose qui ne sera pas disponible pour tout le monde.

D’où la demande qui est faite depuis longtemps à la société de la pomme mordue d’installer un mode natif, que ce soit au sein de FaceTimme ou dans le système d’exploitation lui-même.