Comment enseigner la valeur des cadeaux aux enfants ?

25/12/2021

Le à 10:01 CET

Marina Borràs

Noël est une occasion idéale d’enseigner aux enfants la valeur des cadeaux. Mais cet objectif devient assez compliqué lorsqu’ils reçoivent tellement de cadeaux de Noël qu’ils se terminent par « bourré de jouets& rdquor; (Et vraiment au final ils n’en écoutent qu’un ou deux tout au plus). Ensuite,quel est le nombre approprié de cadeaux Que devons-nous demander aux mages pour nos enfants ? Et comment pouvons-nous leur enseigner la valeur des choses qu’ils ont ?

La règle des quatre cadeaux de Noël

L’un des outils avec lesquels nous pouvons commencer est avec la règle des quatre cadeaux de noël. C’est-à-dire que nos enfants reçoivent quatre cadeaux suivant quatre règles :

1. Quelque chose qui fonctionne pour emporter (par exemple des vêtements, des chaussures ou des accessoires).

2. Quelque chose qu’ils souhaiter.

3. Quelque chose à lire.

4. Et quelque chose qui ils ont besoin vraiment.

On sait que cette règle est parfois un peu compliquée à appliquer, car oncles, grands-parents et autres proches contribuent aussi par leurs vœux aux Rois Mages à la longue liste de cadeaux que nos enfants finissent par recevoir. Mais on peut essayer de dresser cette liste pour que le sapin de Noël ne finisse pas par être plein de jouets qu’il est fort probable qu’au final ils n’utiliseront même pas.

Les cadeaux excessifs peuvent amener les enfants à ne pas valoriser ce qu’ils ont | Unsplash

Cette règle repose sur le principe que chaque fois que les enfants reçoivent une plus grande quantité de cadeaux à Noël, ce qui fait qu’ils ne les valorisent pas de la même manière et finissent par se soucier davantage du montant que du cadeau lui-même. De plus, si l’on y réfléchit, les enfants peuvent s’amuser avec les boîtes dans lesquelles sont emballés les jouets, qui deviennent soudainement des forts magiques pour se protéger, ou de magnifiques toiles sur lesquelles décharger leur imagination. Mais au lieu de cela, nous les accablons de cadeaux qu’ils ne demandent souvent pas, dans le but de garder leur Illusion de Noël et son innocence enfantine. Quelque chose de tout à fait compréhensible, mais leur offrir de plus en plus de cadeaux est-il le meilleur moyen d’y parvenir ?

La lettre aux mages : un moment idéal pour éduquer

L’éducatrice et sociologue Alba Castellví propose quelques conseils pour faire de l’écriture de la lettre aux Rois, devenue un pur processus de consommation, une possibilité d’éduquer:

La première, comme toujours, est de montrer l’exemple. Si nous voulons des lettres plus honnêtes, qui ne soient pas un simple pari sur le consumérisme, commençons. On pourrait écrire une lettre dans laquelle on fait le point sur l’année, nos progrès, les choses importantes, et on leur demande des choses immatérielles. Parler avec l’enfant des cadeaux qui lui sont demandés, pour éviter qu’il ne soit trop influencé par la publicité ou les idées des amis. Alba propose même que dans la lettre aux Rois Mages nous demandons à nos enfants d’expliquer comment ils vont utiliser ce cadeau qu’ils demandent et avec qui. En pensant sûrement au fait qu’ils jettent des jouets. Soyez plus précis avec les équilibres ou les objectifs d’amélioration. « Profitez du moment d’écrire la lettre pour réfléchir à l’année dernière : évitez la formule générique « Cette année je me suis très bien comporté & rdquor; pour préciser ce qui s’est bien passé. Par exemple : « Cette année j’ai fait un effort avec la musique même si je n’en avais pas vraiment envie, j’ai essayé de ne pas oublier de mettre la table tous les jours & mldr; & rdquor ;. De cette façon, l’enfant voit quelles choses précieuses il a faites au cours de la dernière période et peut se sentir satisfait & rdquor;, dit Alba. Aux fins, « au lieu d’écrire » Cette année je me comporterai bien & rdquor ;, il vaut mieux préciser comment. Par exemple : « J’ai l’intention de faire de mon mieux pour aider à la maison et pour aider ma sœur à s’habiller.

Comment enseigner la valeur des cadeaux de Noël

En plus de la règle des quatre dons et en profitant du moment d’écrire la lettre aux Rois, il y a d’autres choses que nous pouvons réaliser en famille pour enseigner aux enfants la valeur des dons :

Nous soulignons l’importance de Exemple que nous leur donnons car, après tout, nos enfants apprennent de ce qu’ils voient que nous faisons, et non ce que nous leur disons de faire. Si au cours de l’année ils nous voient acheter de manière compulsive ou donner beaucoup de valeur au matériel, comment attendons-nous qu’ils agissent ?S’impliquer dans des causes sociales : Pendant Noël, de nombreuses campagnes de solidarité sont organisées dans lesquelles nous pouvons apporter notre contribution et sensibiliser nos enfants aux différentes réalités qui existent. Comme la journaliste et écrivaine Melisa Tuya nous a encouragés dans cette présentation, soyons « les gens avec une causeCherchez une cause, car il y a des millions de causes dans ce monde qui nécessitent que nous nous y impliquions, dans la mesure où nous allons, car pour que ce monde aille mieux, beaucoup de gens ont besoin de faire de petites choses dans notre quotidien & rdquor ;.Préparez des cadeaux en famille: nous pouvons organiser ensemble un après-midi d’activités au cours duquel nous fabriquons des objets artisanaux ou des cadeaux faits maison pour la famille et les amis. Ou on peut aussi, en suivant la ligne du conseil précédent, faire un collectionner des jouets qu’ils n’utilisent plus pour donner à d’autres enfants qui n’ont pas les mêmes chances. Il est important que nous ne leur donnions pas de cadeaux cassés ou en mauvais état, tous les enfants méritent l’illusion d’ouvrir le paquet et de trouver un jouet avec lequel ils pourront jouer correctement.