Comment entrer dans Enkanomiya – Key Sigils, Genshin Impact

La mise à jour 2.4 de Genshin Impact est enfin arrivée, apportant avec elle une toute nouvelle zone, Enkanomiya. Enkanomiya se trouve sous Inazuma, sous la terre elle-même. La mise à jour 2.4 ouvre enfin la porte à cet endroit, tant que vous avez terminé les bonnes quêtes.

Si vous vous êtes connecté à Genshin Impact aujourd’hui et que vous n’avez pas la nouvelle quête « L’écoulement de l’eau calme », alors ce guide vous aidera à déverrouiller cette quête, à la parcourir et à entrer dans Enkanomiya afin que vous puissiez vous lancer dans toutes les nouvelles contenu. Nous avons également une description complète de la bio des personnages pour Genshin Impact, et de nombreuses constructions de personnages dans lesquelles vous pouvez vous mettre à croquer.

Comment entrer dans Enkanomiya dans Genshin Impact



Enkanomiya est une toute nouvelle zone et, comme mentionné ci-dessus, elle est enfermée sous Inazuma. Vous pouvez y accéder par une piscine à l’est du sanctuaire de Sangonomiya, mais pas avant d’avoir terminé certaines quêtes importantes impliquant Goshou Rocks. Si vous avez terminé ces quêtes, vous pourrez entrer dans Enkanomiya après avoir terminé L’écoulement de l’eau calme. Cette quête devrait être active lorsque vous démarrez la nouvelle mise à jour, mais si ce n’est pas le cas, vous devrez terminer d’autres quêtes qui vous attendent.

Comment commencer la quête The Still Water’s Flow, Key Sigils à Genshin Impact



The Still Water’s Flow est la quête qui donne enfin un accès approprié à Enkanomiya, mais si vous n’avez pas encore cette quête, il y a quelques choses que vous devez faire.

Vous devez remplir les deux La série de quêtes des profondeurs baignées de lune, et le Omniprésence sur les mortels Archonte Quête. Ce sont deux quêtes relativement récentes, donc si vous n’avez pas joué à Genshin Impact depuis un moment, vous pourriez avoir un tas de choses à rattraper.

Une fois ces quêtes terminées et que vous êtes au moins Aventure Rang 30, vous pourrez commencer la quête The Still Water’s Flow, puis vous pourrez trouver les sceaux clés en utilisant nos conseils ci-dessous.

Où trouve les sceaux clés dans Genshin Impact



Une fois la quête The Still Water’s Flow en cours, il vous suffit de récupérer quelques cachets clés. Tout ce que vous avez à faire est de les rencontrer pour les récupérer, ce qui est pratique, car chaque Key Sigil est situé à proximité d’adversaires coriaces, et se frayer un chemin peut être un peu plus facile que de les combattre. Dès que vous récupérez le Key Sigil, vous pouvez vous téléporter ou fuir n’importe quel ennemi pour terminer la quête le plus rapidement possible.

Les emplacements des deux sceaux clés seront marqués sur votre carte, l’un est sur une île au nord du sanctuaire de Sangonomiya et est très facile à repérer derrière de gros ennemis.

Le second est à l’est du sanctuaire de Sangonomiya mais caché dans une grotte. Téléportez-vous sur l’île de Watatsumi, juste au sud du marqueur sur votre carte, puis sautez et planez autour de la cascade. Juste en face de la cascade depuis votre point de téléportation, un tiers de la longueur de la cascade, vous verrez un rebord. Atterrissez ici et suivez le rebord pour trouver une grotte – à l’intérieur, vous pouvez trouver le deuxième sceau de clé. Vous ne pouvez pas trouver celui-ci simplement en vous dirigeant directement vers l’emplacement que vous voyez sur la carte.

Une fois cela fait, il vous suffit de suivre les instructions de Tsuyuko en activant les Alters autour du sanctuaire de Sangonomiya. Ceux-ci sont, heureusement, beaucoup plus faciles à trouver. Parlez à Tsuyuko une fois de plus après, et vous pourrez enfin descendre dans Enkanomiya.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.